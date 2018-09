Novi lepotni trend: manj je več!

Jeseni je zavladala čisto nova lepotna zapoved, ki podpira minimalizem. Dekleta zato v en glas vzklikajo: Manj je več! In to je tista rdeča nit, ki jo bodo ponesle v svoj življenjski slog. Tudi vi se pridružite gibanju, ki bo popolnoma spremenilo vaše dojemanje lepote!

Ste obremenjeni s časom, vam stres načenja spanje, imate polno omaro oblačil, ki jih nikoli ne oblečete, in v kopalnici polno polico kozmetike, ki nikomur ne služi več? Potem je čas za spremembo, ki vam bo pomagala, da boste v naslednjih tednih zažareli v čisto drugačni luči. Do tja vas loči le pet korakov.

Lepotni trendi te jeseni imajo samo eno pravilo: manj je več! Foto: Thinkstock

Namig št. 1: lepotni spanec

Zvečer je čas za odklop – odklopite se od vseh elektronskih naprav, pozabite na službo in se predajte pripravi na počitek. Privoščite si kakšen lepotni ritual in se prepustite spancu ob kakšni dobri knjigi ali pomirjujoči glasbi. Znebite se torej vse navlake in se prepustite lepotnemu počitku. Uredite si večer tako, da boste spali vsaj osem ur. To pomeni, da boste na ta način poskrbeli za pravo regeneracijo telesa, dober spanec pa bo blagodejno vplival tudi na vaš videz, saj bo imelo vaše telo dovolj časa za regeneracijo, kar bo vidno tudi na vašem obrazu. Po prespani noči smo namreč spočiti in bolj sproščeni, s tem oblažimo prve znake staranja in zmanjšamo tisto neprijetno zabuhlost in velike temne podočnjake.

Namig št. 2: izpraznite omaro

Znebiti se navlake pomeni tudi, da naredite red v svojem življenju, tudi kar zadeva materialne pripomočke, ki jih večinoma ne potrebujemo. Temeljito generalko bi morali opraviti vsaj enkrat letno in se tako znebiti vseh stvari, ki jih v zadnjem letu niti enkrat nismo vzeli v roke – to velja tako za oblačila in čevlje kot za različne bolj ali manj nepomembne spominke, ki se kopičijo v vaših predalih in povzročajo kaos v vašem vsakdanu. Zapomnite si: načelo manj je več velja za vse dimenzije v vašem življenju.

Sanjate o bolj gladki, napeti in mehki koži? Rešitev je v majhnem zakladu, imenovanim Mineral 89. Foto: Thinkstock

Namig št. 3: samo ena stvar naenkrat

Je že res, da lahko delate več stvari hkrati, vendar to še ne pomeni, da vam to tudi koristi. Preobremenjenost vodi do stresa in do nepotrebne slabe volje, ko se kaj zalomi in vam ne uspe obkljukali vseh opravil, ki so se znašli na dolgem seznamu. Zato bodite realni in si začrtajte manj obveznosti, vzemite si več časa za vsakega izmed njih in poskrbite, da vam bo hkrati ostalo več časa zase, za prosti čas in tudi za tisto opravilo, ki mu pravimo popolno brezdelje.

Namig št. 4: poiščite SVOJO antistresno terapijo

Mediji nas vsak dan bombardirajo s kakšno novo revolucionarno vadbo ali gibanjem, ki bo resnično spremenilo naše življenje na bolje. In prav v tej poplavi ponudb se ne znajdemo več, preizkušamo najrazličnejše metode dobrega počutja in tavamo z ene dejavnosti na drugo, ne da bi se vprašali: Kaj koristi MENI? Ne izbirajte na podlagi zadnjih trendov, ampak se poglobite vase in se odločite za tisto antistresno dejavnost, ki je VAM pisana na kožo – pa naj bo to tek, aerobika, ples ob drogu ali kakšno kuharsko ali umetnostno ustvarjanje. Če ne boste v izbrani dejavnosti našli užitka, potem nikakor ne moremo govoriti o antistresni terapiji.

Izberite booster, ki bo izboljšal tonus vaše kože in odpravil znake utrujenosti in stresa. Foto: Thinkstock

Namig št. 5: izberite pravi booster

Zadnji korak pri popolni uresničitvi vašega novega lepotnega trenda je izbira pravega boosterja, ki zagotavlja prav tisto, kar iščete to jesen: manj sestavin za več boljšega počutja vaše kože.

Vichy ima pravi odgovor prav za takšna vaša pričakovanja – dnevni booster Minéral 89 predstavlja izpopolnjeno zaščito pred zunanjim svetom in pred slabimi vplivi, ki jih pusti sodoben življenjski slog na naši koži. Vichy Mineral 89 booster s hialuronsko kislino neguje kožo in ji poda zdrav in voljen videz ter hkrati odpravi vse sledi utrujenosti, stresa in onesnaženosti okolja, ki so najprej vidne prav na koži obraza.

Vichy Mineral 89 booster s hialuronsko kislino neguje kožo in ji poda zdrav in voljen videz. Odpravi pa tudi vse sledi utrujenosti in stresa.

Zakaj Minéral 89?

Gre za inovativen izdelek, ki so ga ženske tako dolgo čakale, saj predstavlja pravo kombinacijo seruma in kreme.

Minéral 89 je pravi majhen zaklad, vsaj vsebuje manj sestavin, ki so skrbno izbrane, dragocene in s funkcijo, ki koži takoj prinese pravo olajšanje.

Lahki gel je osnovan na termalni vodi Vichy, ki so jo obogatili s 15 bistvenimi minerali. Mineralizirano termalno vodo – prvič doslej v 89-odstotni koncentraciji – so združili s hialuronsko kislino naravnega izvora.

Tako je nastal Vichyjev Minéral 89, ki je pravi booster, s katerim boste bolje začeli dan in ga nadaljevali z neverjetno energijo. Primeren je za vse vrste kože in je odličen spremljevalec v vsakem letnem času. In prav ta jesen je pravi trenutek, da začnete uporabljati izdelek, ki vam bo zagotovil veliko več.

Minéral 89 je drugačen od vašega običajnega izdelka za nego kože – je inovativen izdelek s popolnoma novo vlogo pri negi kože. Prav zaradi te edinstvene združitve mineralizirane vode in hialuronske kisline Minéral 89 izstopa v primerjavi z drugimi izdelki.

Za inovativno formulo Minéral 89 so uporabili manj sestavin, zato je primeren tudi za osebe z občutljivo kožo. Kako deluje Minéral 89?

Ker je obogaten s hialuronsko kislino, kožo krepi in poveča njeno odpornost. Je lahek in se hitro vpije, na obrazu pa v trenutku ustvari popolnoma prozorno plast, ki daje koži polnost, brez težkega občutka, s čimer okrepi funkcijo kožne pregrade.

Zelo kmalu boste ugotovile, da bo vaša koža postala bolj sijoča, imela bo boljši tonus in bo polna zdravega sijaja.

Minéral 89 je edinstven predvsem zato, ker so za njegovo inovativno formulo uporabili manj sestavin, zato je primeren tudi za osebe z občutljivo kožo.

Ker vsebuje 89 odstotkov mineralizirane termalne vode Vichy, se bo zelo dobro ujeli tudi s suho kožo: ohranil bo optimalno raven vlaženja vaše kože, brez suhih predelov, ki se luščijo.