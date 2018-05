Poglejte kakšna pokrivala so nosili gostje in oboževalci kraljeve poroke #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Kaya Kamenarič

Foto: Reuters

Poroka princa Harryja in Meghan Markle je bila tudi moden dogodek, saj so se zvezdniki in člani kraljevih družin uredili in oblekli v števline priznane znamke oblačil. Seveda pa so poleg oblek, kril in suknjičev nosili tudi modne dodatke. Zbrali smo fotografije najbolj zanimivih pokrival kraljevih gostov in oboževalcev.