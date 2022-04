Močna celjska grofica v sodobni modni zgodbi osvojila Slovenke

Modna oblikovalka Barbara Repinšek in ilustratorka Nea Likar sta združili moči in nastala je kolekcija majic s potiskom celjske grofovske družine.

Barbara Repinšek in Nea Likar sodelujeta že nekaj časa. Sodelovali sta pri potiskih torbic, ki jih je sešila Barbara, tokrat pa sta združili moči pri izdelavi malce drugačnih majic z močno zgodovinsko noto.

"Iz moje delavnice v Celju imam pogled na celjski grad in prva ideja za ime delavnice je bila Šivalnica Barbare Celjske. A sem se ustrašila veličine tega imena in sem jo poimenovala Delavnica mode. Moje stranke so me že desetletje nagovarjale, naj izdelam svojo majico, a nikakor nisem dobila ideje za motiv. Ob 20. obletnici obrti sem spet pomislila na močno celjsko žensko Barbaro. K sodelovanju sem povabila Neo in temeljito sva predelali zgodovinski arhiv. Po več sestankih, po več debatah, pogovorih in dogovorih je nastala ilustracija Barbare Celjske," je motiv za zgodovinsko majico razložila Celjanka Barbara Repinšek.

Grafična oblikovalka in ilustratorka Nea Likar je pri ilustrirani upodobitvi Celjskih grofov želela zgodbo posameznikov predstaviti na sodoben način, tako z izbiro likovne tehnike in barvne palete kot tudi z načinom predstavitve. "Liki so ilustrirani v skorajda modni risbi, znotraj katere se kot v fotografski tehniki 'double exposure' odslikavajo elementi njihovega življenja in zgodbe. Pri določenih mi je bilo precej težko rekonstruirati videz njihovih oblačil, naglavnega okrasja in zunanjega videza, zato sem informacije iskala po knjigah in primerjala več različnih virov."

Najprej ženska, nato moški

Nastale so zelo sodobne ilustracije, ki so primerne za tisk na tekstil, a so hkrati dovolj pripovedne tudi kot samostojne umetnine.

Najprej je nastala majica z žensko podobo, nato pa so si Barbarine stranke zažele še moško različico. "Izbira ni bila težka, pomislila sem na romantičnega ljubimca Friderika II. Seveda pa brez njegove Veronike ni šlo. Zamislila sem si stolp, v katerem je srce, ki simbolizira Veroniko. Nea je tudi ta lik brezhibno ilustrirala."

Barbara Repinšek se zaveda pomena obujanja zgodb prednikov. "Pogosto sem presenečena ob ugotovitvi, kako malo Celjanov pozna zgodovino Starega gradu Celje. Ko povežeš staro z novim in daš ljudem možnost in izbiro v obliki modne poslastice, se obzorja širijo."

Vse majice so izdelane iz bombaža ali viskoze in imajo dodatke bleščic, čipke, satena. Prav vse so unikatne in samosvoje. Vse v pastelnih odtenkih, nežne in romantične.

Če si stranka želi izvedbo v temnejši različici, potem Barbara modni izdelek prilagodi tako, da je mogoče nanj natisniti ilustracijo.

"Pri izdelavi portretov grofov sem izdelala tudi vzorec mesta Celje, ki je sestavljen iz elementov celjskega stropa, rimskih fresk, grifonov in barv iz zgodovine Celja. Iz natisnjenega vzorca je nekaj čudovitih modnih kosov izdelala tudi Barbara Repinšek," je dodala Nea Likar. "Novi modni kosi za zdaj še čakajo na modno fotografiranje in pravo predstavitev."