Ne zamudite nočnega nakupovanja z neverjetnimi popusti #VIDEO

Ne zamudite nočnega nakupovanja v Europarku Maribor , v Cityparku Ljubljana in Citycentru Celje – izkoristite neverjetne popuste vse do polnoči. Sodelujte v nagradni igri, v kateri podarjamo bone Desetak za deset evrov, ki jih boste lahko unovčili na Polno noč popustov.

Polna noč popustov bo v petek, 22. novembra, od 20. ure do polnoči.

Lokacije, kjer boste v petek lahko pobrskali po prodajnih policah:

Sodelujete lahko v nagradni igri in z malo sreče prejmete vrednostni bon Desetak.

Prehitite nakupovalno mrzlico

Čas, ko nas bo zajela nakupovalna mrzlica, se približuje s svetlobno hitrostjo. Še preden se bomo množično pognali med prodajne police, izkoristite izjemno priložnost, ki so jo pripravili v Europarku Maribor, v Cityparku Ljubljana in Citycentru Celje.

V petek, 22. novembra, boste namreč lahko nakupovali brez omejitev. Trgovine bodo imele svoja vrata odprta vse do polnoči. Poleg tega pa so za vas pripravili izjemne popuste, da bo predpraznično nakupovanje lahko še posebej privlačno.

Kako se pripraviti na nočno nakupovanje?

Da bo nočno nakupovanje potekalo brez zapletov, so poskrbeli tudi organizatorji, ki so se na ta dogodek začeli pripravljati že pred mesecem dni. Tako so vse bojazni glede prevelike gneče, prenizkih popustov in premalo parkirnih prostorov povsem odveč.

"Na voljo bo kar 2.600 parkirnih mest. Redarji bodo poskrbeli za dodatno varnost in usmerjanje obiskovalcev," je povedala Simona Mandl, menedžerka nakupovalnega središča Europark. Tudi v posameznih trgovinah bodo na ta dan okrepili kadre, tako da se bodo obiskovalci lahko brez skrbi prepustili nakupovanju.

Končno si lahko privoščite tudi dražje kose

Ker bodo popusti segali tudi do 50 odstotkov, je Polna noč popustov izjemna priložnost, da opravimo nakup dražjih kosov, kot so oblačila dražjih blagovnih znamk, nakit in ure, tehnični in elektroizdelki, oprema za dom, športna oprema, fotografska in računalniška oprema. Znižane bodo tudi nove kolekcije, zato se moramo pripraviti, da bomo lahko kar najbolje izkoristili to edinstveno priložnost za nakup najljubše zimske jakne, dizajnerskih škornjev ali torbice.

Prodajalci zaloge prilagajajo skozi vse leto, za tak dogodek pa so se še posebej dobro pripravili. Izdelki bodo nazorno označeni s popusti.

Kar pa ne pomeni, da se moramo nakupov lotiti povsem brezglavo. Popuste izkoristite za nakup večjih in dražjih stvari, ki jih že dlje časa potrebujete oziroma si jih želite ali pa za nakup prazničnih daril.