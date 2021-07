Slovenski, slovaški in litovski modni trg skupaj vredni več kot milijardo evrov

Spletno nakupovanje oblačil se je lani, zahvaljujoč pandemiji novega koronavirusa, pri Slovencih močno povečalo. To so prepoznali tudi pri vodilni spletni blagovni znamki, ki je ravno ob porastu nakupovanja prek spleta vstopila na slovenski trg.

Spletna trgovina je bila v letu 2020 eden redkih gospodarskih sektorjev, ki so, kljub pandemiji covid-19, poslovali pozitivno. Zaradi zaščitnih ukrepov in zaprtij, ki so omejili dostop do tradicionalnih trgovin, je epidemija pospešila rast spletne trgovine po vsem svetu. Samo v EU je leta 2020 e-nakupe opravljalo 15 milijonov kupcev več kot leta 2019.

V le nekaj mesecih smo bili priča veliki preobrazbi, za katero bi ta panoga sicer potrebovala od tri do pet let, kaže raziskava Barometer e-kupca 2020 DPDgroup. Ta je še pokazala, da v Evropi pogostost spletnega nakupovanja narašča, po spletu pa kupujejo tudi tisti, ki tega do zdaj niso počeli – starejši. Ker so spletni nakupi udobni in varni, lahko rast spletne trgovine pričakujemo tudi po koncu pandemije.

Po podatkih Statističnega urada RS je v drugi polovici leta 2020 vsaj en spletni nakup (torej oddalo naročilo ali kupilo izdelek ali storitev prek spleta) opravilo 52 odstotkov ljudi, starih od 16 do 74 let, kar je približno 802.000 oseb (v letu 2019 je bil delež 45-odstoten). V tem obdobju je bilo največ e-kupcev v starostni skupini od 25 do 34 let (75 odstotkov), najmanj pa v skupini od 65 do 74 let (16 odstotkov). Vrednost posameznega e-nakupa pa je bila največkrat (v 29 odstotkih) od 100 do 299 evrov.

V tem obdobju so tiste fizične trgovine, ki še niso imele urejene spletne strani, to uredile v rekordnem času, preostale, ki so spletno prodajo že ponujale, pa so izkušnjo nakupovanja na spletu še izboljšale.

A konkurenca v spletni prodaji oblačil se je okrepila z vstopom dveh mednarodnih znamk, About You in Zalando. Zadnja je ena od največjih evropskih spletnih platform za modo in življenjski slog, ki ima več kot 42 milijonov aktivnih kupcev na 20 trgih. Zdaj so se jim pridružile še Slovenija, Slovaška in Litva, kmalu pa tudi Hrvaška, Estonija in Latvija.

Slovenske kupce zanimajo ženski dodatki, obutev in šport

Na vprašanja o vstopu vodilne evropske spletne platforme za modo na slovenski trg nam je odgovarjala Sara Diez, predstavnica ženske mode pri Zalandu.

Sara Diez Foto: Zalando



Zakaj se je Zalando odločil za vstop na slovenski trg? Je tukaj dovolj spletnih nakupovalcev?

Skupna vrednost slovaškega, litovskega in slovenskega modnega trga je ocenjena na več kot milijardo evrov, kar je za Zalando edinstvena priložnost za to, da raste in postane izhodiščna točka za modo, točka, h kateri kupci gravitirajo v Evropi. Prepričani smo, da imamo močno ponudbo na vseh treh novih trgih. Do leta 2025 želimo doseči 10-odstotni tržni delež v Evropi.

Kako se je v tem času povečalo nakupovanje pri vas?

Pandemija je pospešila prehod s povezave na spletu in, zahvaljujoč poslovni strategiji, ki smo jo že imeli, smo opazili opazno povečanje prometa in prihodkov, kar je leta 2020 doseglo več kot 23-odstotno medletno rast in doseglo osem milijard evrov.

Zalando se v Sloveniji oglašuje s pomočjo vplivnic. Foto: Primož Pičulin

Kakšni spletni nakupovalci smo Slovenci?

V prvih tednih po predstavitvi v Sloveniji smo opazili, da kupce v primerjavi z drugimi trgi zanimajo predvsem tri kategorije: ženski dodatki, obutev in šport. Najljubši predmeti Slovencev so superge, sandali in obleke.



Kaj kupci najbolj cenijo pri spletnem nakupovanju?

Kar zadeva spletno nakupovanje, smo ugotovili, da stranke najbolj cenijo, kako enostaven je postopek in kako jim prihrani čas - smo brez omejitev delovnega časa, kar stranke zelo cenijo.



Kaj pa jih po vašem mnenju odvrača od spletnih nakupov?

Kupci še vedno menijo, da je iskanje prave velikosti med spletnim nakupovanjem izziv, vendar smo uvedli več izboljšav, ki strankam omogočajo, da lažje najdejo pravo velikost, in še vedno si prizadevamo za lažji in natančnejši postopek.

Ko ljudje enkrat izkusijo nakup prek spleta, se le mu kasneje le redko izognejo. Foto: Getty Images



Kako boste vi kot trgovec še izboljšali spletno nakupovanje v prihodnosti?

Ker se vedno več kupcev obrača na spletno nakupovanje, je tu ključni izziv, kako te stranke zadržati. Kako? S ponudbo brezhibne uporabniške izkušnje: od vstopa na platformo do trenutka dostave (in poprodajnih storitev). V 13 letih odkar Zalando obstaja, neprestano vlagamo v izboljšanje izkušenj strank in zagotavljamo ustreznega asortimana. Sem spada tudi najvišja raven udobja, na primer brezplačne dostave in vračila. Poleg tega uporabljamo tehnologijo za osebno izkušnjo, tako da lahko naše stranke najdejo tisto, kar potrebujejo, v pravi velikosti in odkrijejo nove blagovne znamke in izdelke. Poleg tega postaja trajnost vse večja skrb naših strank, zlasti generacije Gen Z.

Približno 50 odstotkov kupcev je konec leta 2020 na naši platformi kupilo vsaj še en trajnostni izdelek v primerjavi z 18 odstotki na začetku leta 2020. Zato naše stranke uvajamo v trajnostno modo, sodelujemo s partnerji, ki delijo našo vizijo in etiko, in vsak dan delamo več za napredek industrije.



Kakšna je vaša napoved po pandemiji in za prihodnost, kako bomo nakupovali oblačila?

Opažamo, da se ljudje, ko enkrat kupijo nekaj prek spleta, le redko temu popolnoma izognejo. Milijoni Evropejcev so lani modo prvič kupovali prek spletu in bodo to verjetno počeli še prihodnja leta. To kaže, da bo e-poslovanje še naprej raslo.

Preberite tudi: