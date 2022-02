To so barve, ki bodo zaznamovale letošnjo pomlad!

Oglasno sporočilo

O tem, katere barve nas čakajo, kako jih izbirati, kako so lahko nekatere tudi muhaste in se nikakor ne pustijo ujeti v fotografijo, smo klepetali na sončen dan, ko je bila pomlad res za vogalom.

Lorella, s kakšnimi barvami nas bo razvajala pomlad?

Letos bo še posebej veliko odtenkov vijoličaste barve, ki je bila razglašena za barvo leta. Razvajala nas bo v vseh mogočih odtenkih – včasih gre malo bolj na modro, drugič na rdečo, vmes pa so vsi odtenki rožnate barve. Pomlad bo tako zelo razigrana in močno ženstvena, polna elegantnih oblek in kostimov, ki bodo poudarjali in slavili žensko silhueto.

Se pri svojem delu kdaj srečate z izzivom, da najdete popoln odtenek neke barve, ki pa ga nikakor ne morete ujeti na fotografijo?

To se res zgodi neštetokrat. Kamera marsikdaj ne ulovi pravih barv, kar je odvisno od kakovosti fotoaparata, svetlobe in celo materiala. Žamet je na primer razkošen, malce muhast material, ki pa ga je težko ujeti v njegovi popolnosti, saj ima vedno nekakšen svoj lesk. Če je kamera slaba, ga je praktično nemogoče ujeti v vsej lepoti. Vsekakor je lovljenje barv izziv, s katerim Huawei P50 Pro opravi z odliko, saj ima dvojno matrično kamero. Kar v preprostem jeziku pomeni, da kamera barve vidi enako kot naše oko, zato jih zajame v enakem spektru, kot jih vidimo.

Kakšen vpliv imajo barve na vaše počutje? Se ob kakšnih energijsko slabših dneh poskušate dvigniti s pomočjo outfita?

Oh, vsekakor! Barve so zame ključnega pomena in prav zares lahko rečemo, da krojijo moje življenje. Načeloma so mi najbolj blizu pastelne in svetle, kot sta slonokoščena in baby blue, po drugi strani obožujem lila barvo, ker je povezana z intuitivnostjo, meditacijo in našo najbolj ženstveno platjo. Huawei P50 Pro je s svojim odtenkom Gold Cocoa pisan na mojo kožo, saj predstavlja eleganten in prefinjen modni dodatek.

Katera je vaša najljubša barvna kombinacija, ki jo boste največkrat nosili to pomlad?

Hm, to je kar težko vprašanje, rekla bi, da odvisno od počutja. Večina mojih outfitov in navdihov zanje prihaja iz mojega počutja – kombinacije, barve in dodatke preprosto moram začutiti, da jim vdahnem energijo in življenje. Nositi nekaj samo zato, ker je trenutno moderno in aktualno, ne bo nikoli dalo želenega rezultata. Moje barve, ki jih najbolj čutim in živim, bodo to pomlad slonokoščena, pudrasta in lila.

Črno-bela ali celotna barvna paleta?

Sem človek, ki bo vedno izbral barve! Sicer priznam, da so črno-bele kombinacije neskončno elegantne in prefinjene ter seveda večna klasika, ki si jo tu in tam privoščim, a če bi morala izbrati med eno in drugo paleto, zmeraj izberem barve. Življenje v barvah je pač bolj igrivo, veselo in energijsko bogato!

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.