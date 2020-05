Kolagen - spregledan vodnjak mladosti

Oglasno sporočilo

Sijoča koža, gostejši lasje, lepi nohti, zdravi sklepi in super presnova. Vse to so "dodatki", ki krasijo tvoje telo in počutje, če izkoristiš potencial, ki ga premore čudežna snov v tvojem telesu.

Tudi ti, tako kot večina, pogrešaš mladosten videz, super počutje in samozavest? Da se staraš, te iz tedna v teden opozarjajo vse bolj očitne gube, utrujen videz in suha koža. Seveda te to spravi v slabo voljo, ker živiš v prepričanju, da si popolnoma brez moči. Točno to razmišljanje pa velja za usodno napako.

Čeprav je večina trdno prepričana, da je staranje proces, na katerega nimaš praktično nobenega vpliva, ti bom v manj kot minuti dokazal, da gre za popolno laž.

Tvoj videz in počutje sta namreč močno odvisna od snovi, o kateri bova spregovorila v nadaljevanju. Glavni podatek pa je, da v največji meri pravi ti odločaš o tem, kakšen vpliv ima ta "čudežni element" na tvoje telo.

Zato hitro poglejva, kako lahko tudi ti v celoti izkoristiš ta spregledani vodnjak mladosti.

Kaj je kolagen?

Izjemno pomembna beljakovina, ki jo bom predstavil v današnji objavi, v svetu lepote in zdravja zaseda prvo mesto. Velja za najbolj zastopan protein v tvojem telesu ter je sestavni del tvoje kože, las, nohtov, kit, vezi, hrustanca in sklepov. In lahko rečeva, da gre za tisti element, ki tvojemu telesu daje strukturo, obliko in čvrstost. Ta izredno pomembna beljakovina je znana pod imenom kolagen.

In čeprav velja za nepogrešljivo, ko govoriva o fit postavi in mladostnem videzu, te moram opozoriti na precej neprijetno dejstvo. Gre za težavo, ki nastopi po 25. letu starosti. To je čas, ko tvoje telo počasi začne izgubljati potencial za tvorbo svežega kolagena.

To preprosto pomeni, da organizmu ne uspe proizvesti toliko kolagena, kot ga tvoja koža, lasje, sklepi in preostala tkiva dejansko potrebujejo. Posledično se pojavijo prvi znaki staranja, ki močno vplivajo na tvoje počutje in samozavest.

In ne samo to ...

Poleg starosti na delež kolagena negativno vplivajo tudi drugi dejavniki, ki so pogosto sestavni del sodobnega življenjskega sloga. To so:

pomanjkanje spanja ,

, stresne situacije v domačem in delovnem okolju ,

, vse manj kakovostna hrana ,

, uživanje kave in alkohola ,

, uživanje predelanih živil in

in pretirano izpostavljanje soncu.

Zato je logično, da primanjkljaj kolagena narašča iz dneva v dan.

In če na to kruto dejstvo pozabiš in svojemu organizmu ne priskočiš na pomoč, tako kot ti razkrijem v nadaljevanju, postajajo znaki, da ti tega ključnega gradnika primanjkuje, vse bolj očitni.

Posledice pomanjkanja kolagena

Govoriva o:

globokih gubah ,

, povešenih ličkih ,

, uvelem obrazu ,

, utrujenem videzu ,

, vse redkejših laseh ,

, krhkih nohtih ,

, pogostih bolečinah v sklepih in

in celo občasnih težavah s prebavo.

Zato je glavno vprašanje, na katero morava odgovoriti, naslednje …

Kako izničiti kolagenski primanjkljaj in si tako povrniti fit postavo, premagati utrujen videz in gube ter poskrbeti za super počutje?

Zmagovalna strategija, zaradi katere se lahko razveseliš vrhunskih rezultatov v najkrajšem mogočem času, je sestavljena iz dveh ključnih delov.

Prvi je tesno povezan s tvojim življenjskim slogom. Kot sva omenila, obstaja kar nekaj dejavnikov, ki dodatno poglobijo kolagenski primanjkljaj in pospešijo proces staranja, zato je seveda zelo pomembno, da te sovražnike kolagena čim bolj odmakneš iz svojega vsakdana.

