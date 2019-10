To je najugodnejši način, kako podaljšati svoje naravne trepalnice

Oglasno sporočilo

S pojavom serumov za rast trepalnic so dolge in poudarjene naravne trepalnice postale bolj dosegljive kot kadarkoli prej. Ženske lahko končno za vselej pozabijo na umetne trepalnice in podaljševanje trepalnic v salonih.

Podaljšajte svoje trepalnice na naraven način

Le komu niso všeč dolge trepalnice? Ne samo, da so videti glamurozno, prav tako optično povečajo vaše oči in naredijo vaš pogled bolj zapeljiv. Še pred kratkim je bilo za tak učinek treba nanesti več slojev maskare ali zapraviti kar nekaj denarja za umetne trepalnice, ki pa prav tako prispevajo k izumetničenemu videzu. Če prisegate na naravni videz, je serum za rast trepalnic prava izbira!

In ne le, da lahko s pravim serumom opazno podaljšate svoje naravne trepalnice, te ob redni uporabi postanejo tudi močnejše, debelejše in bolj zdrave. In najbolje? Serum za rast trepalnic je izjemno enostaven za uporabo. Pred nanosom, ki vam vzame le nekaj sekund, je treba le očistiti predel okrog oči in to je vse.

Kateri serum izbrati?

Tudi na našem tržišču je na voljo že nekaj serumov za rast trepalnic, a vsi ne vsebujejo preverjenih in kakovostnih sestavin, prav tako pa niso vsi resnično učinkoviti. Med temi, ki preverjeno delujejo, je denimo tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, ki v samo 4 tednih opazno podaljša, zgosti in okrepi vaše naravne trepalnice.

Hiter nanos in hitri rezultati

Najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic bo poskrbel za polnejše, bolj goste, temnejše in močnejše trepalnice. Pričakujete lahko tudi do 85 % več volumna, trepalnice pa lahko podaljšate za kar 25 %.

Serum hkrati pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje trepalnic, slednje prav tako neguje in ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, deluje pa tudi na obrveh.

Primeren je za vsakodnevno uporabo, ko dosežete želeno dolžino, pa se lahko za vzdrževanje rezultatov uporablja le 2- do 3-krat tedensko.

Tukaj si lahko ogledate še nekaj rezultatov pred in po uporabi seruma Lux-Factor Eyelash:

Kaja Jeromel:

Gaja Prestor:

Kako do seruma Lux-Factor Eyelash?

Naročite ga lahko na Lux-Factor.com ali prek telefonske številke 01 777 41 07.

Samo za bralke portala Siol.net … S kodo SIOL15LASH lahko serum za rast trepalnic naročite kar 15 % ceneje! P. S.: Koda je unovčljiva do konca oktobra 2019.

Naročnik oglasnega sporočila je Lux Factor.