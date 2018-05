Nov pojem elegance: kako ste lahko šik vsak dan v letu

Svilena tajlirana srajca, obleka iz prefinjenega kašmirja ali volnen pulover, ki se tako neverjetno dobro poda vašemu novemu krilu. To so nepogrešljivi kosi elegantnega videza, ki ga lahko negujete na prav poseben in inovativen način.

Eleganten videz je stvar okusa in osebnega sloga, kar pomeni, da se morate v njem počutiti sproščene in brez kakršnihkoli modnih omejitev.

Če se v njem počutite najbolj domače, preverite še pet nasvetov, s katerim bo vaš "outfit" vedno brezhiben.

#1 Spoznajte svoje telo

Nikoli ne skrivajte svojih atributov, poudarite jih s pravim izborom krojev in materialov. Ste najbolj ponosni na svoje noge? Pokažite jih! Želite podaljšati svojo postavo? Obujte pete! Ne skrivajte, ampak razkrivajte tisto, kar vam je na sebi najbolj všeč.

#2 Črna je vedno "in"

Črna barva je že od časa znamenite Coco Chanel pojem brezhibne elegance. Črna oblekica, srajca in suknjič so trije osnovni kosi garderobe, s katerimi boste zlahka kombinirale najrazličnejše stjlinge.

#3 Pazite na velikost oblačil

Zelo pogosta napaka pri nakupu nove garderobe je prav napačna izbira velikosti oblačil. Nova oblačila vedno pomerite. Ne kupujte manjših številk z obljubo, da boste shujšali, saj boste v njih izgubili pravo prefinjenost. V prevelikih oblačilih pa boste popolnoma uničili svojo silhueto.

#4 Kombinirajte največ tri barve

Manj je več, tudi kar zadeva barvne odtenke vašega elegantnega stajling. Ne mešajte preveč barv in slogov. Zapomnite si, da vam bo predvsem z manjšimi detajli uspelo pričarati malce več glamurja, s katerim boste brezhibno stopali po mestnih ulicah.

Ne odpovejte se najbolj prefinjenim kosom garderobe samo zato, ker se bojite, da jih ne boste znali ustrezno negovati. Če boste izbrali pravega pomočnika, boste lahko vedno poskrbeli za brezskrbno eleganco.

Kakšna je torej prava skrivnost brezhibne elegance?

Oblačila se najpogosteje uničijo med pranjem. Tako kot pri negi telesa moramo tudi pri najbolj občutljivih kosih garderobe uporabljati nežne in hkrati učinkovite prijeme.

Predstavljamo vam najbolj izpopolnjen sistem za pranje do zdaj. Serija Electrolux PerfectCare predstavlja največ v sodobni zasnovi, tehnologiji in negi. Ne obnavljajte garderobe, nadgradite nego. Oblačila, za katera dobro skrbite, imajo boljšo in daljšo življenjsko dobo.

Aparati PerfectCare več kot čistijo ― ohranjajo in negujejo vaš slog.

Pralni stroji PerfectCare

Predstavljajte si, da so vaša oblačila dalj časa videti kot nova. Barve, ki ne zbledijo, ter oblačila, ki ohranijo obliko in teksturo. Predstavljajte si slog, ki traja.

Tudi doma lahko poskrbite za občutljivo in volneno perilo ter celo za perilo, ki ga lahko perete samo ročno. Ne obnavljajte garderobe, nadgradite nego.

SensiCare - prilagaja dolžino programa glede na količino perila. Tako porabi manj energije in vode ter preprečuje, da bi se perilo pralo predolgo. Omogoča najbolj ekonomične cikle tudi za najmanjšo količino perila.

SteamCare - doda paro ob koncu pranja in zmanjša zmečkanost.

UltraCare - predhodne mešanice za hitro in učinkovito pranje, vlakna so zaščitena z mehčalcem.

ColourCare - sistem ColourCare čisti vodo, tako pralna sredstva učinkujejo najboljše, celo pri nizkih temperaturah. Nežno, a temeljito pranje ohranja barve perila tako svetle, kot so bile na dan nakupa.

Sušilni stroji PerfectCare

Predstavljajte si, da vaša oblačila dalj časa ohranijo prijeten otip, obliko in namen. Svilena oblačila se ne zmečkajo, volnena se ne skrčijo, oblačila za dejavnosti na prostem pa ostanejo vodoodporna. Predstavljajte si, da si upate v sušilnem stroju posušiti perilo, za katero si nikoli ne bi mislili, da ga lahko.

SensiCare - senzorji merijo vlažnost in ustrezno prilagodijo čas sušenja.

GentleCare - oblačila se sušijo pri polovični temperaturi.

DelicateCare - cikli so prilagojeni tkaninam, da ohranijo stanje in funkcijo.

CycloneCare - nežno doseže vsak del vašega perila.