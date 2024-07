Kako se obleči, ko je zunaj 30 in več stopinj Celzija

Ohlapna oblačila so must have

Vroč dan je že tako ali tako stresen in neprijeten, zato ne potrebujete še dodatnih težav, kot so recimo oprijete kavbojke, ki so v kombinaciji potenja in tiščanja še kako neprijetne. Izberite raje ohlapna oblačila, na primer široke obleke, lanene ohlapne hlače in odprte majice.

Izogibajte se temnim barvam

Svetle barve, kot so bela, bež, svetlo modra in pasteli, odbijajo sončno svetlobo in zmanjšujejo absorpcijo toplote. Temne barve, nasprotno, absorbirajo sončne žarke in povečujejo telesno temperaturo. Zato je priporočljivo nositi svetlejša oblačila, ki vas bodo ohranila hladne.

Pod obleko nosite podhlače

Ko se končno odločimo za obleko, se pogosto pojavi težava zaradi drgnjenja nog, kar povzroči nastanek prask in rdečice. V ta namen so nastale podhlače, ki bi to preprečile. Kupite jih lahko v trgovini H&M, Primark ali pa jih naročite preko spleta. Verjamite, to je kos, ki vam bo prišel prav vsak dan v poletju.

Izberite lahka in zračna oblačila

Tanka oblačila so ob vročih dneh idealna. Poskrbela bodo, da bo vaša koža dihala, občutek pa bo lahkoten in prijeten.

Obutev naj bo odprta

Odprta obutev je ob tako visokih temperaturah edina možnost. V vročih dneh je izbira obutve prav tako pomembna kot izbira oblačil. Odprti sandali in natikači omogočajo boljše zračenje stopal, kar preprečuje prekomerno potenje in nelagodje. Izogibajte se težkim in zaprtim čevljem, ki lahko povzročijo pregrevanje stopal.

