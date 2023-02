Podjetje Answear z nakupom blagovnih znamk Sneakerstudio in PRM naredilo velik korak naprej

Oglasno sporočilo

Answear , modna spletna trgovina, ki je leta 2022 ustvarila skoraj 210 milijonov evrov prihodkov, prevzema podjetje Sneakerstudio, enega vodilnih trgovcev s supergami in uličnimi oblačili v srednji in vzhodni Evropi, ter vzhajajočo znamko premium ulične mode PRM.

Lifespiration ponudba, ki jo najdete pri podjetju Answear, prehaja na novo razburljivo raven. Platforma Answear bo dopolnjena s specializiranim in uglednim akterjem v segmentu premium superg in ulične mode. Obe znamki, Sneakerstudio in PRM, želita s svojo vizijo ustvariti mesto blagovnih znamk, ki posamezniku dovoljuje ustvarjanje svojega brezkompromisnega sloga. Podjetji vidita velik potencial v segmentu premijskih superg in uličnih oblačil ter upata, da bosta izkoristili prednosti drugo drugega s kombinacijo edinstvene ponudbe izdelkov in Answearjeve operativne odličnosti ter tehnoloških in logističnih zmogljivosti.

Krzysztof Bajołek, izvršni direktor podjetja Answear Foto: Answear "Všeč so nam blagovne znamke, ki izstopajo predvsem z edinstveno ponudbo vrhunskih superg in uličnih oblačil. S to združitvijo širimo svoje poslovno področje in imamo priložnost, da z namenskimi linijami izdelkov dosežemo nove skupine kupcev, vključno z generacijo Z ali kupci, ki jih zanimajo vrhunski in luksuzni izdelki. Vse napovedi kažejo na dinamično rast trga premium izdelkov, v kar verjamemo tudi mi. Hkrati smo prepričani, da nam bo združitev omogočila še hitrejši vstop v ta segment in učinkovit razvoj v njem," je dejal Krzysztof Bajołek, izvršni direktor podjetja Answear.

Sneakerstudio je zrela ter med mladimi generacijami spoštovana blagovna znamka za življenjski slog in športne copate na trgih srednje in vzhodne Evrope. Ponuja izdelke blagovnih znamk, kot so Adidas Originals, New Balance, Carhartt in Veja.

Foto: Answear Podjetje Sneakerstudio upravlja spletne trgovine v državah srednje in vzhodne Evrope, svoje izdelke pa prodaja tudi na zahodnoevropskih trgih, med drugim prek globalnega spletnega mesta v angleškem jeziku. Blagovna znamka je bila ustanovljena leta 2015 v krakovskem okrožju Kazimierz, kjer ima butik na ulici Starowislna 55, ki je kultna destinacija za tamkajšnje ljubitelje superg in ulične kulture.

PRM pa je nov koncept, ki je v skladu s trenutnimi tržnimi trendi ter ponuja luksuzne ulične in modne izdelke. Kljub zgodnji fazi razvoja mu je že uspelo pritegniti številne blagovne znamke, ki so znane in spoštovane v zahodni Evropi, kot so Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV in Rick Owens. Svoje izdelke ponujajo in prodajajo prek globalne spletne strani, butik pa imajo na ulici Swietokrzyska 16 v Varšavi.

"Zelo smo veseli, da lahko združimo moči s tako uglednim akterjem, kot je Answear, ki je že večkrat dokazal, kako dobro organizirano podjetje je, kar je razvidno tudi iz rezultatov, ki jih dosega. Z zanesljivo logistiko in odličnimi sistemi e-trgovine strankam služi na najboljši ravni. Trdno sem prepričan, da bo združitev teh področij skupaj z edinstvenimi blagovnimi znamkami, ki smo jih ustvarili v zadnjih letih, pomemben korak v našem razvoju in nam pomagala priti na sam vrh. Imamo ambiciozno in ustvarjalno ekipo, ki ima pravo znanje in ve, kako doseči stranke v niši, v kateri delujejo naše blagovne znamke, saj gre v številnih primerih za ljudi, ki jih že od nekdaj zanimajo ulična oblačila in superge. Z združitvijo naših ekip ne bomo le še naprej razvijali naših blagovnih znamk, ampak upam, da bomo z izmenjavo izkušenj ustvarili tudi dodano vrednost v podporo strategiji podjetja Answear," pravi Łukasz Lepczynski, ustanovitelj blagovnih znamk Sneakerstudio in PRM.

Podjetje Answear tako od družbe Fashion Trends Group Sp. z o.o. prevzema del podjetja, ki vključuje spletni trgovini Sneakerstudio in PRM ter dva butika v Krakovu in Varšavi, pogodbe z blagovnimi znamkami ter prodajno in marketinško ekipo.

"Vemo, da je imelo podjetje v zadnjem času veliko izzivov, značilnih za manjša podjetja, ki delujejo v tako nepredvidljivih okoljih, kot so ta v zadnjih mesecih, vendar mu je uspelo preživeti to obdobje. Prepričani smo, da bo z našo podporo ta projekt uspešen tudi v prihodnjih letih. Seveda v tej fazi nočemo razkriti preveč podrobnosti o naših razvojnih načrtih, lahko pa rečemo, da vidimo velik potencial v tej kategoriji izdelkov in na trgih, na katerih trenutno posluje Answear, ter veliko sinergij na področju izdelkov in poslovanja obeh podjetij. Pridobljene blagovne znamke želimo še naprej razvijati z uporabo rešitev e-trgovine in logistike, ki jih je razvilo podjetje Answear. Vstop v ta segment, ki običajno ustvarja višje AOV, hkrati pa ohranja kakovost in nižje stroške poslovanja na enoto zaradi obsega, ki ga je družba Answear že dosegla, ustvarja možnosti za doseganje dobre donosnosti prodaje v novih trgovinah in doseganje novih skupin kupcev," dodaja Krzysztof Bajołek.

O podjetju Answear

Answear.si je zanimiva spletna trgovina z izbranimi izdelki in omejenimi kolekcijami več kot 500 svetovnih blagovnih znamk. Med več kot 200 tisoč izdelki lahko najdete vse najbolj prepoznavne premium blagovne znamke (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Michael Kors, Valentino, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Max Mara, DKNY, Carl Lagerfeld, Versace, Patrizia Pepe, Liu Jo, Pinko), znane športne in outdoor blagovne znamke (adidas, Nike, New Balance, Hoka One One, The North Face, Columbia, Salewa), kultne znamke džinsa (G-star, Diesel, Guess Jeans, Pepe Jeans, Levi's, Lee, Wrangler), pa tudi nove butične in oblikovalske znamke, ki v zadnjem času močno pridobivajo priljubljenost, kot so Samsoe-Samsoe, Colourwear, The Kooples, Filling Pieces, Tiger of Sweden, Custommade, Muuv in Hoff. Podjetje Answear je bilo ustanovljeno leta 2011, zaradi dinamične širitve pa trenutno deluje na 11 evropskih trgih in oskrbuje več kot 1,6 milijona kupcev ter zaradi hitre dostave in udobnega nakupovanja nenehno pridobiva priljubljenost. Podjetje od leta 2021 kotira na Varšavski borzi vrednostnih papirjev.

