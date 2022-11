Tudor: ščit Rolexove krone urarstva

Oglasno sporočilo

Rolex je ena najbolj prepoznavnih znamk na svetu. Njeno ime je splošni sinonim za mehansko zapestno uro najvišje kakovosti. Predrami ljudi na vseh celinah, ne glede na to, kakšen tip zapestnih ur jim je ljubši. Vsakdo ve, za kaj gre. V več kot stoletni zgodovini tega švicarskega proizvajalca pa se pojavi tudi ime Tudor. Zakaj in s kakšnim namenom? Odgrinjamo tančico razmerja med urarskima družbama in pojasnimo, zakaj je to znamka, ki je ne smete spregledati.

Znamka Tudor je bila prvič registrirana že davnega leta 1926 po naročilu Hansa Wilsdorfa, človeka, ki je ustanovil znameniti Rolex. Deset let pozneje je bila znamka v njegovih rokah, družba Montres Tudor SA pa je luč sveta ugledala leta 1946. "Že nekaj let sem razmišljal o izdelavi ure, ki bi jo naši zastopniki lahko prodajali po nižji ceni kot naše ure Rolex, a bi vseeno dosegala standarde zanesljivosti, po katerih slovimo," je ob predstavitvi pred več kot 80 leti svojo namero pojasnil Wilsdorf.

Mehanske ure najvišje kakovosti

Jasno je, da se je oče znamke Rolex s svojimi podvigi vpisal v zgodovino urarske industrije. Manj je znano, da je pred več kot stoletjem preizkušal tudi takšne strategije, katere mu še danes zavida marsikatero podjetje. Wilsdorf se je zavedal, da je njegovo podjetje svetovno znano po izredno natančnih in v vseh pogojih zanesljivih časomerih ter spoštovanju vredni proizvodnji. S Tudorjem je želel doseči širše množice ljudi in ob tem še vedno zagotavljati kakovosten izdelek matičnega podjetja. Rolexova distribucijska mreža, napredna tehnologija, funkcionalnost in privlačen dizajn so to tudi omogočili.

Marsikatera svetovno vplivna znamka se tovrstnih prijemov šele loteva, medtem ko je Tudor v urarski industriji že eno glavnih imen. Čeprav pri znamki Rolex niso skrivali, da gre za sestrsko znamko, je Tudor razvil lastno identiteto, ki jo ohranja še danes. Ravno letos mineva 70 let od predstavitve modela Tudor Oyster Prince, ki je že takrat brez težav prestajal težke razmere kot del ekspedicije na Grenlandiji.

V poklon delavcem in angleški dinastiji

Švicarska znamka se je ob tem jubileju spomnila na preteklost. Na delavce, ki so pred desetletji na stometrski višini gradili nebotičnike ali si utirali pot kilometrom zavitih cest v Alpah. Tudor je bil vedno sinonim za ekstremne razmere in pogum za opravljanje težkih del. To so prepoznali tudi v ameriški in francoski mornarici, obe sta v prejšnjem stoletju uporabljali ure Tudor.

Od kod ime Tudor? Nemški poslovnež Wilsdorf je podjetje, ki se je pozneje preimenovalo v Rolex, ustanovil v Londonu. Navdih za svojo drugo znamko je našel v imenu angleške kraljeve dinastije Tudorjev, saj si je tam tudi ustvaril ime v urarskem svetu, še preden se je vrnil v Švico. Logotip Tudorjevih časomerov je bila v začetku vrtnica s ščitom, kar je tudi uradni simbol omenjene angleške dinastije. Z nekaj izjemami danes časomere krasi ščit, vrtnico pa najdemo na kronah za navijanje. Če vemo, da je Rolex krona urarstva (kot kaže njegov logotip), lahko rečemo, da je Tudor njegov ščit.

V njihovi liniji modelov najdemo ure s štoparico, jeklene ure in elegantne ure ter ure za vsako priložnost. Ko pa govorimo o Tudorjevi identiteti in zgodovini, ne moremo mimo kolekcije Tudor 1926. Kot omenjeno zgoraj, gre za leto, ko je bila znamka registrirana. Tej letnici v poklon so pri Tudorju predstavili kolekcijo klasičnih mehanskih ur, ki združujejo eleganco in brezčasnost.

