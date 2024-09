Retro superge, vroči jesenski trend

Ti vsestranski športni copati lepo dopolnjujejo tako sproščene outfite s krili, oblekami in jeansom kot tudi bolj prefinjene kombinacije s hlačami na rob in hlačnimi kostimi. V sam vrh modnih trendov obutve za to sezono nedvomno sodijo priljubljeni modeli retro športnih copatov Puma Palermo, New Balance 550, Adidas VL Court in New Balance 2002, ki jih vse lahko najdete tudi na mass.si.

Foto: Mass

Vpliv pop kulture

Puma Palermo športni copati so to sezono nedvomno osrednji modni kos, ki je popolna mešanica retro sloga in udobja. Njihov prepoznaven dizajn spominja na "vintage estetiko" in prinaša pridih nostalgije, hkrati pa so odlična obutev za kombiniranje s "casual outfiti". Nad njimi se navdušujejo tako mlajše kot starejše generacije, nosijo pa jih tudi številne zvezdnice, kot sta Emily Ratajkowski in Dua Lipa. Ta model športnih copatov ni le obutev, ampak tudi del pop kulture.

Foto: Mass

Retro estetika z modernim pridihom

Športni copati New Balance so v zadnjih sezonah s svojimi številnimi različnimi modeli postali izjemno priljubljeni, še posebej dva modela. Prvi je New Balance 550, ki ga modne navdušenke obožujejo zaradi retro dizajna, ki spominja na košarkaške športne copate. To seveda ni naključje, saj so bili v poznih 80. letih namenjeni prav igranju košarke, danes pa so simbol športno elegantnega sloga. Njihov preprosti dizajn omogoča različne kombinacije, od vsakodnevnih "casual outfitov" do bolj elegantnih priložnosti. Ta model športnih copatov obožujejo tudi modne vplivnice in zvezdnice, med njimi tudi glasbenici Adele in Taylor Swift. Drugi model športnih copatov New Balance, ki navdušuje ljubitelje retro copat s svojim robustnim, a prefinjenim videzom, pa so New Balance 2002. V trgovinah Mass so s tem modelom okrepili ponudbo moške obutve. Slovijo tudi kot zelo udobne in so kot nalašč za dolgotrajno nošenje.

Foto: Mass

Kombinacija retro sloga in sodobnega udobja

Med tistimi znamkami, ki vodijo v trendu obutve v retro stilu, je tudi Adidas, in na mass.si so med najbolj priljubljenimi športnimi copati Adidas VL Court. S svojim minimalističnim retro dizajnom, semišem in paleto barv, ki vključuje klasične, pa tudi drznejše odtenke, kot sta zelena in umazano rožnato, so ti športni copati odlična izbira za sproščene, a elegantne stajlinge.