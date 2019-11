Organizacija PETA šokirala: prodajajo božični pulover z okrvavljeno ovco #video

Pulover je v živahni zeleni barvi, narejen je iz umetnih materialov, natančneje iz akrilne preje. Spredaj ga "krasi" napis: "Volna boli."

V spletni trgovini PETE, kjer se nenavadna kreacija prodaja, piše, da je pulover narejen v Nemčiji. Prodajajo ga po nič kaj ugodni ceni – 137 evrov. Uvrstili so ga v skupino, imenovano "Ugly Holiday Sweater", kar v prevodu pomeni grdi praznični puloverji.

Foto: shop.peta.org

S puloverjem, ki ima spredaj in zadaj okrvavljeno ter opraskano ovco, je hotela organizacija opomniti na kruto ravnanje z živalmi v proizvodnji volnenih izdelkov. Pulover z zelo jasnim in nazornim sporočilom je del njihove kampanje, ki je uperjena proti volneni industriji, kjer v namen pridobivanja volne živali pogosto trpijo hude bolečine.

Pred časom so namreč v javnost prišli posnetki in fotografije z ene od avstralskih farm, kjer so delavci jagnjeta in ovce brutalno pretepali, brcali, jim rezali repe in počeli še številne druge krutosti. PETA je nemudoma pozvala ljudi po svetu, naj prenehajo kupovati prave volnene izdelke in s tem pomagajo ustaviti krutost do živali. Pri njihovi kampanji so jih podprli tudi številni zvezdniki, med drugim Pink in Billie Eilish.

Organizacija PETA je sicer aktivna po vsem svetu. Nekaj njihovih domiselnih protestov si lahko ogledate v videu spodaj.