Kako? Najlažje tako, da:

poskrbiš za zadostno količino kakovostnega počitka ,

, si vzameš dovolj časa zase in za sprostitev ,

, na svojem urniku najdeš čas, ki ga nameniš telesni aktivnosti,

uživaš čim kakovostnejšo hrano in

in piješ predvsem vodo, nesladkan čaj ali naravno limonado.

Je pa pomembno, da si zapomniš ključno dejstvo. V primerjavi z omenjenimi ukrepi bo za svež, mladosten videz, zdravo telo in veliko energije bistveno pomembnejši tisti drugi del učinkovite strategije. To pa zato, ker gre za potezo, s katero težavo rešiš pri samem izvoru. Kot sva omenila, je kolagen beljakovina, ki nastaja v tvojem telesu. Glede na potrebe tvojega organizma (pomoč koži, lasem, nohtom ...) se v točno določenih zaporedjih med seboj združijo osnovne enote kolagena, ki jih imenujemo aminokisline. Te si lahko predstavljaš kot manjše člene, ki tvorijo različno dolge in kompleksne verige, namenjene specifičnim nalogam, zato se kolagen pojavi v kar 30 različnih oblikah in je, kot sva omenila, sestavni del številnih tkiv v tvojem telesu.

Izrazito pomanjkanje tega pomembnega gradnika pa kot rušilni val zadene tvoje telo in pusti hude posledice, zato ne preseneča dejstvo, da tisti, ki svojemu organizmu pri optimalni sintezi glavne beljakovine ne priskočijo na pomoč tako, kot bi morali, močno trpijo.

V primerjavi s peščico vrstnikov, ki vedo, kako izkoristiti potencial kolagena, so videti precej starejši, bolj utrujeni in zgarani. In to samo zato, ker spregledajo izvor težav. Najhuje pa je, da se jim vse to zgodi zaradi lastne napake.

Čeprav organizem z leti izgublja potencial za tvorbo svežega kolagena, to še zdaleč ne pomeni, da se moraš v svojih štiridesetih, petdesetih ali celo šestdesetih letih sprijazniti z izrazitimi znaki staranja.

Zdravje tvoje kože, las, nohtov in sklepov je namreč odvisno predvsem od hranilnih snovi, s katerimi tvoje telo razpolaga, in ne od letnice rojstva. Gube, povešen obraz, zamašene pore, boleči sklepi te ne jezijo samo zato, ker se staraš. Glavno težavo predstavlja pomanjkanje pravih aminokislin.

Tako kot obzidje ne razpade izključno zato, ker ga načne zob časa, ampak je krivo pomanjkanje pravega materiala, s katerim bi lahko popravili nastale poškodbe, tudi tvoja koža izgubi prožnost in sijaj predvsem zato, ker tvoj organizem nima na razpolago osnovnih elementov za sintezo potrebnih oblik kolagena. Zato je tvoja osnovna naloga v resnici zelo preprosta. Na svoj jedilnik moraš obvezno umestiti zadostno količino živil, ki veljajo za odličen vir aminokislin, nujnih za optimalno tvorbo kolagena. Če upoštevaš to pravilo, ti zagotavljam, da se lahko v kratkem razveseliš:

bolj svežega, mladostnega videza ,

, elastične kože ,

, zdravih las in nohtov ,

, zdravega črevesja ,

, učinkovitejšega delovanja jeter ,

, boljšega mišičnega tonusa ter,

kar večino najbolj preseneti, premagaš marsikatero gubo, ki si ne zasluži mesta na tvojem obrazu.

Živila, ki pospešijo nastajanje kolagena

Zato takoj poglejva, katera živila zasedajo najvišja mesta na seznamu živil, ključnih za tvorbo kolagena.

To so:

losos ,

, pusta govedina ,

, piščančje meso ,

, zelena listnata zelenjava ,

, jajca ,

, jagodičevje in

in avokado.

