Parfum za milijon dolarjev #video

25 ekstravagantnih parfumarjev, ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške in BiH, je pod mentorstvom priznane hrvaške parfumeristke Slobodanke Poštić izdelalo naravne parfume: nekateri so nežni, drugi divji, odvisno od značaja izdelovalcev dišav. Gre za razstavo ekskluzivnih dišav, ki jih ne morete povonjati nikjer drugje, saj so butični, edinstveni.

Video: Planet TV

Vonj po vrtnici, popru, jasminu in drugih aromatičnih rastlinah: edinstveni parfumi, poklon naravi in veselje ljubiteljem naravnih parfumov. V enem od parfumov je na primer ujeta kapska kamilica, redka rastlina iz Južne Afrike.

Naravni parfumi nimajo konzervansov, so butični, a s sestavinami zanje moramo preudarno ravnati, če bi rastline za parfume nenadzorovano nabirali, bi zemljo izčrpali. Vonji na razstavi so nežni, divji, odločni: odvisno od značaja tistega, ki je parfum ustvaril.

Parfum za milijon dolarjev Steklenička najdražjega parfuma v zgodovini ne vsebuje kakega izjemnega vonja, ampak je njena cena dosegla vrtoglave višave zaradi stekleničke, izdelane iz zlata in skoraj 3.000 dragocenih draguljev. Vsak kamen je bil v procesu, ki je trajal celih 1.500 ur, dodan ročno; oblika stekleničke pa upodablja obris Mannhatna. Za stekleničko boste odšteli milijon dolarjev. Tisti, ki imajo veliko pod palcem, pa si lahko privoščijo najdražje nakupe v zgodovini. Z Guinnessovim svetovnim rekordom sta nagrajena parfum Clive Christian No. 1 za moške in različica za ženske. Sestavljen je iz najredkejših sestavin na svetu. 160 tisoč evrov pa je za eno od zgolj desetih stekleničk iz kristala, okrašenih z belim diamantom, dal glasbenik Elton John, ki je s parfumom odišavil vrtove na svoji zabavi. Ob nakupu ta prestiž kupcu osebno pripeljejo na dom v rolls-royceu.

Nišni parfumi so zagotovilo, da nihče na zabavi ne bo dišal enako kot vi. So unikatni, krojeni tako rekoč za posameznika, saj na vsaki koži dišijo drugače. Pomembno pa je tudi, ali ste kadilec, kakšno hrano jeste in kakšne rase ste, trdi mojster nišnih parfumov Joseph Quartana. "V ZDA in Evropi imajo ženske rade sadno-cvetlične vonje. Kombinacijo obojega. To je prevladujoče in za to se največkrat odločajo večje znamke. Priljubljeni so tudi orientalski vonji, ne pa gurmanski, te imajo rade manjšine. Moje najljubše dišave so gurmanske, saj dišijo kot pekovske dobrote," je dejal.

Res je, da na policah drogerij prevladujejo predvsem ženski parfumi, saj so ženske bolj naklonjene lepim dišavam. A tudi moški z izbiro pravega parfuma izrazi svoj značaj, pravi Rihard Knafelj, strasten ljubitelj parfumov, ki dodaja, da je izbor dišave tako pomemben kot obleka, ki jo moški da nase.

S svojim parfumom tudi Rebeka Dremelj in Werner Imeti svojo stekleničko parfuma in z njo služiti vrtoglave vsote denarja je tudi priljubljeno dodatno opravilo naših in tujih zvezdnikov. Prva Slovenka, ki je s parfumi udarila na trg, je Rebeka Dremelj. V svet dišav je potegnila tudi pevca Wernerja, ki je lansiral moško dišavo za ženske. Pravi razcvet v prodaji zvezdniških dišav je pred skoraj 30 leti dosegla Elizabeth Taylor s parfumom White Diamonds. Z njim je zaslužila celo več kot z vsemi vlogami. Zato ne preseneča, da gredo po njenih stopinjah številni zvezdniki. Med njimi tudi igralka Jennifer Lopez, ki je ustvarila za majhno parfumerijo različnih dišav. V eni od svojih oddaj jo je gostil znani voditelj David Letterman.

Človek zaznava okoli štiri tisoč vonjev, nekateri pa celo osem tisoč. Ti ljudje so dragoceni kot degustatorji in za sestavljanje ter prepoznavanje parfumov. Iskanje pravega parfuma je zelo odvisno tudi od tega, kaj vam je všeč, od vašega značaja, modnega in življenjskega sloga.