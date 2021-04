Kako se je Maja na naraven način znebila celulita?

Celulit je ženski sovražnik številka ena. Z njim se spopada skorajda vsaka, in to ne glede na starost in težo. Nekatere ga opazijo že samega po sebi, druge le, če kožo pod prsti stisnejo skupaj. Ko se poletje vse bolj bliža, mnogim vzame samozavest, da bi sproščeno skočile v najljubše kratke hlače.

Kaj povzroča celulit?

Hormon estrogen je tisti, ki povzroča nalaganje maščobnih celic, kar zmanjšuje prekrvavitev in izmenjavo tekočin v telesu. Posledica je nastanek celulita. Pri njegovem nastajanju je pomemben tudi vpliv genetike in posameznikov metabolizem, zato se z njim lahko spopadajo ženske vseh postav in teže. Z nepravilno prehrano, veliko sedenja in stresa, nošenjem visokih pet in pretesnih oblačil pa dodatno same pripomorete k videzu pomarančne kože.

Kako si pomagati pri odpravi celulita?

Celulit je zahteven nasprotnik, saj se ga le z dieto in vadbo ne morete znebiti. Potrebna je celostna sprememba načina življenja.

Izogibajte se pretiranemu uživanju sladkorjev, ki povečujejo nastanek estrogena, zmanjšajte vnos soli in ne jejte mastne ter ocvrte hrane. Pomembno je, da pijete veliko navadne vode ali nesladkanega čaja.

Začnite z rednim vsakodnevnim gibanjem, saj to povečuje prekrvavitev tkiv, pomaga pri izgubi maščob in učvrsti mišice. Gibanje je učinkovitejše od samega hujšanja, ker obseg maščobnega tkiva zamenja z mišicami.

Izogibajte se nošenju pretesnih oblačil, ki zmanjšujejo pretok krvi. Sploh v poletnih mesecih jih lahko zamenjate z lahkotnejšimi oblačili, narejenimi iz naravnih materialov.

Opustite kajenje, pitje alkoholnih pijač in izogibajte se prepogostemu stresu. Če imate sedeče delo, vmes večkrat vstanite. Naučite se pravilnega sedenja, ki ne bo preprečeval cirkulacije krvi.

Redna masaža bo pospešila kroženje krvi, lahko je ročna ali si pomagate z različnimi napravami. Pred masažo pa naredite izmenično hladno-toplo prho za boljšo cirkulacijo. Če boste pred masiranjem kožo namazali s preparatom, kot je denimo CeluPRO Aktiv 5D, ki učinkovito pomaga pri odstranjevanju celulita, bo rezultat še boljši. Gre za popolnoma naravno kremo, ki deluje na osnovi seruma proti celulitu in strijam. CeluPRO Aktiv 5D deluje globinsko in tako preprečuje nastanek celulita in strij, ali pa ju omili.

Čeprav je nastanek celulita do neke mere povezan z genetiko, lahko v boju proti tej nadlogi marsikaj naredimo same. Foto: Getty Images

Pet dimenzij delovanja:

Povečuje cirkulacijo, s čimer se zviša pretok krvi, ki tkivo preskrbi z zadostno količino kisika, da prepreči zastajanje tekočin. Hkrati pa pomaga izločiti odpadne snovi iz telesa, da koža ostane zdrava in čvrsta.

Zmanjša lipogenezo oz. prekomerno tvorbo in kopičenje maščobnih celic v koži. S tem bo olajšal celulit in zmanjšal izgled pomarančne kože ali pa kot preventiva pomagal preprečiti pojav tega.

izgled pomarančne kože ali pa kot preventiva pomagal preprečiti pojav tega. Povečal bo lipolizo − proces topljenja maščob − kar pomeni, da bodo odvečne maščobne celice v kožnem tkivu izginile in koži povrnile njeno prvotno obliko − brez jamic, izbočenja in deformacij. Koža bo spet gladka in čvrsta .

