Sedem top namigov za uspešen spopad z gubami

Strah in trepet sodobne ženske

Gube so zoprna reč. Oba veva, da je mladostna, napeta, čvrsta koža privlačnejša na pogled in otip, izžareva pa tudi posebno energijo. Ne pravimo zaman, da je koža videti kot žamet – nihče se ne more upreti njegovi zapeljivosti. Ljudje smo zato od nekdaj iskali načine, kako se izogniti izgubi prožnosti kože in se zoperstaviti nastajanju gub ali ta proces vsaj bistveno upočasniti.

Da gube prehitiš in preprečiš, preden nastanejo, sem zate zbral nasvete, ki preverjeno delujejo.

Naj te razveselim z novico, da proces staranja lahko upočasniš in ohraniš mladosten sijaj tudi v zrelejši dobi. Najprej pa moraš razumeti, zakaj se spremembe sploh pojavijo: ker je z leti v koži in drugih tkivih vse manj kolagena, elastina in hialuronske kisline. Spremembe so najprej in najbolj izrazito opazne na obrazu. Razumem te, da si ne želiš:

vse izrazitejših gub ,

, povešenih lic ,

, ohlapne kože ,

, redkejših las ,

, krhkih nohtov.

Kako nastanejo gube?

Koža je zelo zanimiv organ. Zaradi mreže kolagenskih in elastičnih vlaken je elastična in se razteza. Žal pa telo po 20. letu starosti začne proizvajati vse manj kolagena, te za telo tako pomembne beljakovine, kar se začne kazati s pojavom gub, izgubo sijaja v laseh in lomljenjem nohtov.

Predvsem zaradi zmanjšanja ravni kolagena za en odstotek na leto koža izgubi svojo moč in nastanejo gube.

Raztegljivi kolagen daje koži privlačen, prožen videz. Žal je kolagen lahka tarča za proste radikale, škodljive molekule iz okolja, hrane in proizvodov za telo, ki ga neusmiljeno uničujejo. Ti sovražniki mladostne kože se aktivirajo tudi, ko je koža izpostavljena soncu.

Abeceda gub in njihovih povzročiteljev

Gube nastanejo zaradi kombinacije več dejavnikov, predvsem:

obrazne mimike,

vplivov iz okolja,

genetskih dejavnikov.

Na svoje gene sicer ne moreš vplivati, a naj te razveselim z novico, da imaš kljub temu v rokavu še kar nekaj adutov, kako biti resnično videti dobro.

Premalo ljudi se zaveda, da lahko sami ključno vplivajo na svoj mladosten videz

Preden ti razkrijem snov, ki je v boju za mladosten sijaj kože in splošno dobro počutje navdušila nutricioniste, dermatologe in celo gastroenterologe, spoznajva vrste gub in gubic ter poskušajva ugotoviti, kaj vpliva na njihov nastanek.

Gube na čelu : povzroča jih predvsem dolgotrajna in pogosta izpostavljenost soncu, okrepijo se z obrazno mimiko, zlasti z dvigovanjem obrvi.

: povzroča jih predvsem dolgotrajna in pogosta izpostavljenost soncu, okrepijo se z obrazno mimiko, zlasti z dvigovanjem obrvi. Gubice zaradi mrščenja : nastanejo, če preveč časa prebiješ na soncu, za povrhu pa te prevevajo negativna čustva, na primer zamere in jeza, in si ves čas pod stresom.

: nastanejo, če preveč časa prebiješ na soncu, za povrhu pa te prevevajo negativna čustva, na primer zamere in jeza, in si ves čas pod stresom. Smejalne gubice : povzroči jih spuščanje maščobnega tkiva v licih, tiste okoli ust so značilne za ljudi, ki se radi smejijo.

: povzroči jih spuščanje maščobnega tkiva v licih, tiste okoli ust so značilne za ljudi, ki se radi smejijo. Gubice v kotičkih oči : značilne so za delovne in radovedne ljudi, ki pogosto mežikajo in začudeno gledajo, s čimer napenjajo oči.

: značilne so za delovne in radovedne ljudi, ki pogosto mežikajo in začudeno gledajo, s čimer napenjajo oči. Gube nad ustnicami: krivec zanje je pretirana izpostavljenost soncu, še poglabljajo pa jih kajenje, mraz, smog in prehrana.

Mladost navznoter in navzven

Dejstvo je, da je zelo pomembno, kako se počutiš: da je tvoje telo v harmoničnem ravnovesju, da si v dobri telesni kondiciji in da redno skrbiš tudi za svoje psihično zdravje. Ne pozabi, da je v današnjem hitrem tempu življenja stres eden tvojih največjih sovražnikov.

Obrazi z gladko poltjo so videti mlajši, zato ti bom v nadaljevanju zaupal tvoje glavno orodje v boju proti nadležnim gubam.

Še preden pa ti izdam skrivnost, ki je spremenila življenje številnim ljudem ter jim omogočila, da so razvili svoje potenciale in se zares dobro počutili v svoji koži ne glede na starost, ti bom predlagal sedem učinkovitih ukrepov, s katerimi na povsem naraven način svoji koži podariš sijaj in zmanjšaš opaznost gub.

