Keune je na trg postavil svoj prvi parfum za lase

Vodilna blagovna znamka za profesionalno nego las na svetu, Keune Haircosmetics, je predstavila svoj najnovejši izdelek – parfum za lase So Pure . Gre za edinstveno formulo, obogateno z naravnimi sestavinami, ki vsebuje mešanico vonjev figovih listov, sveže bergamotke in kosmulje z dodatkom cvetne esence jasmina in rastlinskega zelenega čaja, ki se ji ne boste mogli upreti. Parfum za lase So Pure bo vašo vsakodnevno izkušnjo nege las spremenil v pravi aromatični užitek.

Foto: Keune

Naravne sestavine tega parfuma ne zagotavljajo samo osvežujočega vonja, temveč lase tudi negujejo in jih naredijo sijoče ter svilnato mehke. Popolno uravnotežena kombinacija prožne gline in toplih tonov ambre ustvari toplino, ki prevzame čute ter vam zagotovi trenutke sprostitve in miru. Z vsako kapljico parfuma za lase So Pure se vam bo zazdelo, kot da ste pravkar zakorakali v sproščujoč spa.

Foto: Keune

Ta revolucionarni izdelek predstavlja novo obdobje dišav za lase, navdihnjeno z lepoto in vonji narave, saj zagotavlja neprimerljivo senzorno doživetje pri negi las. Temelj linije So Pure so štirje pomembni stebri. Prvi je ta, da so izdelki So Pure veganski, izdelani iz certificiranih naravnih sestavin in brez krutosti do živali, saj Keune testiranj nikoli ne izvaja na živalih.

Foto: Keune

Drugi je dodaten namen uporabe, saj so vsi izdelki So Pure izdelani iz sestavin, pridobljenih iz neizkoriščenih delov sladkorne repe – Keune tako poporablja to, kar že obstaja, s čimer odpravlja potrebo po gojenju novih posevkov. Tretji steber je ogljična nevtralnost, saj Keune pazi na vsak korak v proizvodni verigi: od proizvodnje do formul, transporta in pakiranja, vse nezmanjšane izpuste pa nadoknadi s certificiranim projektom kompenzacije ogljika. Četrti steber je koncentrirana formula, ki kupcu v istem volumnu zagotovi več šampona in balzama. So Pure je poleg tega brez glutena in silikonov, šamponi so brez sulfatov, vse druge rešitve, razen rešitve Cool, pa so tudi brez umetnih barvil.

Izdelki Keune Haircosmetics so na voljo v spletni trgovini.



Foto: Keune





Naročnik oglasnega sporočila je KEUNE ADRIA D.O.O.