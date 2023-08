Kako prvošolcu olajšati vstop v šolo?

Pred prvošolci in njihovimi starši je pomembna prelomnica – prvi šolski dan –, ki jo spremljajo različna čustva, od težkega pričakovanja pa do strahu pred neznanim. Priprava na ta pomemben dan je ključnega pomena. Pri tem je pomembno, da starši otroka podprejo pri vstopu v šolo in poskrbijo, da mu bo začetek šole ostal v lepem spominu.

Priprava na šolo in učenje se začneta doma, kjer je starševska vloga ključnega pomena. Starši naj bodo zgled otroku in ga spodbujajo k raziskovanju, ustvarjanju ter izražanju lastnih interesov. Številni strokovnjaki podarjajo pomembnost tega, da starši pridobijo veščine, kako otroka podpreti in se pripraviti na novo obdobje, ki zahteva drugačne navade, red in medsebojno sodelovanje. Če imajo starši pozitivne občutke pred vstopom otroka v šolo, bo otrok to čutil. Svetujejo, da se otrok vključi v nakup šolskih potrebščin in da se mu tako omogoči pozitiven začetek.

Foto: Shutterstock

Kateri so otrokovi strahovi?

Prvošolci pred vstopom v šolo lahko čutijo strah pred neznanim ter negotovost zaradi prilagajanja na nove obveznosti in drugačen red. Učenje je ena prvih skrbi, s katero se spopadajo otroci prvega razreda. Sedenje v šolski klopi bo od njih zahtevalo višjo stopnjo zbranosti in sodelovanja. Starši naj otroku pomagajo pri organizaciji učenja in vzpostavljanju reda, pri čemer naj se otrok nauči, da šolske obveznosti izpolni pred prijetnejšimi dejavnostmi. Hkrati je pomembno, da starši otroka spodbujajo k samostojnosti pri učenju, a mu tudi zagotavljajo svojo pomoč, ko jo potrebuje.

V tem obdobju začne prihajati tudi do prvih medvrstniških sporov in tekmovalnosti. Pri tem morajo biti starši otrokova varna točka, na katero se vedno lahko obrnejo po pomoč ali nasvet, kako naj se odzovejo na morebitne težave ali stiske, s katerimi se srečujejo v šoli.

Foto: Shutterstock

Prvošolec mora imeti dovolj časa za spontano igro

Danes so otroci pogosto preveč obremenjeni zaradi številnih obšolskih dejavnosti, ki zapolnjujejo njihove proste popoldneve. Pogosto se znajdejo v hitenju z ene aktivnosti na drugo, vmes pa komaj najdejo čas, da naredijo domačo nalogo. Koliko dejavnosti je idealno za otroke, se razlikuje od posameznika do posameznika, pomembno pa je upoštevati, da mora otrokom ostati dovolj časa za sprostitev.

Otrok naj torej ima obšolske obveznosti v mejah svojih zmožnosti. Izbere naj le tiste dejavnosti, ki jih lahko opravi ob upoštevanju šolskih obveznosti. Zlasti za mlajše otroke je pomembno, da imajo dovolj časa za spontano igro in počitek. Za vse osnovnošolce pa ima preživljanje prostega časa v družinskem krogu neprecenljivo vrednost.

Foto: Shutterstock

Najpomembnejše sporočilo otroku je, da ga imajo starši radi

Podpora staršev je ključnega pomena pri otrokovem uspehu v šoli. S spoštljivim in spodbudnim pristopom lahko starši olajšajo otrokov prehod v šolsko okolje ter mu pomagajo graditi pozitivne izkušnje, ki bodo vplivale na njegovo šolsko pot in celotni razvoj. Poleg spodbujanja učenja je bistvenega pomena tudi vzpostavljanje odprte in zaupanja vredne komunikacije med starši, otrokom in učitelji.

Ne glede na dosežke v šoli pa je najpomembnejše, da starši otroka podpirajo in mu povejo, da ga imajo radi. Otroci se najbolje razvijajo v varnem in ljubečem okolju, kjer se počutijo sprejete in razumljene.