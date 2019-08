Zakaj vam frizerji skrivajo tole rešitev proti sivim lasem?

Oglasno sporočilo

Se spomnite tistega dneva, ko ste se nič hudega sluteči pogledali v ogledalo in na svojo veliko grozo zagledali prvi siv las? Seveda ste ga s pomočjo pincete takoj izpulili, a kaj, ko ste kmalu zatem na svoji glavi opazili nove “sivčke”. Staranju se žal prav nihče ne more izogniti, del tega procesa pa je tudi sivenje las. Pri tem ima človek dve možnosti: sivenje lahko sprejme in se z njim sprijazni, lahko pa išče različne načine, kako zakriti ta očitni znak, da se mladost počasi, a odločno poslavlja.

Zakaj pravzaprav osivimo?

Najbrž veste, da je za barvo las odgovoren pigment melanin, ki ga sintentizirajo posebne celice (melanociti) v lasnem mešičku. Od naše genetike je odvisno, koliko let bodo melanociti proizvajali lasni pigment. Pri nekaterih je to obdobje daljše, pri drugih spet krajše, rezultat pa je enak: ko melanociti prenehajo delovati, naši lasje osivijo.

Za svojo (prezgodnjo) osivelost lahko torej v največji meri okrivite kar svoja starša, seveda pa k temu pripomorejo še drugi dejavniki, med katerimi naj omenimo stres, določene vrste bolezni, nezdrave življenjske navade, pomanjkanje nekaterih vitaminov in tako naprej.

Neprijetne posledice sivenja

V uvodu smo že omenili, da obstajajo ljudje, ki svojo sivino odlično in s ponosom nosijo. Še več pa je takšnih, ki si želijo, da bi za vedno ohranili svojo naravno barvo las. Sodite med slednje tudi vi?

Vam gre sivenje las na živce in vas spravlja v slabo voljo?

Se bojite pogledati v ogledalo, da ne bi spet zagledali novega sivega lasu tam, kjer ga še včeraj ni bilo?

Ste siti barvanja las, ki s strupenimi kemikalijami uničuje vaš naglavni okras, sivih las pa sploh ne prekrije dobro?

Ne marate barv za lase, ker je postopek dolgotrajen, hkrati pa je učinek kratek in ga je treba ponavljati iz meseca v mesec?

Ste izgubili vso samozavest, saj ste s sivimi lasmi videti starejši in manj privlačni?

Obupano iščete način, s katerim bi zavrteli čas nazaj in ustavili proces sivenja?

Pozabite na takšne in drugačne barve las in drage obiske frizerskega salona. V nadaljevanju vam razkrivamo način, s katerim boste enkrat za vselej odpravili sive lase iz svojega življenja.

Naj vaši lasje spet zasijejo v barvi, na katero ste bili nekoč tako ponosni!

Sivim lasem je prav zares odbila zadnja ura! Znanstveniki so namreč strnili glave in odkrili način, kako vplivati na sive lase in jim postopno povrniti prvotno barvo. In to na povsem enostaven način, ki ne vključuje barvanja. Rezultat njihovega dela je revolucionarna formula, sprej proti sivim lasem Grey Away.

Skrivnost delovanja spreja Grey Away je v kombinaciji premišljeno izbranih sestavin, ki združijo svojo moč in brez kompromisa opravijo s sivimi lasmi. Izdelku so tako dodali tudi ione in trietanolamin, ki s pomočjo katalitične reakcije spodbudijo delovanje ostalih naravnih sestavin. Učinkovine v spreju prodirajo globoko v vlakna las, delujejo neposredno na melanocite ter jim pri tem vračajo nekdanji pigment in s tem barvo. In to v samo štirih tednih!

Siveti ali ne, to ni več vprašanje

Sprej Grey Away zagotavlja popolno zmago na več frontah.

Poleg tega, da odpravlja sivino las, poskrbi tudi za zdrave, vitalne in nahranjene lase. Vsebuje namreč pantenol, ki gladi hrapavo površino las, zaradi česar so le ti bolj sijoči, polni in gladki.

Sprej preprosto vsak dan nanesete na suhe lase, pri tem pa vam sploh ni treba skrbeti, da bi kdo vedel, kaj pravzaprav počnete. Las ne masti, prav tako ne draži kože. Deluje intenzivno in progresivno, ne povzroča alergij in je popolnoma varen za uporabo.

Poslovite se od petdesetih odtenkov sivine v svojih laseh. Zdaj je čas, da si povrnete mladosten videz in samozavestno uživate v življenju.

Več o izdelku Grey Away si lahko preberete na uradni slovenski spletni strani Grey Away (kliknite tukaj), kjer ga lahko tudi naročite oz. po telefonu na številki 031 401 302. Bralci Siola, pozor! Pri naročilu dveh sprejev (za dva meseca) Grey Away boste prejeli tretji sprej brezplačno, poleg tega pa tudi brezplačno poštnino!

Naročnik oglasnega sporočila je E-mesto d. o. o.