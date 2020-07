Samozavestno v poletni dan

V prijetnih poletnih dnevih bomo veliko bolj uživale, če bomo urejene, saj nam to daje samozavest in brezskrbnost, da se lahko prepustimo vsem dogodivščinam, novim poznanstvom in nepozabnim spominom.

Pet namigov za najboljše poletje po nasvetu Nike Ambrožič Urbas

Modna oblikovalka in televizijska zvezdnica Nika Ambrožič Urbas lepotnim ritualom pripisuje velik pomen. V udobju svoje kopalnice rada poišče svoj mir in se prepusti razvajanju. Po njenem mnenju nam nikoli ne bi smelo biti žal časa, ki ga porabimo za to, da smo videti urejene.

1. Vročina, znoj in veter sušijo kožo.

Poskrbite, da bo koža dobila dovolj vlage. Nika obožuje vlažilne obrazne maske, naredi pa si jih kar doma. Njena najljubša je maska iz kisle smetane, ki kožo res čudovito obnovi.

Na obraz jo nanese kot kremo, pusti 20 minut, spere in nadaljuje obrazno nego.

2. Gladka koža je osnova za samozavestno počutje.

Posvetite se depilaciji in naj vam ne bo žal časa, ki ga namenite temeljitemu odstranjevanju dlačic. Nika prisega na Philipsov IPL aparat Lumea, ki je zaslužen, da se poleti z dlačicami ne obremenjuje več.

Brez dvoma najboljša lepotna investicija!

Pol leta brez skrbi V času, ko je gladka in neporaščena koža merilo negovanosti, nam odstranjevanje dlačic vzame precej časa, saj se v svoji koži želimo počutiti čudovite in samozavestne. Z aparatom Philips Lumea Prestige za odstranjevanje dlak lahko v popolnoma gladki koži uživamo tudi do pol leta. Svetloba, ki zmanjša poraščenost Philips Lumea Prestige, ki deluje s tehnologijo IPL oziroma intenzivne pulzirajoče svetlobe, je trenutno najzmogljivejši tovrstni aparat, ki nam omogoča, da bomo imele z depilacijo opravka le še od šest- do desetkrat na leto po 15 minut. Odstranjevanja dlačic se bomo lahko lotili v intimi doma, brez bolečin, vraščenih dlačic ali vnete kože. Nekaj tretmajev in že uživamo v kot svila gladki koži Že samo s tremi tretmaji dosežemo do 92-odstotno zmanjšanje poraščenosti. Prve štiri tretmaje je treba opraviti na dva tedna, po katerih bi že morali biti opazni želeni rezultati. Za ohranjanje rezultatov je treba tretma ponoviti vsake štiri tedne. Po samo osmih dodatnih tretmajih lahko šest mesecev uživamo v popolnoma gladki koži. Intenzivna pulzirajoča svetloba temelji na principu selektivne fototermolize. Svetlobna energija laserja IPL se pretvori v toplotno in tako uniči lasni folikel. Pri tem ni treba čakati, da dlačice zrastejo, ampak jim onemogočimo rast, še preden pokukajo ven. Številne uporabnice, ki so svoj videz že zaupale aparatu Lumea, so navdušene nad učinki naprave.

3. Namesto tekočega pudra izberite BB-kremo.

Kljub temu, da ni tako prekrivna, bo čudovito poenotila teksturo kože, obrazu dodala svetlobo ter osvežila obraz. Vedno izberite odtenek, ki je malce svetlejši od vašega tena, saj BB-kreme ob nanosu malenkost potemnijo. Nika BB-kremo uporablja tudi na vratu ter dekolteju.

4. Uporabljajte blage deodorante, ki ne bodo agresivni do vaše kože.

To je še zlasti pomembno, če se na predelu pod pazduho brijete, kar lahko povzroči draženje kože. "Sama sem te težave odpravila z uporabo aparata Philips Lumea Prestige, ki je po 12 osvetljevanjih poskrbel, da dlačice ne rastejo več. Rezultati so izjemni!" je navdušena Nika.

Kot svila gladka koža v štirih korakih Prvi korak: Pred odstranjevanjem dlak posamezni predel najprej pobrijte z britvico ali brivnikom. Drugi korak: Pred uporabo sami ali s pomočjo senzorja SmartSkin nastavite jakost in preverite priporočeno nastavitev za vaš ten kože. Tretji korak: Okence nastavka prislonite na izbrani predel in počakajte, da zasveti lučka za pripravljenost. Pritisnite na gumb za blisk. Četrti korak: Aparat med osvetljevanjem počasi premikajte po predelu za odstranjevanje. Istega mesta ne osvetljujte večkrat.

5. Ne obremenjujte se s sončenjem

Zagorela polt ne traja dolgo, obenem pa sončenje stara kožo.

Posezite po kakovostni kremi za samoporjavitev, ki jo uporabite dan pred obiskom plaže. Pred nanosom kreme poskrbite, da kožo dobro navlažite z losjonom in ne pozabite na uporabo rokavic. Samoporjavitvena krema pa ne ščiti kože pred sončnimi žarki.