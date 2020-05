Oglasno sporočilo: Zaščitna maska tudi kot modni dodatek?

Oglasno sporočilo

Trenutne razmere pri nas in po svetu kažejo na to, da brez zaščitnih mask še nekaj časa ne bomo mogli po nujnih opravkih, pri katerih se bomo srečevali z večjimi skupinami ljudi. Obvezne so v trgovinah, na pošti, na delovnem mestu, v taksijih … Verjetno brez njih ne bo šlo niti takrat, ko se bodo omejitve počasi sproščale v šolah, vrtcih, javnem prevozu in še kje.

Atraktivne zaščitne maske, ki polepšajo dan vam in preostalim, so lahko tudi modni dodatek.

Zaščitna maska ne zagotavlja popolne varnosti, saj ne prepreči prenašanja virusov ali bakterij po zraku. Maska za obraz in usta je ovira, ki pomaga pri omejevanju širjenja kapljic ob kihanju in kašljanju. Deluje kot ovira med vami in svetom. Zaščitna maska varuje nos in usta, ko ste v neposredni bližini drugih ljudi. Virusi se lahko prenašajo tudi prek oči. Z varno uporabo zaščitne maske zavarujemo sebe in druge, s katerimi smo v stiku.

Z varno in atraktivno zaščitno masko pa lahko tudi popestrimo dan drugim in sebi. V času omejitev je pozitivno razpoloženje zelo pomembno, saj pomaga zniževati stres, izboljša naše počutje in posledično vpliva na naše zdravje.

Zdaj so na voljo barvite, zabavne in odštekane zaščitne maske, ki jih lahko uporabljate tudi kot modni dodatek pri vsakdanjih opravilih. Na voljo je velik izbor mask z različnimi vzorci in barvami.

Zunanji sloj atraktivnih pralnih zaščitnih mask s filtrom je izdelan iz pletene poliestrske tkanine (200 g/m2). Je trpežen, lahek in ponuja dvojno zaščito pred kapljicami. Poslikan je s procesom sublimacije. Na notranji strani je všit mehak in udoben žep iz hipoalergenega 100-odstotnega bombaža (135 g/m2). namenjen je vstavljanju filtrov, ki dodatno ščitijo pred bakterijami in virusi. V nosnem delu maske je upogljiv element, ki omogoča prileganje. Ob straneh so prišite elastike, ki jih lahko primerno nastavite in so namenjene namestitvi za ušesa. Masko se pere v pralnem stroju na 90 stopinjah Celzija in lika.

Veliko pozornost namenjamo tudi okolju. Želimo spremeniti navade in se odpovedovati izdelkom za enkratno uporabo. Atraktivne zaščitne maske so namenjene večkratni uporabi in jih lahko peremo pri 90 stopinjah Celzija in likamo. Menjamo samo filtre. Pralne zaščitne maske so prijaznejše do okolja v primerjavi z maskami za enkratno uporabo.

Na voljo so tudi personalizirane zaščitne maske za zaposlene v vašem podjetju ali prijatelje. Zamislite si dizajn in nam ga pošljite skupaj s svojim logotipom.

Še vedno priporočamo, da za svojo varnost poskrbite z dovolj veliko varnostna razdaljo do drugih.

Maske lahko naročite in izberete tukaj: https://www.aquamania.si/katalog/157/zascitne-maske

