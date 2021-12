Nepremagljiva Rebeka Dremelj navdušena nad čudežnim serumom za takojšnje pomlajevanje obraza Glow&Go™

Oglasno sporočilo

Ste kdaj imeli utrujen in povešen obraz, podočnjake zaradi premalo spanca, ali mogoče smejalne gube, ki vas motijo? To se občasno zgodi vsem, a Nepremagljiva Rebeka Dremelj ima rešitev.

"Ker je narava mojega dela takšna, da pride dan, ko delam tudi po 16 ur z zelo malo spanca, se to seveda jasno odraža tako na podočnjakih kot utrujenemu obrazu. Glow&Go je serum, ki v trenutku zategne obraz in ti čez kožo naredi nekakšen filter. Navdušena sem nad rezultatom in odlično bi bilo, če se ta filter ne bi nikoli odstranil," priporoča Rebeka.

Želim razkriti skrivnost za vse ženske, ki imajo gube ali podočnjake: kako jih izbrisati – in to takoj!

Vsaka ženska, ki ima rada svojo kožo in ji vedno privošči najboljšo nego, bo nad izdelki navdušena. Tudi če pazite na prehrano in pijete veliko vode, to žal ne more zaustaviti malih gubic, ki so prišle z leti. Velika večina žensk gube dobi prezgodaj in vse se jih želimo znebiti. Glow&Go jih ne more trajno izbrisati, vendar jih lahko za en dan, kar je povsem dovolj, da ste videti popolno takrat, ko si to zares želite.

Kako deluje serum Glow&Go™?

S staranjem naša koža izgublja elastičnost in koža se posledično guba. Gube se pojavljajo predvsem na čelu in okoli oči. Glow&Go proizvaja znani laboratorij iz Italije, ki je razvil aktivno elastično formulo s takojšnjim učinkom zatezanja kože z inovativno kombinacijo naravnih peptidov in sestavin, ki kožo naredijo mlajšo, bolj napeto in sijočo. Serum deluje takoj, in sicer tako da zategne gube in zmanjšuje njihovo vidljivost, saj koži povrne izgubljeno elastičnost in tako se koža vrača v naravni položaj. Zahvaljujoč naravnim sestavinam, ki jih serum vsebuje, struktura kože postaja čvrsta, zategnjena in gladka, vendar serum po 8–12 urah začne izgubljati moč, elastičnost kože je vedno manjša gube se vrnejo.

Glow&Go instant serum za lifting obraza ima začasne učinke, podobne pudru, vendar jih za razliko od pudra, ki prekrije nepravilnosti, začasno popravi. Zato je priporočljiva uporaba Glow&Go CREAM s serumom Glow&Go, ki dajeta dolgoročne rezultate, zato je serum zaradi uporabe kreme v daljšem časovnem obdobju učinkovitejši, saj se gube trajno zmanjšajo.

Kako se uporablja Glow&Go™ Instant Facelift Serum?

Serum Glow&Go se nanese na očiščen obraz in samo v eni minuti od nanosa dosežemo učinek liftinga. Kožo je treba očistiti s posebnim ioniziranim Glow&Go™ Instant Skin Care Cleanserjem, da jo pripravimo za delovanje aktivnih sestavin seruma. Serum se nanese v majhni količini, zato lahko 30-mililitrsko pakiranje uporabljate tudi do dva meseca. Kožo je treba po nanosu seruma hitro posušiti, najbolje kar s pahljačo. Deset minut po nanosu seruma predlagamo nanos kreme Glow&Go™ Instant Skin Care za trajne učinke proti staranju. Serum v kombinaciji s kremo koži povrne tonus in jo naredi svilnato, jo regenerira in osveži, posledično pa je koža takoj po nanosu videti zategnjena in mehkejša.

