Kako izbrati prava očala za svojo obliko obraza

Sončna očala so veliko več od poletnega modnega dodatka - naše oči ščitijo pred močno sončno svetlobo, blažijo utrujenost, preprečujejo glavobole in dajejo piko na i našemu videzu in stilu. Vse to pod pogojem, da izberemo očala, ki odgovarjajo naši obliki obraza.

Izbira pravih očal sploh ni preprosta, zato smo vam pripravili kratek vodič, ki vas bo naučil, kako izbrati vaša nova sončna ali korekcijska očala glede na vaš tip in obliko obraza. Za začetek vzemite pisalo, šminko ali marker in stopite pred ogledalo. Na ogledalu narišite obliko svojega obraza, kot jo vidite v odsevu, začenši pri bradi pa vse do čela. Stopite nazaj in si oglejte narisano obliko na ogledalu. To bo vaše izhodišče za izbiro očal za vaš obraz.

Oglejte si nekaj naših nasvetov za izbiro popolnih sončnih očal glede na obliko obraza.

OKROGEL OBRAZ

Širina in dolžina obraza sta skoraj enaki, brada je majhna in zaobljena brez poudarjenih robov. Teme je ravno in zaobljeno. Vaš cilj je izbira očal, ki vizualno podaljšajo obraz, za kar se priporočajo očala s temnimi okvirji, ki zožijo obraz in ga vizualno naredijo bolj ovalne oblike.

Primerno za okrogel obraz:

pravokotna, trikotna in večrobna očala

mačja očala in očala v obliki metulja

očala z ozko priponko oziroma ročko za ušesa

aviator in wayfarer očala

Neprimerno za okrogel obraz:

okrogla očala

ozki okvirji

očala z ostrimi robovi

geometrijske oblike očal

očala z barvnimi stekli

visoka očala, ki prekrivajo obrvi

OVALEN OBRAZ

Pri ovalnem obrazu je dolžina nekoliko večja od širine obraza. Brada je zaobljena in ličnice so najširši del obraza. Širina čela je nekoliko širša od širine brade. Pri izbiri očal je glavni cilj ohraniti proporce obraza. Namesto prevelikih očal imajo prednost modeli z okvirjem v širini obraza ali malo širši. Zgornji del očal naj bo v liniji obrvi.

Primerno za ovalen obraz:

očala z mehkimi linijami okvirja: ovalna, okrogla ali kvadratna

mačja očala ali očala v obliki metulja

aviator očala

Neprimerno za ovalen obraz:

očala z ostrimi linijami

masivna očala

preširoka očala

ozki okvirji

KVADRATEN OBRAZ

Dolžina in širina obraza sta skoraj enaki, brada je široka in kvadratna. Ličnice, čeljust in čelo so enake širine, teme pa skoraj ravno. Za kvadraten obraz izberite okrogla očala za vizualno uravnoteženje razmerij obraza.

Primerno za kvadraten obraz:

velika očala

očala, katerih okvirji so tako široki kot obraz

pisani okvirji

očala z ovalnimi, okroglimi ali rahlo podolgovatimi okvirji

aviator in mačja očala

Neprimerno za kvadraten obraz:

kvadratna očala z ostrimi robovi

majhni in ozki okvirji

očala z okvirji, ki so širši od obraza

SRČAST OBRAZ

Pri takšnem obrazu je dolžina obraza večja od širine. Brada je najožja točka na obrazu, čelo pa najširše. Podobno kot obratni trikotnik se obraz postopoma zoži od čela do brade. Pri izbiri očal je cilj uravnotežiti zgornji in spodnji del obraza ter vizualno razširiti spodnji del obraza. Priporočljiv je izbor očal v širini obraza, zato izberite okvirje v obliki solze ali aviator očala.

Primerno za srčast obraz:

okrogla in ovalna očala

majhni okvirji s tankim nosnim mostičkom

aviator ali wayfarer očala

očala brez okvirja

svetli ali nevtralni toni okvirja

Neprimerno za srčast obraz:

očala z velikimi okvirji

očala s kvadratnimi okvirji

visoka očala, ki skrivajo obrvi

mačja očala

očala z okvirji živih barv

TRIKOTEN OBRAZ

Za to obliko obraza je značilno ozko čelo in ozke ličnice, obraz pa je širši v delu čeljusti. Čeljust je opazno širša od čela in ima pogosto zelo vidno in ostro linijo. Cilj je izbrati očala, ki takšen obraz vizualno naredijo širši v zgornjem delu. Izberite prozorna stekla in okvirje, ki se ujemajo z vašim tenom kože.

Primerno za trikoten obraz:

očala z velikimi okvirji

večja aviator očala

okrogla očala

očala brez okvirja

mačja očala s prozornimi stekli

Neprimerno za trikoten obraz:

ozki okvirji

mačja očala z odbojnimi stekli

majhna očala

očala s pisanimi okvirji ali okvirji v živih barvah

