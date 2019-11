V družbi opojnih dišav

Oglasno sporočilo

Ste nevarni, škandalozni? Ali predstavljate občudovanje in inspiracijo? Morda pa ste uganka, ki se razkrije le tistim, ki so dovolj blizu.

V družbi g. Andrew Wrighta, ambasadorja prestižne znamke Roja Parfums in povezovalke dogodka ga. Lee Pisani, smo se pustili zapeljati petim različnim osebnostim.

Roja Parfums je prestižna blagovna znamka dišav, ki je v nekaj letih postala ena najbolj iskanih na svetu in katero v Sloveniji ponosno zastopa konceptna nakupovalna hiša v središču mesta, Ikona Ljubljana; Ikona Art Perfumery. Njihova posebnost so unikatne sestavine, najboljše med najboljšimi, ki jih g. Roja Dove, velemojster parfumerije, izbira na svojih potovanjih po svetu.

Predstavljena kolekcija dišav je na voljo v novih barvitih podobah, kjer se skrivajo ikonične dišave v pre - formuliranih oblikah. Parfume cologne je povsem nova oblika dišav, ki kljub svežini, ostaja zvesta temeljem v končnih notah in ohranja dolgotrajnost vonja.

ELYSIUM

Elysium ima eterično kakovost, a hkrati močan karakter. Če je raj nekaj, kar je eterično, nebeško, potem mnoge od surovin, ki sem jih uporabil v ustvarjanju, prikličejo takšen občutek. Vse surovine so izredno dolgotrajne, ampak brez občutka obteženosti.

ENIGMA

Uglajena postava, ovita s tančico konjaka in tobaka, mirno in zbrano sedi pri točilnem pultu zasebnega članskega kluba – kjer vonj lesa in usnja napolnjujeta prostor.

SCANDAL

Scandal se prične z razburljivim izbruhom limone, mete in sivke, ki se spogledujejo z nenavadno noto rabarbare, ta pa se razteza čez bogato in čutno posteljico, stkano okoli nežnega odtenka fižola tonka.

DANGER

Sladkoba vanilije in jasmina ustvarjata kontrast suhi, zemeljski toplini cedre in pačulija ter vas mamita, da se nagnete še bližje, predani skušnjavi. Zapomnite si, bili ste opozorjeni…

Kmalu v Ikoni.

VETIVER

V parfumeriji ni materiala podobnega vetiverju - ta združuje vonje zemlje, dima in usnja v popolno harmonijo. Prefinjen in neverjetno vsestranski, tako da je tisti, ki ga nosi samozavesten - prisoten v vsakem prostoru.