Vseeno pa brez skrbi. Verjemi, da te popolnoma razumem. Če te morda skrbi, ker določenih živil s seznama ne maraš oziroma se redko pojavijo na tvojem jedilniku, se kljub temu lahko razveseliš mladostnega videza in super počutja.

Že res, da vsa našteta živila veljajo za bogat vir ključnih aminokislin in preostalih hranil, ki omogočajo boljšo tvorbo kolagena, to pa še ne pomeni, da veljajo za najboljšo mogočo izbiro. Obstaja namreč način, da svojemu organizmu zagotoviš kolagen v hidrolizirani obliki.

Hidrolizirani kolagen omogoča najboljšo absorpcijo

Ta oblika kolagena je pridobljena s pomočjo posebnih encimskih procesov, katerih končni rezultat so gradniki, ki se lahko pohvalijo z zares vrhunsko absorpcijo. Ta je v primerjavi z absorpcijo kolagena iz hrane kar trikrat boljša, zato je jasno, da so rezultati, ki jih opaziš na svojem telesu, bistveno izrazitejši.

Hkrati ta specifična oblika omogoči tudi, da jo lahko kombiniraš s preostalimi snovmi, ki dodatno pripomorejo k vrhunski sintezi nujno potrebnega kolagena. Govoriva o hranilih, kot so:

MSM oziroma mineral lepote ,

, silika ,

, vitamin C in

in hialuronska kislina.

Hidrolizirani kolagen je sicer v obliki prehranskega dopolnila, kar pa še zdaleč ne pomeni, da vsak izdelek, na katerem zaslediš besedo kolagen, prinese želene rezultate. Obstaja namreč malo morje različnih formulacij, le redke pa so dejansko učinkovite. Med vsemi brez dvoma izstopa rešitev Golden Tree Premium Collagen Complex iz podjetja Popolna postava. Ta celostna rešitev se lahko pohvali s formulacijo, ki vsebuje kar tri različne vire kolagena v hidrolizirani obliki. To so:

hidrolizirani goveji kolagen ,

, hidrolizirani ribji kolagen in

in hidrolizirani jajčni kolagen.

To pomeni, da v nasprotju s preostalimi sorodnimi izdelki s pomočjo ene same rešitve v svoje telo vneseš vse glavne tipe kolagena in se tako razveseliš bistveno boljših rezultatov. Če na to pravilo pozabiš in se odločiš za izdelek, ki se lahko pohvali s samo enim ali dvema viroma, nikar ne pričakuj vseh pozitivnih sprememb, ki sva jih omenila, ker je to praktično nemogoče. Seveda pa kompleks hidroliziranih virov kolagena ni edina prednost Golden Tree Premium Collagen Complexa.

Ta edinstvena formulacija poleg naštetega vsebuje tudi podporne elemente, ki dodatno izboljšajo delež kolagena v tvojem organizmu.

K vrhunskim rezultatom pripomorejo vitamin C, MSM oziroma mineral lepote, silika in hialuronska kislina. Piko na i pa doda naravni izvleček borovnice, ki poskrbi za edinstven in prijeten okus.

Golden Tree Premium Collagen Complex lahko dodaš v kozarec vode, ga primešaš limonadi ali pa z njim popestriš svoj najljubši smoothie. To pomeni, da v manj kot pol minute svojemu organizmu zagotoviš čisto vse hranilne snovi, ki so potrebne, da ohraniš mladosten videz, super počutje in premagaš marsikatero gubo.

In pazi …

Če v prvih dveh mesecih ne opaziš pričakovanih rezultatov, nam to sporočiš, mi pa ti brez vsakega dodatnega vprašanja povrnemo celotno kupnino. To pomeni, da si praktično brez vsakega tveganja in ne moreš ničesar izgubiti. Lahko samo ogromno pridobiš.

Govoriva o lepši koži, gostejših laseh, zdravih sklepih in močnih nohtih, zato ne odlašaj in si takoj zagotovi svoj Golden Tree Premium Collagen Complex.

Naročnik oglasnega sporočila je Val skupina d.o.o.