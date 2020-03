To je modni spodrsljaj, ki ga zvezdnica najbolj obžaluje #video

Sophie Turner je namreč na poroki svojih prijateljev nosila kratko obleko v živo rdeči barvi, ki je bila videti kot suknjič, k tej pa je obula visoke črne škornje. Na obraz si je nadela še sončna očala z rdečim okvirjem.

A to pravzaprav ni bila njena ne prva ne druga modna izbira za pomembni dogodek. Živo rdeča obleka je bila namreč izhod v sili, je razkrila za revijo Elle. Na dan poroke je to modno kombinacijo oblekla, ker ji ni preostalo nič drugega. "Za vedno bom obžalovala ta videz. Eden mojih najslabših," je komentirala fotografijo s poroke iz junija 2018.

maisie williams and sophie turner at kit harington and rose leslie's wedding in aberdeen, scotland pic.twitter.com/pEz0AqyJbO — best of maisie (@bestofmaisie) June 23, 2018

"Nobena od dveh elegantnih oblek, ki sem ju nameravala nositi, mi ni bila prav. Obe so mi dostavili ravno na dan poroke in nobena mi ni bila prav! In potem sem imela na izbiro, da zraven obujem visoke škornje ali res lepe salonarje, v katerih pa bi bile moje noge povsem razgaljene. Hotela sem se vsaj malo zakriti … In da, bila je katastrofa," je še priznala igralka.

Nekaj njenih videzov z rdečih preprog si oglejte v videu zgoraj.

Preberite tudi: