To vas bo zanimalo, če na Asosu kaj naročate (in vračate)

Spletni modni trgovec Asos je izjemno priljubljen tudi zato, ker omogoča preprosta, predvsem pa brezplačna vračila izdelkov, ki nam iz takšnega ali drugačnega razloga ne ustrezajo.

Toda to politiko vračil številni tudi izkoriščajo, zato so v podjetju uvedli nova pravila, s katerimi želijo predvsem preprečiti "sumljiva vračila".

Foto: Getty Images

"Radi bi dosegli, da so vračila izdelkov prijazna tako do nas kot do okolja. Če bomo opazili nenavaden vzorec, bomo to morda raziskali in ukrepali. Najverjetneje se vas to ne tiče, vendar smo vas želeli opozoriti," so po poročanju britanskih medijev sporočili iz Asosa.

Preprečiti hočejo vračanje že nošenih kosov

"Nenavaden vzorec" vračil pomeni predvsem kupce, ki izdelke pogosto naročajo in vračajo, pri tem pa se zdi, da so te izdelke medtem nosili oziroma uporabljali. Prav tako so sumljiva naročila (in vračila) velikih količin izdelkov. Če bodo upravičeno posumili na nepoštene namere kupca, mu bodo deaktivirali račun in mu ne bodo povrnili kupnine, so pojasnili.

Foto: Getty Images

Daljši rok vračila, toda ...

To pa ni edina sprememba politike vračil pri Asosu. Spremenili, pravzaprav podaljšali so tudi rok vračila. Ta je bil do zdaj 28 dni, odslej pa bo 45 dni. Toda - denar vam bodo povrnili le, če boste izdelek vrnili v 28 dneh. Če boste izdelek vrnili po tem roku (pa vse do 45. dneva), boste dobili dobropis v vrednosti izdelka, ki ga boste lahko porabili le pri Asosu.

