Strašne maske, sladkarije in priložnost za praznično okrasitev

Kdo od otrok ne pozna strašljivih buč, šklepetajočih okostnjakov, črnih mačk, zavaljenih pajkov na starih pajčevinah in čarovnic, ki ob kotel postavijo svoje metle? Vse zapisano nujno sodi k prazniku, ki ga že nekaj let praznujemo tudi pri nas.

Repa, buča, moč in vzdržljivost

Noč čarovnic oziroma Halloween, je praznik keltskega izvora, pri nas pa se je dobro »prijel« konec devetdesetih. Po nekaterih podatkih naj bi imel praznik korenine še v rimskem festivalu Pomona, ki je slavil boginjo s tem imenom (boginja sadežev, jabolk, izobilja). Konec oktobra so zato po nekod praznovali San-Apple Night ali Nutcrack Night in ni naključje, da na Halloween praznovanjih velikokrat vidite igre povezane z jabolki in orehi. Zapisi kažejo, naj bi nekoč namesto buč rezljali repo, danes pa otroci in odrasli tradicionalno dolbejo in rezljajo velike oranžne buče. Oranžna barva simbolizira moč in vzdržljivost, črna, ki je je ob Halloweenu v izobilju, pa smrt in minljivost. Noč čarovnic pa je še veliko več.

Delavnice in praznovanja

Otroci se zagotovo najbolj veselijo dolbenja buč, šemljenja in iskanja sladkarij. Trkanje na sosedova vrata v pričakovanju sladkarij, je pri nas sicer bolj redko, zato pa je vsako leto več maskiranih otrok, več dogajanja na prostem in več delavnic na Halloween temo. Če so še pred leti pri nas praznovanja noči čarovnic trajala le en večer, zdaj najdete prave večdnevne festivale in dogodke.

Eden težje pričakovanih se bo letos prvič zgodil pred nakupovalnim parkom STOP SHOP v Domžalah v sredo, 30. 11. 2019. Čarovniška STOP SHOP delavnica obljublja obrazne poslikave, izdelavo okraskov, fotografiranje in podobno.

Glede na pestrost ponudbe, ki jih ponujajo tudi njihove trgovine, je dogodek vsekakor vreden obiska.

Hecni okostnjak, umetna pajčevina in jesenski pogrinjki

Če imate radi udoben in lepo urejen dom, je Halloween zagotovo praznik, ki ga komaj čakate. Raziskave kažejo, da je načrtovanje noči čarovnic praznik, ki je v Ameriki na drugem mestu in tesno za petami božiču. Pri nas je sicer zagretosti nekoliko manj, vendar boste v dobro založenih trgovinah v STOP SHOP nakupovalnih središčih, kot so denimo Kik, Tedi, PEPCO in podobo, zagotovo našli kaj za vsak okus. Z malo spretnosti ali s klikom na katero izmed DIY strani, bodo zaživele nepozabne kreacije, tisti malce manj iznajdljivi pa lahko za nasvet povprašate tudi zaposlene v kateri izmed trgovin.

Sodobni ritem je hiter in naporen, zato je prav, da se kdaj pa kdaj ustavimo in si malce odpočijemo. Priložnosti, ko lahko izživimo svojo kreativno plat in se po otroško poveselimo, našemimo in sladkamo, je premalo, zato izkoristite praznik, ki je pred vrati. Pobrskajte po omari, sestavite načrt, stkite strašno pajčevino ali pa preprosto zavijte v katero izmed trgovin in si privoščite strašljivo dekoracijo. Izdelovanje okraskov in dolbenje buč izkoristite za prijetno druženje, obiščite kako izmed delavnic, zvečer pa se, če boste pri volji, našemite in se imejte lepo.

