Kakšna bo "must-have" obutev letošnje jeseni?

Vaša garderoba s čevlji bo slej kot prej zahtevala prilagoditev in zamenjavo poletnih sandal s toplejšimi jesenskimi čevlji. In če že potrebujete nove čevlje, zakaj ne bi kupili takšnih, kot jih narekujejo letošnji trendi za jesen? Priporočamo čevlje znamke ara, ki je dobro znana po udobju, tudi zaradi polovičnih številk in različnih širin kopit, v zadnjem času pa so dali veliko poudarka tudi na modne trende.

Manj je več

Letošnja jesen v ari bo v znamenju minimalizma in preprostosti. Močan poudarek imajo ponovno zemeljski odtenki in čiste linije. To pomeni preprosti in kakovostni čevlji z lahkotnimi in nežnimi detajli – bodisi raznimi našitki ali različnimi kombinacijami materialov. Za najboljši učinek takšne čevlje kombinirajte tudi s preprostimi oblačili enotnih in blagih odtenkov. Ženske izberite nežne odtenke, kot so bela, bež ali svetle barvne različice, moški pa poleg obvezne bele srajce kombinirajte oblačila v rjavih in sivih odtenkih.

Prefinjeni v semišu

Semiš je znan po svojem vpojnem, mehkem otipu in modnem videzu. Tudi to jesen nam ara predstavlja čevlje iz semiša v novi in sveži podobi, navdihnjeni z novimi trendi, ki vas bodo rešile vedno, ko preprosto ne boste vedeli, kaj obuti. Za najboljši učinek izberite semiš čevlje v zemeljskih tonih in jih kombinirajte z džinsom ali elegantnimi hlačami v temno modrem ali sivem odtenku. Zraven obvezno oblecite srajco v svetlem odtenku, celoten videz pa lahko nekoliko popestrite z barvno izbiro puloverja ali jopice.

Bogati v rdečih tonih

Rdeča sporoča drznost. In ker je rdečih odtenkov skorajda neskončno, boste imele dame to jesen na voljo številne možnosti. Po našem mnenju je za jesenski čas še vedno najbolj primerna bordo rdeča barva, ki se ujema z barvo jesenskega listja in zemeljskimi odtenki narave. V novi zimski kolekciji are izberete lahko tudi čevlje v rjavi barvi, ki dobijo na soncu čudovit rdeč lesk.

Športni in udobni

Z aro bomo v jesen zakorakali v udobni športni obutvi. Tako bodo tudi ljubitelji sproščene obutve to jesen prišli na svoj račun. Športni čevlji so priljubljeni predvsem zaradi svoje izredne prilagodljivosti, saj lahko z njimi ustvarite tako strogo športen videz kot tudi športno eleganten, za nekoliko formalnejše priložnosti. Spomladi ste jih nosili v sivi ali temno modri barvi, jeseni pa prihajajo na svoj račun športni čevlji v zemeljskih odtenkih. Te lahko kombinirate tako s temnimi kot svetlimi hlačami, zato imate toliko možnosti, kot vam dovoljuje domišljija.

To jesen izbirajte udobje!

Najpomembnejša značilnost ara obutve je udobje. To ara kupcem zagotavlja s široko izbiro različnih modelov. Za udoben korak omogoča izbiro širine kopita, izbirate lahko med širinami G, H in K. Svetujemo, da si vzamete čas, in poiščete pravo velikost, ara ima v svoji ponudbi tudi polovične številke. Izbira pa je nadgrajena s funkcijskimi lastnostmi, kakovostno izdelavo in vrhunskimi materiali. S sodobnim dizajnom, ki je uspešno umeščen v dolgo tradicijo obutve ara, je čevelj ara prava izbira za vse, ki prisegajo na udoben korak.

