To poletje nosimo lahkotne in udobne obleke iz spletne trgovine Answear, idealne za poletne sprehode in večerne koktajle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Answear , vodilna spletna trgovina z oblačili, je osredotočena na aktivno življenje brez kompromisov ter namenjena samostojnim in pogumnim ženskam, ki se ne izogibajo spremembam, temveč se zanje borijo. Njihova ljubezen do mode je globoko povezana s čutom za estetiko ter ustvarjanjem novih in drugačnih modnih kolekcij.

Tako je tudi nastala blagovna znamka answear.LAB, katere proizvodnja je v skladu s trajnostnim razvojem. Skupno Answear ponuja 500 svetovnih blagovnih znamk, iz prvotne ponudbe pa smo za vas izbrali pet različnih oblek, ki jih lahko nosite ob katerikoli poletni priložnosti, od jutranjega sprehoda ob morju ali jezeru pa vse do večernih osvežilnih koktajlov.

Bodite drzni v vseh barvah

Obleko Medicine lahko nosite s supergami, natikači ali elegantnimi večernimi sandali, saj material obleke in tudi dizajn omogočata več slogov, primernih za katerikoli del dneva. Medicine je blagovna znamka, ki ustvarja izvirne kolekcije in lastne grafike v sodelovanju z mladimi svetovnimi umetniki. Če vam rutina ne ustreza in če vedno iščete nekaj več, je ta obleka kot nalašč za vas.

Iz kolekcije kultne znamke Pepe Jeans smo izbrali obleko Pippa, ki nas je očarala s pretočnostjo materiala. Razpnite lase in naj se uživanje v nežnem in lahkotnem poletnem vetriču začne.

Sodoben eleganten kroj in osupljivi detajli so razlog, zakaj vas bodo opazili v rumeni obleki Silvian Heach. Znamka je namenjena neodvisnim močnim ženskam, ki želijo izstopati in skozi modo izraziti svojo osebnost.

Francoska premium znamka The Kooples z vsako novo kolekcijo ustvari nekaj preprostega, a božanskega. Iz ponudbe smo izbrali kremno obleko z odprtim hrbtom.

Ne glede na to, ali se odločite preživeti poletje na morju ali ob jezeru, je rdeče-bela obleka s potiskom popolna izbira za vsako lokacijo in priložnost. Z brezčasnim kosom znamke Calvin Klein ne boste zgrešili.

Do 29. junija 30-odstotni popust na vse izdelke iz ponudbe Answear S prihodom spletne trgovine Answear na slovenski trg so vsi izdelki do 29. junija znižani za 30 odstotkov. Na koncu naročila vnesite kodo HEJ in vaša ugodnost se bo samodejno aktivirala. Answear omogoča ekspresno dostavo v 48 urah, hkrati pa lahko postanete član Answear Cluba. Članstvo vam z vsakim nakupom omogoča, da deset odstotkov vrednosti izdelka pretvorite v točke, s katerimi pri naslednjem naročilu znižate ceno izbranega izdelka za 50 odstotkov. Answear omogoča tudi brezplačno dostavo in vračila za vsa naročila nad 40 evrov. Lifespiration starts here. Prepričajte se o kakovosti Answear!

Naročnik oglasnega sporočila je Answear.com.