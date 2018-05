Vprašali smo strokovnjaka: so popolni zobje dosegljivi vsem?

Lep nasmeh je sinonim izpopolnjenega videza in predstavlja lepotni ideal, ki ga pogosto povezujemo z zvezdniki z rdeče preproge. Pa je hollywoodski nasmeh dosegljiv tudi običajnim smrtnikom?

Foto: Getty Images

Julia Roberts, Miranda Kerr, Rachel McAdams, Bradley Cooper … in še bi jih lahko našteli. To so zvezdniki, ki se lahko pohvalijo z najlepšim nasmehom in ki so zaradi svoje navidezno izpopolnjene podobe naši vzorniki. Radi jih posnemamo na vseh področjih – od sloga oblačenja, barve las in pričeske in ja, iščemo tudi čarobno formulo za tako čudovit nasmeh.

Ključno vprašanje: kako do popolnega hollywoodskega nasmeha?

Odgovor na vprašanje smo poiskali pri strokovnjaku na tem področju, zobozdravniku Matjažu Reclju, ki nam je že takoj dal vedeti, da sicer ni pristaš popolnih zob, vendar pa je pot do lepšega nasmeha dosegljiva, saj so danes na voljo številni postopki, s katerimi lahko dosežemo nasmeh v slogu Julie Roberts ali Toma Cruisa.

Tudi v svoji ordinaciji ima za svoje paciente na voljo različne metode, s katerimi lahko popravijo zobe. "Mislim, da so skoraj vsi naši posegi usmerjeni v polepševanje nasmeha. Zob je edini organ, ki s svojo obliko opravlja funkcijo. Lep zob pa je tudi učinkovit zob. Obliko popravljamo z zalivkami (plombicami) ali pa s prevlekami. Če je zob v nepravilnem položaju, pa se včasih zatečemo tudi k premikanju zob oziroma ortodontiji. Danes je skoraj vse mogoče, vprašanje pa je, in to je zelo pomembno, ali poseg opravičuje cilj," prav zato je, poudarja, komunikacija med pacientom in terapevtom je izrednega pomena.

Postopek lepšanja nasmeha je pogosto dolgotrajen, predvsem pa odvisen od težav vsakega posameznika, zato je strokovnost še kako nujna. "Postopki ravnanja zob so dolgotrajni in neprijetni, naredimo pa lahko malodane čudeže. Pri odraslih je podaljšano predvsem obdobje zadrževanja stanja (da nam zobje ne pobegnejo nazaj) po končani terapiji. Zato potrebujemo dobro motiviranega pacienta, ki je po končani terapiji pripravljen leta zadrževati doseženo stanje z različnimi tehnikami. Nagrada za obojestranski trud je praviloma zelo privlačna."

Pot do končnega rezultata ni popolnoma neboleča, kar nam je potrdil tudi dr. Matjaž Recelj: "Redko se zgodi, da pacient reče, da gre k nam raje kot v kino (smeh, op. p.). Seveda se trudimo, ampak naši posegi so večinoma vsaj neprijetni, bolečine pa kar uspešno krotimo."

Foto: Thinkstock

Beli zobje za vsako ceno?

Veliko je slišati o inovativnih tehnikah in rešitvah na področju beljenja zob, vendar trajne rešitve vendarle niso tako resnične kot obljube. "Beljenje je zanimivo poglavje. Ni beljenja, ki bi bilo popolnoma neškodljivo in trajno. Trenutno testiramo beljenje za domačo uporabo, ki naj bi bilo enako učinkovito kot beljenje v ordinaciji in trajnejše, a še nimam zadostnih povratnih informacij. Največji uspeh si lahko obetamo pri pacientu, ki se je po dolgih letih kajenja odločil opustiti to razvado. Tu je lahko razlika po beljenju in na primer še zamenjavi prevlek in starih zalivk res ogromna. Vedeti je tudi treba, da na barvo oziroma dojemanje barve vpliva tudi barva kože. Temnejša ko je koža, svetlejši se zdijo zobje."

Dr. Matjaž Recelj: "V prvi vrsti cigarete in pravi čaj. Zelo visoko na lestvici so tudi kava, smoothiji iz na primer rdeče pese, rdeče vino … Pri nekaterih pacientih pa imamo težavo s kromofilnimi bakterijami, ki zobe zabarvajo črno."

Kako učinkovite so zobne paste za beljenje zob?

"Belilne zobne paste so omejeno učinkovite pri beljenju zob," opozarja Recelj in zato svetuje previdnejšo uporabo tovrstnih zobnih past. Pacientom zato svetuje, da si zjutraj umijejo zobe z "navadno" zobno pasto, zvečer pa z belilno. "S tem se izognejo pretirani obrabi, a vseeno malce pobelijo zobe. Zanimive so tudi paste z nanodelci kalcijevega hidroksiapatita, ki lahko preprečijo zabarvanja."