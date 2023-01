Kombinacija kavbojk in športnih copatov – modno in udobno

Oglasno sporočilo

Ali tudi vam misli počasi že bežijo k pomladnim in toplejšim dnem? Med razmišljanjem o toplejših dneh se v nekem trenutku vprašamo tudi, kakšne kose imamo v garderobi in kako jih bomo kombinirali. Med osnovnimi oblačili in obutvijo vsake garderobe so gotovo tudi brezčasne kavbojke in športni copati.

Kavbojke in športni copati poskrbijo za udobje, hkrati pa ponujajo več možnosti za kombiniranje različnih stajlingov – vse od najbolj klasičnih in preprostih do bolj elegantnih ali razigranih, morda tudi nekoliko nenavadnih. Vsekakor vam modeli kavbojk in športnih copatov, ki so na trgu, dajejo možnost, da pokažete svoj slog in kreativnost.

Marsikdo se verjetno na določeni toči vpraša, kako izbrati ustrezne kavbojke zase. Nekako je najbolj ključno, da izberemo takšne, ki nam ustrezajo glede na velikost in nam dajo občutek udobja. Verjetno si nihče od nas ne želi preživeti dneva v neudobnih kavbojkah. Z različnimi modeli kavbojk lahko poudarimo svojo postavo ali pa nekoliko zakrijemo tiste dele, ki nam niso najbolj všeč. Smiselno je, da preizkusite različne modele kavbojk in tako ugotovite, kateri vam najbolj ustreza.

V ponudbi ženskih kavbojk lahko najdete takšne, ki poudarijo zadnjico (push-up), kavbojke z visokim pasom, da zakrijete kakšno maščobno blazinico v predelu pasu, priljubljene "mom" in "boyfriend" kavbojke, kavbojke z ravnimi hlačnicami in nekoliko bolj sproščenim slogom in še bi lahko naštevali.

Kavbojke se ne razlikujejo samo po modelu, ampak tudi po barvi, dodatnih žepih, raztrganinah in drugih, podobnih zadev, ki kavbojkam dajo svojevrstno podobo. Med bolj priljubljenimi so klasične modre kavbojke, ki so lahko svetlejše ali temnejše, poleg njih pa je kar nekaj zanimanja tudi za kavbojke v črni in drugih barvah. Če razmišljate o poletni garderobi, pa vsekakor preverite tudi ponudbo svetlejših kavbojk.

Športni copati oziroma superge so zagotovo tisti kos obutve, ki ga ima vsak. Raznolikost superg, ki jih lahko najdete v naših trgovinah, omogoča, da najdete prave športne copate za različne priložnosti – tako za športne aktivnosti kot bolj elegantne priložnosti in vse vmes. Izbirate lahko med nizkimi in visokimi modeli superg, modeli s polno skrito peto in tistimi, ki imajo bolj ali manj debel podplat. Med najbolj priljubljenimi modeli za poletje oziroma toplejše mesece so platneni modeli, in to upravičeno, saj so takšni športni copati najbolj lahki in zračni.

Ko pridemo do barve in vzorcev športnih copat, imamo na voljo res veliko možnosti, ki nam omogočajo, da z izbiro superg izrazimo svoj slog in kreativnost z modnimi kombinacijami. Brezčasne bele superge so sicer tiste, ki se ujemajo s praktično vsemi oblačili v naši garderobi.

V zadnjem času so se pridružili tudi modeli v živahnejših barvah, ki vsakodnevnemu stajlingu dodajo kanček razigranosti ali poskrbijo za t. i. modni "statement". Glede na modne trende so zanimive zelene superge, še posebej če jih kombinirate z jakno ali torbico. Lahko pa si omislite tudi večbarvne superge oziroma športne copate z vzorci.