Tudor 1926: poteze art decoja na sodobni uri

Pozornost občudovalca nemudoma pritegnejo arabske številke, ki obdajajo številčnico in vanjo vnašajo simetrijo. Ta ima svoj čar. Vsak pogled, ki ga namenimo tej uri, je pomirjujoč in sproščen, saj je odčitavanje časa s pomočjo arabskih številk povsem enostavno.

Skrita podrobnost številčnice je mrežasti vzorec, ki ji doda kanček igrivosti. V kombinaciji z arabskimi številkami vnaša spomine iz umetniškega obdobja art deco, ki je Evropo in Ameriko zajelo ravno v času začetkov znamke Tudor. Na voljo so štiri barve številčnice, kar zagotavlja, da v tej brezčasni kolekciji vsak najde nekaj zase. Na robu, kjer so nameščene minutne oznake, barva številčnice dobi drugačen odtenek, ki poudari prefinjenost teksture. Vsak detajl šteje.

Izberite udobje

Kazalci in oznake za ure so na voljo v treh barvah. Nikoli se ne boste naveličali modre, pri kateri se oznake pod različnimi koti svetlobe kažejo v različnih barvah – od črne in svetlomodre do vijoličaste. Če prisegate na klasični videz, prav tako ne morete zgrešiti s srebrno ali zlato barvo. Za nekaj več prefinjene elegance lahko oznake za liha števila nadomestite z diamanti.

Še večja možnost izbire se odpira v kombinaciji z materialom ohišja oziroma pasu. Jeklo lahko nadgradite s kombinacijo rumenega zlata. Debelina ohišja komaj preseže devet milimetrov, kar pomeni, da se bo ura neopazno skrila pod rokav srajce. Udobje zagotavlja tudi močno prepogljiv kovinski pas, sestavljen iz sedmih členov.

Pri modelu Tudor 1926 gresta eleganca in robustnost z roko v roki

Naj vas eleganca ure Tudor 1926 ne zavede. To ni zgolj ura za posebne dogodke in blišč. Dokaz za to je vodotesnost do 100 metrov globine. Družbo vam lahko dela globoko pod vodo ali pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Tudi skrb za praske je odveč, saj je ura opremljena z neodsevnim safirnim steklom. Robustnost se kaže tudi v mehanizmu, ki velja za preverjen industrijski standard v luksuznih časomerih.

Izpostavljeno: Ste vedeli, da z uro, vodotesno do globine desetih metrov, ni priporočljivo plavati? Preverite, kaj oznaka vodotesnost ure res pomeni.

Eden najbolj znanih YouTuberjev s področja urarstva, Teddy Baldassare, je po testu modela Tudor 1926 povedal, da gre po njegovem mnenju za najbolj spregledan model te švicarske znamke. Po dostopni ceni namreč lahko dobite luksuzno uro visokokakovostne izdelave, ki se ponaša z bogato zgodovino in brezčasnim dizajnom.

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Malalan v Ljubljani, ki je ekskluzivni zastopnik za Tudor v Sloveniji. Ob več kot 70-letni tradiciji pod njihovim okriljem deluje priznan in sodobno opremljen urarski servis, pooblaščen za znamke Rolex, Tudor, Omega, Cartier, Audemars Piguet, Breitling in druge. Seveda ponujajo tudi damske ure in bogat izbor nakita. Uro Tudor 1926 si lahko na roko nadenete v Draguljarniv Ljubljani, ki je ekskluzivni zastopnik za Tudor v Sloveniji. Ob več kot 70-letni tradiciji pod njihovim okriljem deluje priznan in sodobno opremljen urarski servis, pooblaščen za znamke Rolex, Tudor, Omega, Cartier, Audemars Piguet, Breitling in druge. Seveda ponujajo tudi damske ure in bogat izbor nakita.

Naročnik oglasnega sporočila je MALALAN D.O.O. LJUBLJANA.