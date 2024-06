Nogometna evforija na ALEJI SKY

Nogometna evforija je zajela tudi nakupovalno destinacijo ALEJO. Navdušenci nad nogometom ste to soboto ob 10. uri vabljeni na ALEJO SKY na edinstven nogometni turnir za pokal ALEJE. Tokratna tekma bo posebna, saj ni starostnih omejitev. Zmagovalci bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami in seveda slavili s prestižnim pokalom ALEJE.

Nogometna evforija je zajela tudi nakupovalno destinacijo ALEJO. Foto: Aleja

Prav tako vabljeni, da si tekme ogledate na ALEJI SKY na velikem ekranu in uživate v družbi svojih prijateljev. Navijajte za naše nogometaše in soustvarjajte nepozabno vzdušje ter energijo že to nedeljo ob 18. uri, ko se bo Slovenija pomerila z Dansko.

V torek, 18. junija, pa vas vabijo na 'after work' koncert Hamo & Tribute 2 Love. Tradicionalni poletni torkovi glasbeni koncerti so prava popestritev delovnega dne v sproščenem ambientu. Vstop je prost, karte pa dobite že pet dni pred koncertom na infotočki ALEJE. To poletje bodo torke popestrili še Zala Smolnikar, Fed Horses duo, Zoran Čalić Band, Astrid-, Klemen Klemen, Saša Lešnjek, Slavko Ivančić, Sausages in Jet Black Diamonds.

ALEJO upravlja družba SES Spar European Shopping Centers, ki trenutno upravlja 31 nakupovalnih destinacij v srednji, južni in vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 855 tisoč kvadratnih metrov. SES je v segmentu velikih nakupovalnih središč vodilni na avstrijskem in slovenskem trgu.

Z več kot 112 milijonov obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v SES-ovih nakupovalnih destinacijah v letu 2023 ustvarili promet od prodaje v višini 3,32 milijarde evrov. SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov, zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij. SES-ove nakupovalne destinacije so prejele več domačih in mednarodnih priznanj za arhitekturo in oblikovanje, trajnost, prometno ureditev in inovativno trženje.

Nakupovalna destinacija ALEJA Ljubljana je leta 2023 prejela svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji "Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov". SES je del skupine SPAR Avstrija.

ALEJA zajema 32 tisoč kvadratnih metrov najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo in ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Že drugo leto zapored je najboljša nakupovalna destinacija po izboru bralcev v sklopu tekmovanja Best of Ljubljana. Je nosilka certifikata TÜV za sistem energetskega upravljanja po EN: ISO 50001.

www.aleja.si

