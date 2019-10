Možno je! Zapeljiva in lepa postava v trenutku kot peščena ura

Oglasno sporočilo

Imate maščobne obloge okoli trebuha, ki vas motijo? So za vas ozke obleke, ki se prilegajo telesu, neznanka? Želite ožji pas brez stradanja, odrekanja, vadbe in izčrpanosti, in to v kratkem času? Ni nemogoče! Na tisoče žensk se je prepričalo, da je mogoče v nekaj sekundah imeti raven trebuh, oblikovano zadnjico in pas . Ena izmed njih je mlada nevesta Anita, ki ji je za svojo poroko uspelo obleči sanjsko poročno obleko.

"Vedela sem, da se poroka bliža, a je bila moja volja preprosto prešibka, da bi se lahko odpovedala hrani in izgubila vsaj tri do štiri kilograme. Saj ne, da sem imela preveč kilogramov, najhujše je bilo ... Obseg pasu in maščobne obloge na trebuhu so mi kvarile celoten videz. Poročna obleka, o kateri sem vedno sanjala in v kateri sem želela reči 'da' svojemu izbrancu, tega preprosto ni dovoljevala. Morala sem ali shujšati ali poiskati drugo poročno obleko. Vsaj tako sem v tistem trenutku mislila, a sem se pravzaprav motila," je povedala Anita.

Odkrijte, kaj ji je omogočilo postavo v obliki peščene ure

Medtem ko je Anita poskušala najti rešitev, kako hitro shujšati, saj ji je do poroke ostal le še en teden, ni imela pojma, da ji botra pripravlja največje presenečenje v življenju.

"Vedela sem, kako zelo se želi poročiti prav v tej poročni obleki, zato sem ji pri tem želela pomagati. Videla sem, da s hujšanjem ne bo nič, ker je zaradi nervoze še bolj jedla, zato sem iskala druge možnosti. Ravno, ko sem pomislila, da rešitve ni, sem naletela na MovieBody, steznik, ki je obljubljal natančno tisto, kar je Anita potrebovala. Niti sekunde nisem oklevala, ampak sem ga takoj naročila zanjo in zase ter upala, da bo še pravočasno prispel," je povedala Anitina botra Darja.

Ta klik je, kot pravita obe dekleti, spremenil celoten potek poroke. Ko sta po dveh dneh steznika prispela na Darjin naslov, je enega takoj odpeljala Aniti.

"Takoj ko sem ga preizkusila, sem vedela, da je to točno tisto, kar potrebujem. Bil je neopazen pod obleko, pod njim je bil moj trebuh komaj viden, pas je bil videti kot pri manekenki in tudi po treh urah nošenja nisem čutila, da me moti ali preveč zateguje. V trenutku, ko sem ugotovila, da se bom lahko poročila v svoji sanjski poročni obleki, ni bilo srečnejše osebe od mene, za kar se lahko zahvalim svoji najboljši prijateljici in MovieBodyju," je navdušeno povedala Anita.

Steznik ohranja zapeljive obline pod nadzorom

V telovadnici lahko preživite ure in ure, se odrečete sladkarijam in hrani, ki jo imate radi, pa bodo maščobne obloge na trebuhu še vedno ostale, zadnjica pa bo povešena. To lahko seveda skrijete s širokimi majicami in oblekami, ohlapnimi puloverji in dolgimi suknjiči. Kaj pa, ko morate obleči prilegajočo se obleko, ozke hlače, ki poudarijo zadnjico, ali tesno oprijeto majico? Potem je čas, da se zatečete k majhnim trikom, tako kot Anita.

Enodelni steznik MovieBody tukaj priskoči na pomoč! Ta steznik, ki je neopazen in udoben, bo v hipu oblikoval vašo postavo. Oblečete ga lahko pod kakršnimikoli oblačili; ne bo se videl, ne bo vam padel ali vam povzročal nelagodja. Je tako rekoč neviden, zato nihče ne bo izvedel za skrivnost vaše popolne postave, vi pa boste zagotovo opazili:

pas je videti ožji in zapeljivejši,

maščobne obloge na trebuhu so izginile,

zadnjica je dvignjena in čudovita,

imeli boste postavo v obliki peščene ure,

vse to v samo nekaj sekundah, kolikor je treba, da ga oblečete.

Udoben in nežen steznik je izjemno funkcionalen, kakovosten in se lepo prilega telesu! Je zračen, ne stiska in ne ustavi cirkulacije, deluje pa čarobno. Lahko ga nosite ves dan in sploh ne boste čutili, da ga imate, rezultati pa bodo nadvse vidni. Prav tako se koža pod njim ne znoji in ne draži.

Zahvaljujoč temu stezniku v omari ne bo več oblačil, ki jih ne nosite, ker se v njih počutite neprijetno. Ne boste več izbirali oblek, ki zakrivajo pomanjkljivosti, ampak obleke, ki so vam všeč - in vse vam bodo popolnoma pristajale.

Proizvajalec razkriva skrivnost steznika

Napredna tehnologija in inovativni materiali, v kombinaciji z znanjem in izkušnjami, so privedli do nastanka steznika MovieBody. V želji, da bi se vse dame počutile lepe in privlačne ter nosile, karkoli želijo, so se proizvajalci steznikov lotili dolgoletnih raziskav in testiranj. Njihova želja je bila ustvariti tisto, kar danes potrebuje vsaka ženska - takojšnjo pomoč pri oblikovanju postave. Ta vztrajna ekipa se je pri svojem delu spoprijela z veliko izzivi, ki pa jih je uspešno premagala. Tako je nastal steznik, ki ga danes z veseljem nosi na tisoče žensk.

Pri ustvarjanju tega visoko funkcionalnega steznika so bili ključni naslednji elementi: visoka raven udobja med nošenjem, dobro prileganje telesu in elastičen material. Na kar je proizvajalec še posebej ponosen, je kakovostna izdelava, saj bo ta steznik še leta videti kot nov, tudi pri vsakodnevni uporabi. Za nošenje ni omejitev. Je udoben in prijeten za kožo, zato ga lahko nosite 24 ur na dan. Nima vidnih robov, prav tako je neviden pod obleko, zato ga lahko oblečete pod katerimkoli kosom oblačila. Ne drsi po telesu in je idealen za vse priložnosti, saj se boste v njem vedno počutili čudovito in tako boste tudi videti.

"Must have" kos v omari vsake dame

Steznik MovieBody očara vse ženske, saj jim izpolni sanje in jim omogoči, da so v vsakem kosu oblačila videti privlačne, atraktivne in poželjive. Narejen je po najvišjih standardih in vas nikoli ne bo razočaral. Ima trojno delovanje, saj zmanjša trebuh, zoži pas in dvigne zadnjico. Je nepogrešljiv kos oblačila v omari vsake ženske, saj vam bo prihranil težave pri izbiri oblačil in skrivanju pomanjkljivosti.

Poleg vseh naštetih prednosti ima ta steznik še enega, s katerim se lahko pohvali le malo drugih - je cenovno dostopen za vsak žep! Bralce tega članka, poleg nizke cene, čaka tudi dodaten popust, če se v tem trenutku odločijo za vitko in čudovito postavo. Če danes naročite steznik MovieBody, vam damo 50% popust.

Pozor: steznika MovieBody ni mogoče kupiti v običajnih trgovinah. V tej časovno in količinsko omejeni ponudbi je lahko vaš po polovični ceni. Ne zamudite priložnosti za takojšnjo dosego privlačne postave in naročite zdaj!

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.