− kar pomeni, da bodo odvečne maščobne celice v kožnem tkivu izginile in koži povrnile njeno prvotno obliko − brez jamic, izbočenja in deformacij. Koža bo spet in . Poskrbel bo, da se bo spremenjena in poškodovana struktura dermisa in podkožnega tkiva začela obnavljati. Vezivno tkivo se bo zmehčalo, kar bo kožo naredilo veliko bolj prožno in prilagodljivo na kakršnekoli spremembe, videz celulita pa se bo zmanjšal .

in na kakršnekoli spremembe, videz celulita pa se bo . Preprečil bo nastanek prostih radikalov in s tem zagotovil, da bo vaša koža mladostna, brez kakršnihkoli nepravilnosti, kot so gube, izbokline in jamice. Manj kot je prostih radikalov, manjša je tudi verjetnost, da se pojavi oksidativni stres, ki je eden glavnih povzročiteljev nepravilnosti na koži (torej celulita in strij).

Kakšni so rezultati po uporabi izdelka CeluPRO Aktiv 5D?

Maja je ena tistih, ki je preizkusila že vrsto izdelkov, da bi se znebila te nadloge, ki jo je pred prihodom poletja vse bolj motila. Preizkusila je različne gele in mazila, namenjena odstranjevanju celulita, toda kljub izpeljani vsaj 3-mesečni kuri, je na koncu bila nezadovoljna in "z jamicami" po nogah in zadnjici.

Potem je preizkusila CeluPRO Aktiv 5D, pri katerem jo je najprej pritegnila embalaža s sistemom airless, ki preprečuje izsušitev vsebine izdelka. Tega je kupila v kompletu z valjčkom, ki ga uporabljamo za masiranje problematičnega dela telesa, kar povzroči cirkulacijo krvi in boljši učinek izdelka.

Po dvotedenski uporabi mazila CeluPRO Aktiv 5D je Maja že opazila prve rezultate.

Že po prvi uporabi je Majo izdelek prepričal s samo teksturo, ki je lahkotna, dobro mazljiva, hitro vpijajoča se, ne pušča mastnega občutka in prijetno diši. Eterična olja v mazilu so poskrbela, da je koža mehka in elastična. Serum CeluPRO Aktiv 5D je do kože izredno prijazen in ne povzroča rdečice ali srbečice kože. Po dveh tednih redne uporabe seruma in masaže z valjčkom je že opazila rezultat, ki jo je prepričal.

Skrbno izbrane naravne sestavine za popolno kombinacijo učinkovin

Mandljevo olje obnavlja razpokano kožo, pospešuje njeno celjenje in jo ščiti pred izsušitvijo in poškodbami.

Kofein zmanjšuje lipogenezo in poveča lipolizo ter s tem deluje proti celulitu in pomaga pri celjenju kože.

Ekstrakt rjave alge preprečuje nalaganje oblog, zmanjša maščobne zaloge in vpliva na presnovo maščob.

Ekstrakt Gotu Kole pospeši celjenje ran, spodbuja rast novih celic, tvori kolagen in pospeši in izboljša cirkulacijo.

Navadni bršljan deluje protivnetno, izboljša vensko in limfno drenažo, zmanjša edeme.

Bodeča lobodika poveča mikrocirkulacijo, izboljša limfno drenažo.

Vitamin 1 palmitat obnavlja normalno strukturo dermisa in podkožja. Je močan antioksidant, ki pomaga krepiti naravno elastičnost kože.

Vitamin E deluje antioksidativno in preprečuje peroksidacijo lipidov predvsem v plazemski membrani.

Eterično olje sladke pomaranče poveča prekrvavitev tkiv.

Eterično olje rožnega lesa s svojimi regenerativnimi in antiseptičnimi učinki kožo pomirja in krepi tkivo ter tako vpliva na zmanjševanje strij.

Eterično olje pelargonije uravnava proizvodnjo sebuma, pomaga pri odvajanju vode in predvsem pri strijah deluje regenerativno.

Podarjamo CeluPRO Aktiv 5D Odgovorite na nagradno vprašanje in z malo sreče prejmite učinkovito naravno mazilo za odstranjevanje celulita oz. njegovo nastajanje. Vsem, ki boste na vprašanje odgovorile, pa podarjamo tudi 10-odstotni popust pri nakupu izdelka CeluPRO Aktiv 5D.

Izvedbo nagradne igre omogoča CeluPro. Vsem sodelujočim se za sodelovanje v nagradni igri zahvaljujejo. Izdelek CeluPro lahko naročite na spletnem mestu celupro-forte.si, kjer so vam svetovalke za naročila in informacije na voljo na telefonski številki 041 301 026 vsak delavnik med 8.00 in 15.30 ter v soboto med 9.00 in 15.00.