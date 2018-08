Slovenke na plaži pokazale svoja lepo oblikovana telesa

Oglasno sporočilo

Slovenske lepotice na plažah ponosno pokažejo svoja telesca v najbolj trendi enodelnih kopalkah, ki v resnici več pokažejo kot skrivajo, se slikajo na zabavnih blazinah različnih oblik in lovijo sončne žarke na svojo lepo zagorelo kožo. In kaj je skrivnost njihove samozavesti?

Pred tremi leti je slovenski trg obnorela slovenska inovacija na področju krem za oblikovanje postave, ki je postala nepogrešljiva spremljevalka slovenskih deklet in žena, kmalu za tem pa so jo razgrabili tudi na tujih trgih. Danes krema Intheline velja za najučinkovitejšo kremo za zmanjšanje obsega podkožnih maščob na tržišču!

Krema, ki jo je slovenska ekipa razvila skupaj z znanstveniki z Univerze v Padovi, namreč klinično dokazano topi podkožne maščobe in pomaga izgubljati obseg trebuha, bokov, nog in zadnjice. Po slovenskih in tujih spletnih forumih najdemo številne pozitivne komentarje uporabnic. "Rezultati so fenomenalni, v prvem mesecu uporabe sem izgubila 6 centimetrov v obsegu trebuha,” je le eden izmed njih.

Skrb za čvrsto kožo in seksi postavo ji zaupajo tudi številne znane Slovenke, kot so Danica Lovenjak, Jerica Zupan, Karin Škufca, Patricia Peklar, Manja Plešnar in druge. Miss Universe in manekenka Anamarija Avbelj je s pomočjo kreme v enem mesecu izgubila pet centimetrov, manekenka Daša Podržaj pa kar osem centimetrov obsega.

Najbolj pa se uporabnice navdušujejo nad dejstvom, da je krema popolnoma naravna, brez neželenih stranskih učinkov, in da so njeni učinki vidni že v prvem mesecu uporabe. V podjetju pravijo, da so med uporabniki tako moški kot ženske, čeprav je slednjih največ. Največkrat kremo kupijo zaradi želje po odpravi celulita in maščobnih oblog na trebuhu in stegnih. Prodali so že več kot 30 tisoč krem.

Intheline lahko kupite na spletni strani, na voljo pa je tudi v megamarketih Interspar po Sloveniji. Če pa se ravno odpravljate na dopust na Hrvaško ali ta članek prebirate na tamkajšnji plaži, jo lahko poiščete tudi v hrvaških prodajalnah dm.

Naročnik oglasnega sporočila je INTL d. o. o.