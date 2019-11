Zakaj to kremo uporablja že več kot 25 tisoč Slovenk?

Oglasno sporočilo

Pojavijo se prve gubice in izrazne črte, koža pa postaja vse manj napeta in čvrsta. To je proces staranja, ki mu ni mogoče ubežati, kljub temu pa nekaterim uspeva še vedno izgledati mladostno. Se tudi vi obremenjujete, zakaj niste med slednjimi? Tokrat vam razkrivamo nekaj dejstev o staranju kože in kako ta proces upočasniti.

Zakaj naša koža z leti postaja bolj ohlapna?

Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk.

Gubice vplivajo na samozavest

Čeprav skoraj ni ženske, ki po 30. letu starosti na svojem obrazu ne bi opazila gubic, pa lahko slednje tudi vplivajo na to, kako se počutite v svoji koži.

Marsikatera ženska, ki se približuje štiridesetim, postane manj samozavestna in posledično kožo na obrazu pogosto obremenjuje z ličili, ali se celo odloči za trenutno zelo priljubljen botoks, ki lahko rezultira v precej izumetničenem videzu.

Ali opažate pigmentne madeže?

Prezgodnje staranje kože ni zgolj posledica let, temveč tudi nezdravega življenjskega sloga. Eden izmed najbolj škodljivih vplivov na kožo so sončni žarki. UVA žarki prodirajo globoko v kožo, uničujejo kolagen v globljih plasteh kože in povzročajo pigmentacijo kože. Temni in pigmentirani madeži so eden izmed najbolj opaznih znakov, da se koža stara.

Ste se v preteklosti pretirano sončili? Svetujemo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D, ki na naraven in povsem varen način preko biotskega delovanja na celične stene gladi gube in tako preprečuje nadaljnje staranje kože.

Zakaj krema proti gubicam Lux-Factor 4D?

Krema proti gubicam Lux Factor 4D Hyaluron je profesionalna klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Gre za najučinkovitejšo in obenem varno formulo proti gubam, ki je primerna za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije. Krema, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Primerna je za vse tipe kože in je hkrati tudi odlična podlaga za ličila.

Kako deluje?

Krema proti gubicam Lux Factor 4D Hyaluron deluje na gube od znotraj in preprečuje nadaljnje staranje kože. Na ta način varno poskrbite za osupljivo boljšo strukturo kože brez nevarnih in trajno škodljivih posledic, kot pa če bi se odločili za injekcije ali operativno zategovanje kože. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože.

Naročnik oglasnega sporočila je Lux Factor.