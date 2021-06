Sandale in superge, ki so obnorele Slovenke!

Oglasno sporočilo

Končno, poletje je pred vrati. Čas je za svetle oblekice, lahkotne srajčke, kratke hlače ... in da v poletje zakorakate z novimi sandali in supergami! Spletna trgovina za žensko obutev moon.si vam je pripravila izbor TOP 4 TRENDE superg in sandal, ki vam letos ne smejo manjkati v garderobni omari. Kateri je vaš najljubši?

Pastelne barve

Nežne, pastelne barve spet navdihujejo modne navdušence. Kombinirate jih lahko na prav vsak outfit. Letos prevladuje pastelno roza barva, kar ste zagotovo ugotovili tudi sami – oblačila, čevlji, celo okrasni program za opremljanje doma je povsem prekrit z "baby pink" barvo. Ljubitelji rožnate, pripravite se! Moon.si ima širok asortiman superg in sandal v nežni rožnati barvi.

Platforme

Ne le superge – tudi pri sandalih letos prevladujejo visoke platforme. Platforme nikoli ni preveč – gremo, vse do zvezd! Pri izbiri ustreznih sandal ali superg s platformo pazite na sestavo in predvsem udobje – saj menda nočete, da se poleti namesto z uživanjem ukvarjate z neudobnimi čevlji ...

Robustni natikači

Nekaj let nazaj nas je ponovno zajel val trendovskih "Birkenstock" sandal, ki so značilne po robustnih sponkah in usnjenem videzu. Ti natikači so našli dom še v garderobi tako prefinjene gospodične. Odlični so, ker izgledajo super na stopalih, imajo lahko nešteto simpatičnih detajlov, poleg tega pa so preprosti za obuvanje. Bi želeli natikače s platformo, iz umetnega usnja, bleščeče ali pa morda s pentljico? Preverite celoten asortiman na moon.si. Robustni natikači so #MustHave kos obutve, ki ga lahko kombinirate na vsak športno-eleganten videz.

Pridih Mediterana

"Grški" sandali navdihujejo modne oblikovalce že kar nekaj sezon. Vsako leto se odločijo za več čipk in okrasnih elementov. Končni rezultat? Čudovite espadrile in sandale, ki delujejo izjemno ženstveno in nežno. Mi komaj čakamo, da jih preizkusimo na izletu ob morju ali pa na sprehodu po mestu.

Poskrbite, da se modno opremite še pred poletjem. Skrbno izbrana kolekcija na moon.si čaka na vas.

Se kdaj vprašate, kdaj je čevljev preveč? Naš odgovor je ... nikoli! Ali ste vedeli, da ima povprečna ženska v svoji omari kar 19 parov čevljev (oziroma si privošči vsaj štiri nove čevlje na leto)? Zato kar brez slabe vesti – ste le en klik stran od moon.si!

