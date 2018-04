Znamka, ki se ji ne more upreti nobena modna ikona

Največji modni sladokusci prisegajo na oblačila, s katerimi izražajo svojo drznost, edinstvenost in izjemen občutek za detajle. Če jim je blizu tudi britanski rock, je odgovor na vprašanje, kaj obleči, na dlani. Oblikovalci znamke Religion so prav tako kot kupci zavezani trendom, ki so drugačni od mainstreama.

Če bi radi z oblačili sporočali svoj malce drugačen slog, diskretno izstopali iz množice, a ostali na pravi strani alternativnega rocka, je znamka Religion odgovor na vse modne zagate.

Blagovna znamka Religion je modna institucija. Povezuje kultno glasbo in bogato britansko dediščino. Njen podpis sta logotip z lobanjo in slog rock'n'rolla, v svetu pa velja za pravo modno poslastico. Z oblačili Religion zlahka uresničimo svoj individualni slog.

Zgodba znamke Religion se je začela v zgodnjih 90. letih, ko je svoje korenine pognala v zgodnji klubski kulturi. Razvili so jo kot nišno znamko s široko paleto majic. Oblikovalske tehnike, trendi in pranja, ki vplivajo na videz materialov, so znamki Religion dali drugo privlačnost – na videz obrabljena oblačila z drznim pridihom rocka so postala za modne fanatike nepogrešljiva. To je zahtevalo širjenje ponudbe na dodatke, obutev in parfume. Znamko Religion najdemo na petih celinah, v Sloveniji pa jo zastopa le modna hiša Ikona na Mestnem trgu v Ljubljani.

Kot nam je zaupala Mette Petersen, direktorica znamke Religion, morajo ženske letos garderobo nujno popestriti z maksi oblekami in tunikami Hazard, moški pa naj eksperimentirajo s trenirkami, še posebej s hlačami Sprint in majicami Sprint Track. V intervjuju razkrivamo še, kaj si kupiti, če smo se z znamko Religion šele začeli spogledovati. Kdor nosi Religion, razkriva, da je "obseden" z oblikovalskimi detajli, močnim značajem in eleganco znamke.

V letošnjo pomladno kolekcijo je Mette kljub vsemu vnesla nekaj svežine. Če se potiski in barvna paleta na ženskih oprijetih oblekah in drapiranih silhuetah zgledujejo po abstraktnih geometrijskih oblikah, so moška oblačila to sezono dobila nov pristop s potiski v feminilnih cvetličnih vzorcih. Na običajno temni kolekciji se pojavlja več barv. "Modni religiji" se ne morejo upreti niti modne ikone Agyness Deyn, Rihanna, Rita Ora in Michael Fassbender.

Kako bi v nekaj besedah opisali tipičnega "vernika" blagovne znamke Religion?

Naš kupec je neustrašen in ne sledi ustaljenim trendom. On je pravi "influencer", ne pa sledilec. Obožuje dizajn, ki temelji na detajlih in zgodbi.

Kreativna okolica predela East London, v katerem delujete, vpliva na celoten stil vaše blagovne znamke. Se tudi oblačila Religion razvijajo v podobnem tempu in slogu kot soseska?

V Shoreditchu, eni najbolj hipsterskih sosesk na svetu, v vzhodnem predelu Londona, se veliko dogaja in naš oblikovalski studio je v srcu vsega tega. Soseska je izjemno kreativna, tukaj se vse vrti okrog glasbe, umetnosti in mode. En del londonske akademije za modo je čisto blizu našega studia, kar pomeni, da je soseska vedno polna študentov mode z vsega sveta. Tukaj nas vse navdušuje tudi izjemna ulična umetnost, kar vsekakor vpliva tudi na naše delo. Religion je del vzhodnega Londona in vzhodni London je del Religion.

"Drugačni od mainstream trendov"

Znamka Religion je neposredno povezana z urbanim britanskim rockovskim življenjskim slogom. Se morate zelo truditi, da ostajate zvesti temu?

