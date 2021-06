Učinkovita jutranja rutina proti povešeni koži in gubam

Oglasno sporočilo

Je tvoja koža preveč raztegnjena in si želiš povrniti njeno elastičnost? Preberi, kako imaš lahko tudi ti na povsem naraven način in brez krem prožno kožo mladostnega videza. Pa še dobrega okusa je!

Zakaj nastane ohlapna koža?

Ena glavnih značilnosti zdrave kože je njena elastičnost. Kolagen, elastin in hialuronska kislina koži zagotavljajo tonus, čvrstost in odpornost. Ko pa se koža enkrat prekomerno raztegne, se sama od sebe ne bo več skrčila in bo ostala ohlapna.

Kadar se koža preveč napne, denimo zaradi maščobnih oblog oziroma pridobljenih kilogramov ali v času nosečnosti, se poškodujejo vlakna kolagena in elastina. Koža ni več prožna. Odvečna, povešena koža nastane zaradi:

prehitrega hujšanja,

po porodu,

zaradi stresa,

v obdobju menopavze,

pri normalnih procesih staranja.

Ali obstaja naravni lifting?

Da, obstaja naravna snov, ki bo pomagala koži povrniti elastičnost. Povešeno kožo je mogoče učvrstiti na povsem naraven način, brez uporabe dragih kozmetičnih preparatov in brez kirurških posegov.

Vse, kar moraš storiti, je, da v svoj jutranji ritual vneseš preprost trik.

Je tvoja povešena koža posledica hujšanja? Čestitam, da ti je uspelo izgubiti odvečne kilograme. Ker vem, da želiš zmagati tudi v boju s povešeno kožo, ti bom zaupal naravno rešitev za težavo, ki ima okus po datljih in borovnicah. Še prej pa spoznajva drugo nadlogo, ki jo lahko rešiš z isto dobro navado, izgubo volumna ali upadel obraz.

Kako prepoznati izgubo volumna?

Koža je zelo zanimiv organ. Zaradi mreže kolagenskih in elastičnih vlaken je prožna ter se razteza. Žal pa telo po 20. letu starosti proizvaja vse manj kolagena, ki je za telo tako pomembna beljakovina, kar se kaže v pojavu gub.

Predvsem zaradi zmanjšanja ravni kolagena za 1 odstotek na leto koža izgubi svojo moč.

Mladosten obraz ima volumen, porazdeljen tako, da je videti privlačen. Izguba volumna pomeni, da je koža videti povešena in ohlapna, zato je izraz na obrazu videti negativen, žalosten ali obremenjen. Izguba volumna, ki jo imenujemo tudi povešena koža ali upadel obraz, se kaže kot:

širša, ohlapna linija čeljusti,

povešena oblika obraza,

upadla lica,

gube na čelu in med očmi,

kotički ustnic, obrnjeni navzdol.

Kaj vpliva na zmanjšanje elastičnosti kože?

Da koža izgublja čvrstost in se začne povešati, je naraven proces, ki se mu povsem žal ne moreš izogniti – lahko pa ta proces bistveno upočasniš in pomembno prispevaš k temu, da ohlapno kožo, ki se ti je že pojavila, spraviš pod nadzor.

Na nastanek ohlapne, povešene kože vplivajo:

prekomerna telesna teža,

starost,

genetika,

izpostavljenost soncu,

kajenje.

Imaš uvelo, povešeno kožo brez volumna – kaj lahko storiš?

Koža zaradi propadanja kolagena začne izgubljati svojo elastičnost. Posledično je tekstura kože slabša, pojavijo se gube. Če si že na tej točki, ni razloga za slabo voljo ali metanje puške v koruzo. Še vedno imaš možnost, da vzameš usodo v svoje roke in si povrneš zdrav, sijoč videz.

Niso vsi načini enako učinkoviti, zato dobro premisli, kateremu nasvetu zaupati.

Izgubo in uničenje kolagena lahko nadomestiš z zdravo prehrano, predvsem z manjšim vnosom sladkorja. Telesu pri tvorbi kolagena lahko priskočiš na pomoč z uživanjem živil, ki spodbujajo nastajanje naravnega kolagena, denimo z rdečim mesom, ribami, jajci, oreščki. Kolagen, ki učinkovito deluje proti povešeni koži in gubam, pa obstaja tudi v obliki prehranskih dopolnil.

Uvedi dobro navado: začni jutro z napitkom prijetnega okusa

Ponosen sem na tvojo odločitev, da želiš aktivno vplivati na svoj videz, se rešiti težav z uvelo kožo in izgubo volumna ter reči ne prezgodnjim gubam. Za omilitev videza povešene kože je pomembno, da spodbujaš tvorbo kolagenskih vlaken, ki pomagajo povezovati tkiva v koži.

Vnos kolagena je ključen za rešitev težav s povešeno kožo.

