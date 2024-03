Popolno ravnovesje udobja in elegance v novi kolekciji Alma Ras

Alma Ras nas vsako sezono osvaja z novostmi pri oblikovanju finega spodnjega perila in spalnega programa. Izjema ni niti nova kolekcija, ki s svojimi neustavljivimi kombinacijami vabi k uživanju ne le v udobju doma, temveč tudi zunaj njega. Barvna paleta prispeva k zapeljevanju in priklicu pomladi, od svetlih in zračnih, prek različnih odtenkov zelene, do črnih in živahnih vzorcev, ki so že vidni na svetovni modni sceni.

Foto: Alma Ras

V skladu s filozofijo blagovne znamke Alma Ras nova kolekcija raziskuje različne materiale in sloge za ustvarjanje edinstvenih kosov oblačil. Ne glede na to, ali imate raje bombaž, mikromodal, lan, viskozo ali čipko, ima Alma Ras nekaj za vsakogar.

Vsaka ženska pozna ta čudoviti občutek, ki sproži nove izzive in uspehe. Vsakega od nas motivira nekaj drugega, od jutranjih mini ritualov, druženja z najdražjimi, do tega, kaj nosimo. Verjamemo, da bo večina izpostavila ravno to, v čemer smo čez dan, vse do trenutka, ko se pripravimo na spanje. Spodnje perilo, čeprav ni vidno, daje občutek samozavesti vsaki ženski, še posebej, če gre za posebne kroje. To je lahko kakšna manjša podrobnost ali elegantna čipka, zaradi katere se bomo počutile samozavestnejše. Najpomembnejša pa je kakovost materiala, ki bo prijeten za kožo in bo spodbudil odlično energijo, ki nas bo ganila.

Foto: Alma Ras

Ne glede na to, ali gre za lahke pižame za nežne spomladanske noči, nežne kombinacije bombaža in čipke za posebne priložnosti ali trenirke za sprostitev doma ali priložnostne izlete, je eden ključnih elementov vsakega kosa iz nove kolekcije udobje, ki se sreča z razkošjem in eleganco.

Foto: Alma Ras

Ustvarjalna ekipa te blagovne znamke se je poigrala s podrobnostmi in kroji ter ustvarila kose, ki se brezhibno prilagajajo telesu in poudarjajo lepoto vsake ženske. Poleg tega nova kolekcija na zadovoljstvo kupcev vključuje tudi posebno ponudbo Mix&Match, ki omogoča ustvarjalnost pri kombiniranju različnih kosov, kar zagotavlja neskončne različice stiliranja.

Nova kolekcija Alma Ras predstavlja popolno ravnovesje med sodobnim dizajnom, udobjem, eleganco in razkošjem, ki bo poudarilo individualnost ter samozavest vsake ženske.

Fotogalerija 1 / 9

Blagovna znamka obljublja tudi: če niste zadovoljni z udobjem materiala, vrnejo denar za pižamo, po 14 dneh uporabe. Naše izdelke lahko kupite na spletni strani shop.alma-ras.si ali v butikih Alma Ras na naslednjih naslovih: Miklošičeva cesta 22, Ljubljana, Supernova Rudnik, Ljubljana, Vetrinjska ulica 15, Maribor, Stanetova ulica 12, Celje, Trgovski center Maximus, Murska Sobota.

Naročnik oglasnega sporočila je ALMA RAS.