Razgaljeni zvezdniki v novi reklami priznane modne znamke #video

Med znanimi imeni, ki se pojavijo v novem reklamnem spotu znamke Calvin Klein, katerega namen je promocija nove kolekcije kavbojk in spodnjega perila, sodelujejo glasbene zvezde Justin BIeber, Maluma, SZA in Lil Nas X, pa manekenka Kendall Jenner, igralka Hunter Schafer ter kitajski pevec in igralec Lay Zhang.

In čeprav v reklami ne manjka gole kože in napetih mišic, ki so jih zvezdniki postavili na ogled, je sporočilo spota zelo močno in pomembno. Za sloganom Deal with it, kar v prevodu pomeni sprijazni se, je namreč spodbuda vsakemu izmed nas, da je treba biti samozavesten, odločen in da se moramo imeti radi ter stati za tem, kar smo kot posamezniki.

"Sem, kar sem. Všeč mi je, kar mi je všeč. Ljubim, kogar ljubim. Počnem, kar hočem." To so namreč glavni in hkrati najbolj mogočni stavki nove reklamne kampanje znamke Calvin Klein.