Svetujem ti, da uporabiš kolagen v prahu, popolno formulo za čvrsto kožo in za boj proti znakom staranja. Za optimalen učinek je ključno, da rešitev uporabljaš vsak dan, enkrat dnevno. Pomembno je, da ta navada postane tvoja dnevna rutina. Obožuješ jutranje smoothie ali beljakovinske napitke? Dodaj še merico Golden Tree Premium Collagen Complexa in imaš recept za odlično jutro.

Tri temeljna dejstva o kolagenu in koži

#1 Koža je sestavljena večinoma iz kolagena in vode.

Kolagen je temeljna sestavina tvojega telesa. Nahaja se v kosteh, sklepih, vezivnih tkivih, laseh, nohtih, zobeh. Kolagen predstavlja kar 30 odstotkov vseh telesnih beljakovin, tudi tistih v mišicah in notranjih organih.

#2 Koža s staranjem proizvaja vse manj kolagena.

Nagel upad proizvodnje kolagena zaznamo že po 20. letu starosti, proces se še pospeši po 30. in 40. letu. Tako bo tvoja koža pri 80 letih proizvajala kar 75 odstotkov manj kolagena kot pri 20 letih.

#3 Hitrost izgube kolagena v koži je odvisna od življenjskega sloga.

Kolagenska bilanca v tvojem telesu je v veliki meri odvisna od tvojega življenjskega sloga: bolj zdrav imunski sistem pomeni več kolagena v telesu ter s tem bolj mladostno in sijočo kožo.

Trije učinkoviti ukrepi za zdravo in napeto kožo

Ljudje s čvrsto kožo so videti mlajši, zato ti bom v nadaljevanju zaupal glavno orodje v boju proti povešeni koži in gubam. Kreme in druga sredstva niso dovolj učinkoviti, da bi ti zagotovili zadovoljive rezultate.

Še preden pa ti izdam skrivnost, ki je spremenila življenje mnogim ljudem, ti bom predlagal tri učinkovite ukrepe, s katerimi na povsem naraven način učvrstiš povešeno kožo in svoji koži podariš sijaj. Brez dragih preparatov in nepotrebnih posegov.

#1 Pij več vode

Izsušenost je eden največjih sovražnikov sijoče in napete kože. Pa tudi sicer se pazi dehidriranosti, saj negativno vpliva na mnoge življenjske procese. Pij navadno vodo, nič skrivanja za vodami z okusi, ki so običajno skriti vir sladkorja.

#2 Redno telovadi

Ne pričakuj, da sijoča koža pade z neba, vsaka pot do resničnih rezultatov je tlakovana s skrbjo zase in telesno aktivnostjo. Nimaš idej, kaj početi? Pojdi na sprehod v gozd, pelji se v trgovino s kolesom, dan zaključi z večernim lahkotnim tekom. Telesna vadba spodbuja nastajanje serotonina, hormona sreče.

#3 Nadzoruj stres in dovolj spi

Visoke količine stresnega hormona kortizola oropajo tvoje telo nujno potrebnih hranil, ki so pomembna za imunski sistem, urejeno prebavo in sijočo kožo. Medtem ko spiš, se tvoja koža obnovi in napne. Če ne spiš dovolj, koža izgubi svoj zdravi sijaj in nima elastičnosti.

Se želiš za vedno znebiti ohlapne in povešene kože?

Otroška koža je mehka, čvrsta, polna in sijoča. Potem pa z leti postaja vse bolj ohlapna in upadla, dokler se ne začneš resno spraševati, kako se kar najhitreje znebiti kože, ki še najbolj spominja na "žalostnega buldoga". Dejstvo je, da z leti tvoji koži vse bolj primanjkuje kolagena.

Številne raziskave so potrdile dvoje:

Proces staranja lahko močno upočasniš. Obstaja način, da si povrneš mladostni videz.

Nasvet, ki te preverjeno ne bo razočaral

Razkril ti bom podatek, ki je ključnega pomena za tvoj mladostni videz in dobro počutje: edina učinkovita rešitev v boju proti povešeni koži in staranju je kolagen v hidrolizirani obliki.

Potrebna pa je previdnost, saj je trg preplavljen z izdelki, ki ne bodo izpolnili tvojih pričakovanj.

Katero prehransko dopolnilo s kolagenom dokazano deluje?

Pomembno je, da zaupaš preverjeni in celostni rešitvi. Golden Tree Premum Collagen Complex je rezultat domačega znanja in izkušenj. Je slovenski izdelek, narejen po najvišjih evropskih standardih. Na račun svoje kompleksne formulacije zadosti potrebam po vseh štirih ključnih tipih kolagena in poskrbi, da v najkrajšem možnem času opaziš rezultate.

Visokokakovostni kolagenski kompleks: vsebuje samo naravne sestavine,

je hidroliziran za vrhunsko absorpcijo,

vsebuje 4 glavne tipe kolagena,

vsebuje hialuronsko kislino, siliko, vitamin C, MSM,

ne vsebuje težkih kovin, škodljivih dodatkov, barvil, sladkorja, GSO. Pozor, ni vsak kolagen enako učinkovit! Prepričaj se, da je Golden Tree Premum Collagen Complex nekaj posebnega.

