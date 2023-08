Primark predstavlja novo napredno spletno mesto v slovenščini

Oglasno sporočilo

Kupci lahko zdaj že pred obiskom preverijo razpoložljivost izdelkov v trgovinah Primark. Nova, izboljšana različica spletnega mesta bo poleg novih funkcij predstavila tudi večjo izbiro izdelkov in kolekcij. Gre za pomemben korak pri razvoju znamke in digitalizaciji ter diferenciaciji nakupnih kanalov, ki bo dodatno izboljšal nakupovalno izkušnjo Primarkovih strank.

Mednarodni modni trgovec Primark s sedežem na Irskem je po uspešnem pilotnem projektu v Združenem kraljestvu predstavil svoje novo spletno mesto tudi v slovenščini. Gre za pomemben korak v digitalni preobrazbi znamke, ki strankam želi ponuditi novo, izboljšano nakupovalno izkušnjo.

Novo spletno mesto vsebuje široko paleto izdelkov iz Primarkovih najnovejših kolekcij kot tudi svežo podobo, izboljšano navigacijo ter popolnoma novo funkcijo, ki strankam omogoča preverjanje zaloge in razpoložljivosti barv ter velikosti določenega izdelka v trgovinah.

Virtualnem izložbenem oknu bo dodano večje število slik izdelkov, hkrati pa bo dostopnih več podrobnejših informacij o izdelku (o tkaninah in materialih, navodilih o izvoru in negi, ki jih je bilo do zdaj mogoče najti le na etiketi ali embalaži). Kupci bodo lahko ustvarili tudi prilagojene račune in shranili svoje nakupovalne nastavitve ali ustvarili seznam želja svojih najljubših izdelkov. Še več, da bodo lahko na tekočem z najnovejšimi Primarkovimi trendi in kolekcijami, se bodo lahko prijavili na e-novice, kar bo olajšalo celotno nakupovalno izkušnjo – od iskanja pravega izdelka na spletni strani do nakupa v Primarkovi fizični trgovini po lastni izbiri.

Maciej Podwojski, vodja prodaje pri Primarku za območje Srednjevzhodne Evrope, je ob tej priložnosti dejal: "Veseli smo, predstavljamo slovensko različico našega novega spletnega mesta. Vemo, da stranke rade obiskujejo trgovino Primark Ljubljana, zdaj pa jim želimo dodatno olajšati nakupovanje s spletnim pregledom tega, kar je na voljo v trgovini. Širši izbor izdelkov na spletu omogoča brskanje in preverjanje razpoložljivosti zalog pred obiskom trgovine. Naš cilj je nenehno izboljševati izkušnjo naših strank, nova spletna stran pa nam bo pomagala osvetliti širino modnih in cenovno ugodnih izbir, ki so na voljo v Primarku."

www.primark.si. Nova spletna stran je zdaj na voljo na vseh 16 Primarkovih trgih. Stranke lahko že testirajo nove funkcionalnosti strani na. Nova spletna stran je zdaj na voljo na vseh 16 Primarkovih trgih.

Naročnik oglasne vsebine je Primark.