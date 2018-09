Naomi Campbell ima za najbolje plačano manekenko le dve besedi #video

Legendarna supermanekenka je bila gostja v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen, kjer je jasno pokazala, kaj si misli o mladi manekenki Kendall Jenner, ki je bila lani razglašena za najbolje plačano manekenko na svetu.

Britanska supermanekenka Naomi Campbell je bila v šovu Andyja Cohena kratka in jedrnata: ni ravno oboževalka Kendall Jenner, 22-letne manekenke, ki je slavo dosegla zaradi resničnostnega šova svoje družine Keeping Up with the Kardashians.

Ko je voditelj Naomi postavil vprašanje gledalca, kaj si misli o Kendall Jenner kot o najbolje plačani manekenki, ki je "zelo izbirčna glede revij in dela, ki ga sprejema" in da nikoli ni "bila ena od tistih deklet, ki bi sprejela 30 revij na sezono, kar počnejo druga dekleta," je Naomi kratko odgovorila: "Naslednje vprašanje."

Najbolje plačana, a je kariero zgradila na slavi družine

Kendall je s to razlago v nedavnem intervjuju za revijo Love ujezila in užalila številne manekenke, ki se morajo za uspešno kariero v svetu mode v nasprotju z njo precej boriti.

Zvezdnica se je pozneje branila, da so bile njene besede napačno interpretirane ter da je njeno spoštovanje do kolegic "neizmerljivo". A številnim gre kljub temu v nos, da je lani postala najbolje plačana manekenka na svetu, saj si je kariero zgradila na slavi svoje družine in resničnostnega šova.

V enem letu je zaslužila vrtoglavih 22 milijonov dolarjev in s tem s prestola najbolje plačane izrinila brazilsko manekenko Gisele Bundchen, ki je prvo mesto najbolje plačane pred tem zasedala kar 15 let.

Kendall je pri 22 letih najbolje plačana manekenka na svetu. Foto: Getty Images

