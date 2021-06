Poletna osvežitev garderobe: nova trgovina v prestolnici

Iščete navdih za osvežitev poletne garderobe? Potem ste na pravem mestu! Poletne smernice so jasne: bodite igrivi, drzni in spontani, pa naj gre pri oblačilih za prostočasne dejavnosti ali vsakdanje obveznosti. Pred vrhunci letošnjega toplejšega dela leta osvežite svojo garderobo z nekaj ključnimi kosi za to poletje.

A namesto brezglavega nakupovanja petnajstih različnih majic, ki jih boste nosili le eno sezono, kupujte preudarno. V omari imejte raje manj oblačil, pa naj bodo tista dobre kakovosti in trajna.

Moda je dandanes s pestro paleto ponudbe bolj demokratična kot kdajkoli prej, pomembno pa je predvsem, da smo pri nakupovanju oblačil racionalni in največ svojega denarja namenimo za kakovostno izdelane osnovne kose oblačil in dodatkov. Te je nato mogoče poljubno kombinirati z drugimi kosi v garderobi ter se z njimi izražati in predstavljati drugim. Navsezadnje ne samo, da vam bodo kakovostna oblačila zdržala dlje časa, v njih se boste počutili tudi veliko bolj udobno.

Ne spreglejte: priznane blagovne znamke na voljo po znižanih cenah

Lahkotne kombinacije, primerne tako za vsakdanje obveznosti kot tudi za prostočasne dejavnosti, so prava izbira za prihajajoče poletne mesece. Barve? Nevtralno zemeljske in topli barvni odtenki bodo prevladovali tudi to poletje.

Če bolj kot na kvantiteto prisegate na kvaliteto, je izbira lahka. Obilje vsega boste našli v trgovini Nôrt, ki je svoja vrata odprla maja 2021, najdete pa jo v Ljubljani v Kristalni palači. Trgovina Nôrt ponuja oblačila, obutev in dodatke za ženske in moške – za prosti čas in za vse, ki v prvi vrsti prisegajo na kakovst.

Našli boste veliko izbiro mednarodno priznanih blagovnih znamk, ki vas bodo prepričale s kvaliteto, izgledom in udobjem – Peak Performance, Bjorn Borg, Columbia, New Era, Odlo, J. Lindeberg, Polo Ralph Lauren, Timberland, Veja, On, 2XU in Nike.

ZANJ

Pomemben kos poletne moške opreme za poletne dni – pa naj gre za službene obveznosti ali ležerna večerna preživljanja prostega časa v mestu – so nepogrešljive in elegantne polo majice. Gre za univerzalno poletno oblačilo, ki ga moški lahko nosijo tako v kombinaciji z bolj elegantnimi hlačami in suknjičem kot tudi v povsem sproščeni družbi skupaj s športno trenirko, džins ali chino hlačami.

Barvna kombinacija modre, sive, bele in črne barve je v moški garderobi modno in formalno najbolj preverjena barvna harmonija, če želite kombinirati več barvnih odtenkov. Ko gre za srajce, je za moške priporočljivo, da imajo v garderobi srajce v beli, temno modri in črni barvi. Elegantne moške srajce z dolgimi ali kratkimi rokavi so primerne za poslovne priložnosti ali zgolj večerna druženja ob koncu tedna.

Nepogrešljiv kos v moški garderobi je klasična kratka majica. Povsem razumljivo. Mile volje jih lahko še kako dobro nosite tako za rekreacijo kot tudi za posebne priložnosti. Gre namreč za eno najbolj praktičnih in vsestranskih oblačil, ki se odlično poda k jeansu, trenirki ali kratkim hlačam.

In ko smo ravno pri kratkih hlačih. Nosili smo jih že pred leti, to poletje pa bodo cargo hlače ponovno dosegle vrhunec svoje priljubljenosti. Moške cargo kratke hlače so primerne za številne prostočasne aktivnosti in idealen sopotnik za ljudi, ki prisegajo na aktivni življenjski slog. Primerne niso le za preživljanje prostega časa doma, ampak jih lahko izberete tudi za izlet na morje ali v gore. Z nekaj preudarnosti in občutka pa lahko cargo kratke hlače kombinirate tudi za bolj posebne priložnosti. Kljub vsemu pa na tem področju raje namenite prednost enobarvnim chino hratkim hlačam.

Za udoben in kakovosten korak preglejte asortiman obutve priznanih blagovnih znamk.

Kaj pa plaža? V trgovini Nôrt je izbira pestra in raznolika. Preglejte ponudbo enobarnih ali z različnimi motivi domiselno pisanih kopalk. Naš nasvet? Morske zvezde, ribe, školjke, valovi in sidra to poletje ne smejo manjkati na oblačilih in modnih dodatkih. Izberite kopalke z mornarskimi in morskimi motivi.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

ZANJO

Oblačila v trgovini Nort so dokaz, da se udobje in eleganten videz nikakor ne izključujeta, pač pa gresta z roko v roki. Tudi z oblačili za prosti čas lahko izgledate še kako šik.

V trgovini Nôrt lahko ženske najdete športna oblačila, ki vas hitro popeljejo od telovadnice do druženja ob pijači in seveda vsega vmes. Spodnji deli oblačil za vadbo s funkcijo oblikovanja telesa so izjemno priljubljeni, pa tudi modni. Za poletje so prava izbira tudi ženski topi.

Za elegantnejše prilike izberite lahkotne enobarvne obleke. Topli večeri so pač ustvarjeni za sproščujoče poletne zabave. Naj vašo omaro preplavi svež veter vročih oblekic, s katerimi zagotovo ne boste ostale neopažene.

Kaj pa plaža? Enodelne kopalke so letos izredno priljubljene.

Preverite ponudbo ženskih polo in navadnih majic, topov, hlač, pajkic, kratkih hlač, kril, spodnjega perila, obutve in kopalk.

Naš izbor?

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Vabljeni v NÔRT, Kristalna palača, BTC, in na nort.si.