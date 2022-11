Priprave za bleščeče praznične noči se lahko začnejo – imamo izbrane favorite čevljev in torbic

Oglasno sporočilo

Trgovine so že prepolne čudovitih oblek, kril in bleščečih majic s krajšimi in daljšimi rokavi ter topov za vse vrste prazničnih zabav, ki nas čakajo na začetku zime, mi pa smo našli idealne čevlje in modne dodatke, ki se bodo odlično skladali z vašim prazničnim stajlingom – v Deichmannu.

Paščki, verige, kristalčki, bleščeči saten ter dodatki zlata in srebra so obvezni na vseh zabavah, ki se jih bomo udeleževale v prazničnem obdobju. Ti bleščeči dodatki zlasti lepo dopolnijo videz čevljev in torbic, obožujemo pa jih prav iz tega razloga – s takšnim izborom lahko tudi najbolj preprost stajling v nekaj sekundah postane slavnosten, razkošen in glamurozen. Prav takšne modne dodatke smo našli v Deichmannu – prepričajte se in preverite naš izbor!

Za bleščečo noč

V Deichmannu boste našle vse, kar potrebujete za popolno in nepozabno praznično noč. Če ste se prav ta hip v trgovskih središčih zaljubile v sijajno svetlečo obleko, dopolnite svoj stajling s klasičnimi črnimi salonarji, ki imajo na vrhu dodano romantično pentljo s kristalčki. Da pa bo celotna kombinacija pridobila dodaten glamur, priporočamo mini torbico s priponko v vpadljivih srebrnih odtenkih.

Takšni modni dodatki bodo enako sijajno videti v kombinaciji s preprostim stajlingom, kot so miniaturna črna oprijeta obleka, priljubljeno krilo, sako ali premišljeno krojene hlače.

Toplo in udobno

Če prav vsak svoj stajling ob prihodu zime nadgradite s škornji, izberite za praznični slog gležnjarje s peto, ki jih v Deichmannovi novi kolekciji lahko najdemo v klasičnem stilu, ta pa zagotovo pristaja čisto vsem. Nizki gležnjarji s petko bodo vašemu slavnostnemu stajlingu dodali ščepec glamurja, če pa vas skrbi, da bi bilo vse skupaj videti preveč preprosto, zraven oblecite najbolj vpadljivo mini obleko ali krilo, ki ga imate v garderobi! Zlato ali srebrno obleko lahko zares čudovito dopolnimo s tem sijajnim parom gležnjarjev in trendovsko črno torbico z zlatim paščkom.

Rdeče je vedno dobra ideja

Pred kratkim smo lahko na družbenih omrežjih zaznali tako imenovano teorijo rdečega laka, ki pravi, da je rdeča barva najbolj privlačna za naše oko, zaradi česar dodatek rdečega laka neubranljivo privabi vaše sogovornike, da vas bolj opazijo in da ste jim tudi bolj všeč. En pogled na rdeče salonarje ali gležnjarje in torbo, ki smo jih našli v Deichmannu, je bil dovolj, da smo se tudi sami prepričali o resničnosti te teorije. Če želite letošnje praznične dni ukrasti čisto vse poglede, se odločite za dodatek rdeče barve in zagotovo boste v središču pozornosti vsakega prazničnega druženja.

Čudovite čevlje in modne dodatke, s katerimi se bo vsaka praznična zabava prelevila v takšno, vredno filmskih zabav v Hollywoodu, poiščite v najbližji trgovini Deichmann. Izdelki jesensko-zimske kolekcije vas bodo osvojili na prvi pogled in prinesli motivacijo, da boste letos načrtovali najbolj razburljive praznične zabave.

Preverite celotno kolekcijo na spletni strani Deichmann! Predstavitev jesensko-zimskih trendov Deichmann:





Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN.