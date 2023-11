Mesec italijanske mode ponovno v Ljubljani

Oglasno sporočilo

V družbi modnih navdušenk Lorelle Flego, Nike Urbas, Nine Grilc in drugih so v Emporiumu že tretje leto zapored odprli Mesec italijanske mode.

Lorella Flego Foto: MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O.

Mesec italijanske mode je tudi tokrat nastal v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod okriljem veleposlaništva Italije v Sloveniji, pod italijanskim ministrstvom za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Mesec italijanske mode sta skupaj z direktorico Magistrat International Jožico Brcar odprla novi direktor Italian Trade Agency v Ljubljani Giacomo Ricciotti ter italijanski veleposlanik Carlo Campanile.

Giacomo Ricciotti, Jožica Brcar, Carlo Campanile in Helena Draškovič Foto: MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O.

Emporium, Galerija Emporium in spletna trgovina Emporium.si so z več kot 60 italijanskimi blagovnimi znamkami največji ponudnik italijanske mode v Sloveniji. Letos se ponašajo s kar 12 novimi italijanskimi blagovnimi znamkami, med katerimi so Liviana Conti, Boggi Milano, Pollini in druge.

Tako Emporium in Galerija Emporium kot tudi spletna trgovina Emporium.si so tako že tretjič postali slovenski dom italijanske mode. Poleg odlične ponudbe bodo modne navdušenke in navdušence razveseljevali tudi posebni dogodki ter svetovanja italijanskih modnih strokovnjakov.

Tokratna rdeča nit v ospredje postavlja italijanski glamur in eleganco, ki sovpadata s prazničnim časom, v katerem se bo odvijal Mesec italijanske mode, ki je postal najpomembnejši dogodek predstavitve modnih trendov v Sloveniji.

