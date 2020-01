Tega vam pri nakupovanju nihče ne pove

Oglasno sporočilo

Novo leto je šlo hitro mimo in zdaj so na vrsti … Da, prav imate!

Sezonska znižanja pri Lisci so se začela, preglejte vso znižano kolekcijo. >>

Na vrsti so S E Z O N S K A Z N I Ž A N J A!

Kako postati IDEALNA nakupovalka, s sabo VEDNO odnesti najboljši nakup in nakupa NIKOLI ne obžalovati, si preberite v naslednjih vrsticah.

1.) IDEALNA NAKUPOVALKA PREGLEDA SVOJO OMARO

Vzemite si eno popoldne časa, zmečite vse ven iz omare in obrnite predale naokoli. Obstaja velika verjetnost, da boste presenečeni nad kosi perila, ki jih boste videli "prvič". So vam še vedno všeč, jih boste nosili? Bi jih oblekli danes ali čez dva tedna? Če je odgovor NE, potem je rešitev enostavna – VEN iz omare!

2.) IDEALNA NAKUPOVALKA NAPIŠE SEZNAM

Po pregledu omare napišite seznam. Napišite si število osnovnih kosov, število kosov za osebne priložnosti in za različne letne čase. Označite si, katere že imate, katere pa bo treba kupiti na novo in katerih ne potrebujete več. Ne pozabite na vsakodnevno nujnost – spodnje perilo!

Za nakup novega spodnjega perila ni odveč pogledati, kaj vse so znižali pri Lisci. Preverite tu.

3.) IDEALNA NAKUPOVALKA POSTAVI PRAVA VPRAŠANJA

Odgovorite si na glavna vprašanja:

"Kupujem, ker je poceni ali ker to potrebujem?"

"Ali lahko z nakupom počakam?"

"Bom oblačilo uporabljala na dolgi rok?"

"Ali bom lahko kupljeno kombinirala s tem, kar že imam doma?"

4.) IDEALNA NAKUPOVALKA SI VZAME ČAS

Po dokončanju seznama si vzemite čas in preglejte ponudbo na spletu. Preglejte jo počasi. Marsikdaj naše oko prehitro odhiti mimo izdelka, ki bi ustrezal vsem našim potrebam in željam. Preglejte tudi neznižano ponudbo, morda se tam skriva POPOLN izdelek za vas.

Ko najdete želene izdelke, jih ponovno preglejte. Če ste zadovoljni z odločitvijo, jih naročite in počakajte, da pridejo do vas. Iz izkušenj vemo, da takoj postanemo dobre volje, ko nas doma čaka paketek z našimi najljubšimi stvarmi. :)

Če pa prisegate na nakupovanje, kjer se lahko dotaknete izdelkov in jih takoj pomerite, si zapišite imena in kode kosov, ki bi jih radi pomerili, in se odpravite v fizično trgovino. Prodajalkam povejte, kaj ste si ogledali, in jih prosite za pomoč. Predvsem pri nakupu spodnjega perila si vzemite dovolj časa, saj je čas tu zelo pomemben. Punce vedo, kako mora stati modrček in ali ste hoteli vzeti preveliko številko ali premalo – zapomnite si, perilo mora stati na mestu in vam povzročati občutek lagodja in dobrega počutja, ne pa vas utesnjevati.

5.) IDEALNA NAKUPOVALKA SE NE OMEJUJE

Ne kupujte vedno enega in istega artikla. Pomerite tudi kose, ki jih morda iz strahu pred novostmi ne bi nikoli kupili. Lahko da ste tako navajeni na svoj vsakdan, da si težko predstavljate, kaj bi še lahko dobro stalo na vas, saj imate raje preizkušene možnosti.

Dajte si duška! Preizkusite točno tisto, kar vam je prvo padlo v oči, vendar vas je razum "ustavil", češ da vam to že ne bi moglo pristajati.

Prepoznate ta kos perila? ;) To je samo ena priložnost izmed mnogih, ki jih lahko izkoristite in preizkusite, kako je na vas videti nekaj nevsakdanjega. >>

6.) IDEALNA NAKUPOVALKA IZKORISTI NAJBOLJŠO PRILOŽNOST ZASE

Ne kupite nečesa samo zato, ker je poceni!

Investirajte v kakovostnejše izdelke, ki jih potrebujete in so pri vas že dlje časa na seznamu želja. Razmišljate širše in kupite dražja oblačila zdaj, ko so znižana.

Nakup vam mora narisati nasmeh na obraz še mesece po tem, ko ste se odločili zanj.

7.) IDEALNA NAKUPOVALKA SE SPOŠTUJE

Ne pozabite – KUPUJETE ZASE!

Tudi če preizkusite 30 oblačil in vam nobeno ne ustreza, ga NE KUPITE samo zaradi tega, ker imate občutek, da ste to dolžni prodajalki. Če vas muči slaba vest, ji rajši v zahvalo prinesite čokoladico. :)

Pozanimajte se, kako je z vračili pri nakupu prek spletne trgovine in v fizični trgovini (če nakupujete za koga drugega). Računa ne vrzite stran, temveč ga spravite.

Tako, zdaj ste pripravljeni! Uspešno nakupovanje vam želimo!

Če ste pri pregledu omare in predalov ugotovili, da je čas za osvežitev spodnjega perila, potem predlagamo, da pregledate Liscino ponudbo tukaj >> LISCA – SEZONSKA ZNIŽANJA

Naročnik oglasnega sporočila je Lisca, d. d.