Srajce, ki bodo to poletje obvezen kos za na plažo

Plaže so se odprle in nekateri so že zaplavali v morju, ki smo ga nestrpno pričakovali. Tudi letos med oblačili za na plažo ne sme manjkati srajca v značilnih poletnih barvah, ki bodo popestrile vaš celoten stajling. Pri izbiri bodite pozorni na material, najbolje je izbrati laneno srajco v svetli barvi, ki bo poskrbela za zaščito telesa pred soncem.