Vse, kar delamo, je rock'n'roll, to je drža, ki je ni mogoče kupiti. Mi smo modna znamka in seveda se pridružujemo sezonskim trendom, za katere menimo, da so ključni za našo znamko. Moda se stalno razvija. Vedno se osredotočamo na to, kako bo naš kupec nosil naborke ali trenirko. Prav to naše kose naredi tako edinstvene in drugačne od mainstream trendov.

Lahko s prstom pokažete na točno določeno osebo ali slog, ki je najbolj vplival na vaše delo?

Tega ne moremo pripisati nobeni konkretni osebi. Demografija naših privržencev je izjemno široka.

Kateri so obvezni kosi za novinca znamke Religion?

Za ženske predlagam usnjen motoristični jopič, dolgo obleko (letošnji hit je dolga obleka iz več plasti tkanine) in legendarno črno majico Fusion Top.

Za moške predlagam bomber jakno Hawk s polovično zadrgo in črne kavbojke Hero.

Katera oblačila pa so vaša najljubša?

Dobesedno živim v pajkicah Steel iz umetnega usnja iz naše glavne kolekcije. Kombiniram jih lahko s poletnimi in zimskimi oblačili. Iz letošnje spomladansko-poletne kolekcije pa sta mi najbolj všeč obleka Paradise in trenirka Vision.

Kateri kosi oblačil bodo letos pritegnili največ pozornosti?

Ženske so najbolj navdušene nad maksi oblekami in tunikami Hazard, ki se dobro prodajajo tako v trgovinah kot na spletu. Zanje je med celotno kampanjo veliko zanimanja med našimi sledilci.

Pri moških pa imamo neverjeten uspeh s trenirkami, še posebej s hlačami Sprint in majicami Sprint Track.

"Ljudje imajo raje nekoga, s katerim se lažje identificirajo"

Med vašimi ambasadorji so Rihanna, Rita Ora, Michael Fassbender. Kdo je še na vašem seznamu želja, ki bi ga radi navdušili nad svojo modo?

Letos imamo v mislih malce manj znane "influencerje". Povezujemo se s ključnimi blogerji, ki imajo dostop do naših resničnih potrošnikov in so z njimi ves čas v stiku.

Očarani smo, če velike zvezde nosijo Religion, vendar ni nujno, da s tem pridobimo tudi nove kupce. Ljudje imajo raje nekoga, s katerim se lažje identificirajo.

Vse oboževalce vabimo, da nam sledijo na družabnih medijih in se naročijo na naš spletni novičnik. Na vrhuncu poletja se obeta nekaj vrhunskih glasbenih sodelovanj, ki jih bomo obogatili s super tekmovanji oziroma natečaji.

S kakšnimi izzivi se spoprijemate, ko razvijate življenjsko zgodbo svoje blagovne znamke?

Sprašujemo se, kdo je naš kupec, kje je, kam gre, kje je bil. Če smo jih resnično pridobili na svojo stran, se bodo vedno vračali. Naš cilj je, da se nam pridružijo in da jim zagotovimo res odlično izkušnjo.

"Pri vsaki kolekciji se mi zdi, da sem vložila nekaj več"

Ali vas vodi kakšen poseben občutek, ko začenjate oblikovati novo kolekcijo?

Vodijo me kupec, glasba, neposredno okolje, letni čas – vedno znova je vznemirljivo. Pri vsaki kolekciji se mi zdi, da sem vložila nekaj več.

Kaj načrtujete za naprej? Kakšen razvoj načrtujete za Religion?

Resnično smo osredotočeni na spletno poslovanje. Zanimajo nas izkušnje naših kupcev in komunikacija z njimi skozi posamezne projekte. Komaj čakamo na poletje, saj imamo toliko vznemirljivih stvari, ki se bodo dogajale med festivalsko sezono doma in v tujini.