#1 Pij več vode

Izsušenost je eden največjih sovražnikov sijoče in napete kože. Pa tudi sicer se pazi dehidriranosti, saj negativno vpliva na številne življenjske procese. Ne bom ti svetoval nalivanja z vodo, dokazano dejstvo pa je, da brez zadostne količine vode celice izgubijo svojo polnost, zato koža postane neenakomerna in krhka. Izberi navadno vodo, nič skrivanja za vodami z okusi, ki so običajno skriti vir sladkorja.

#2 Uživaj več beljakovin in zdravih maščob

Beljakovine so ključnega pomena za nastanek tkiv, pa tudi za regeneracijo. Esencialne maščobne kisline, kot so maščobne kisline omega-3, so pomembne za zdravje srca, ožilja, hormonov in pomagajo v boju z vnetji. Pomembno dejstvo je, da lahko telesu za zdravo in sijočo kožo priskočiš na pomoč z uživanjem živil, ki spodbujajo nastajanje naravnega kolagena, na primer z rdečim mesom, ribami, jajci, oreščki.

#3 Poskrbi za vnos vitaminov

O pomenu vitaminov beremo povsod, zato je presenetljivo, kako malo ljudi dejansko upošteva priporočila. Koliko vitaminov je bilo na tvojem jedilniku danes? Zavedaj se, da se pot do zdravega videza kože začne od znotraj. Od vitaminov in mineralov je za tvojo kožo najpomembnejši vitamin C, znan po svojih antioksidantnih lastnostih oziroma boju proti prostim radikalom. Vitamin C spodbuja proizvodnjo kolagena in pomaga pri zaščiti kože pred UV-žarki. Naj bodo na tvojem jedilniku redno agrumi, zelena listnata zelenjava, paradižnik, grah, brokoli, jagode.

#4 Redno telovadi

Ne misli si, da sijoča koža pade z neba. Tudi nobena dobra vila je ne bo prinesla. Vsaka pot do pravih rezultatov je tlakovana s skrbjo zase in telesno aktivnostjo. Dobra novica je, da že 15 minut zmerne vadbe na dan lahko pripomore k bolj mladostnemu videzu. Nimaš idej, kaj početi? Pojdi na sprehod v gozd, pelji se v trgovino s kolesom, dan končaj z večernim lahkotnim tekom. Vsaka aktivnost je boljša kot neaktivnost. Ne pozabi, da telesna vadba spodbuja nastajanje serotonina, hormona sreče.

#5 Nadzoruj stres in dovolj spi

Velike količine stresnega hormona kortizola oropajo tvoje telo nujno potrebnih hranil, ki so pomembna za imunski sistem, urejeno prebavo in sijočo kožo. Tudi spanec je bistvenega pomena za zdravo kožo ter njen čvrst in spočit videz. Medtem ko spiš, se tvoja koža obnovi in napne. Če ne spiš dovolj, koža izgubi svoj zdrav sijaj in nima elastičnosti, zaradi česar se pojavijo drobne gubice. Tanke nagubane linije okoli oči in ust so posledica utrujenosti.

#6 Izvajaj vadbo obraza

Smejalne gubice v predelu oči in gube zaradi mrščenja med obrvmi so ene prvih gub, ki se pojavijo na koži. Z njimi je obraz videti žalosten, kar te dodatno obremeni. Za boj proti tem nadležnim gubam izvajaj preprosto vajo vsak dan tri minute: s palcem in kazalcem potuj po koži od nosu do sredine čela, pri tem kožo nežno ščipaj. Nato s krožnimi gibi s prsti napenjaj kožo od sredine čela proti sencem. Sprosti se in uživaj.

#7 Privošči si vlažilno masko

Eno od najmočnejših orožij v boju proti gubam je dobro vlaženje, tudi v obliki vlažilnih mask. Privošči si avokadovo masko, ki je odlična za kožo, saj vsebuje vitamin E, navlaži kožo in ji vrača elastičnost. Z vilicami pretlači sredico avokada ter zmes nanesi na vrat in dekolte. Pusti deset minut, nato speri. Vlažilno deluje tudi skuhana cvetača, ki jo pretlačiš z vilicami ter naneseš na obraz in vrat.

Nasvet, ki te preverjeno ne bo razočaral

V tvojem telesu pa se skriva še en pomemben adut, s pomočjo katerega se učinkovito spopadeš z gubami: kolagen. Kolagen je edinstven gradnik tvojega telesa. Odloča o:

sijaju in napetosti kože ,

, gostoti las ,

, zdravju sklepov ,

, moči imunskega sistema ,

, trdoti tvojih nohtov.

Ker ga tvoje telo s staranjem žal ne uspe več proizvesti v zadostni količini, ti svetujem, da mu priskočiš na pomoč. Pri tem je potrebna previdnost, saj je trg preplavljen z izdelki, ki ne bodo izpolnili tvojih pričakovanj.

Pozor, ni vsak kolagen enako učinkovit!

Razkril ti bom podatek, ki je ključnega pomena za tvoj mladosten videz in dobro počutje: edina učinkovita rešitev v boju proti staranju je kolagen v hidrolizirani obliki. Ker je s pomočjo encimskega postopka razgrajen na manjše delce, se lahko pohvali s kar petkrat boljšo absorpcijo od naravnega kolagena, ki je v nekaterih živilih.

Katero prehransko dopolnilo s kolagenom dokazano deluje?

