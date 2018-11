Kaj morate vedeti, preden si pobarvate lase?

Sanjate o spremembi in o novem odtenku las? Preverite, na kaj morate biti pozorni, preden se odločite za barvno preobrazbo.

Z drugo barvo las lahko naredite veliko spremembo v svoji zunanjosti – s pravo izbiro odtenka ste lahko v trenutku videti bolj mladostno in razigrano. Prava izbira barve vas lahko poživi in doda piko na i vašemu značaju. Vendar preden se prepustite vihtenju barvnih čopičev, preverite sedem ključnih nasvetov, s katerimi se boste pravilno lotili barvne preobrazbe.

Kateri so vaši najljubši odtenki?

Preverite barvne trende in si izberite tri odtenke barv, ki so vam najljubši, in se o tem pogovorite s svojim frizerjem, ki vam bo znal najbolje svetovati. Ne samo, kar vam je všeč, jasno mu razložite tudi, česa ne želite.

Posvetlitev las je bolj škodljiva

Če se barvate prvič, potem imejte v mislih, da so ekstremne posvetlitve za lase bolj škodljive, kot če jih potemnite.

Bodite realni – frizer ni čarodej

Vsak las je zgodba zase in ne morete pričakovati, da lahko dosežete čisto enako barvo kot vaš najljubši zvezdnik – zlasti, če sanjate o koreniti spremembi. Končni rezultat je odvisen od vaše osnovne barve in od strukture vašega lasa.

Vas mučijo sivi lasje?

Če želite popolnoma prekriti srebrno obarvane lase, morate izbrati trajne barve za lase, hitri barvni prelivi vam ne morejo zagotoviti želenega učinka, torej popolno prekrivanje sivih las.

Največja preglavica pobarvanih las: narastek!

Če boste pri svoji novi barvi močno odstopali od svoje naravne, potem se morate sprijazniti s tem, da bo narastek že po štirih tednih precej viden. Barvati se boste morali že po približno 6 do 8 tednih. Če bi se temu radi izognili, se raje odločite za manjše spremembe v odtenkih, tudi s pomočjo drugačnih tehnik barvanja, kot je na primer balajaž.

Barvajte se v salonu

Izognite se barvni katastrofi in barvanje raje zaupajte strokovnjakom v salonu. Frizer vam bo znal bolje vmešati barvo in prilagoditi čas nanosa vašim potrebam. Barve v salonih so tudi manj agresivne kot tiste, ki jih kupite v trgovini. Poleg tega pa lahko pri frizerju že pred barvanjem pričakujete pravo nego las, ki bo omogočila boljši nanos barve.

Pobarvani lasje zahtevajo drugačno nego

Barva predstavlja šok za lase, ki v tem primeru potrebujejo drugačno, predvsem pa kakovostno nego, s katero boste po eni strani nahranili in zaščitili lase, po drugi pa poskrbeli za čim daljšo obstojnost barve.

Najbolj celovita rešitev za pobarvane lase: Moroccanoil Color Complete

Moroccanoil predstavlja revolucionarni vsestranski pristop k negi barvanih las – celovit komplet izdelkov je namenjen tako za frizerske salone kot za domačo nego. Temeljna naloga negovalnega sistema Moroccanoil Color Complete skrbi za vse vidike problema degradacije, spreminjanja in bledenja barve.

Prelomna kolekcija, ki deluje kot holistični režim nege za barvane lase, vsebuje edinstveno patentirano tehnologijo, ki se bojuje proti vsem vsakodnevnim razlogom za bledenje barv, vključno s kemičnimi in mehanskimi poškodbami las, oksidacijo in vročim urejanjem pričeske, ki povzročijo, da barva postane manj bogata in živa.

Kako delujejo revolucionarni izdelki Moroccanoil Color Complete?

Nega z izdelki Moroccanoil Color Complete poteka v petih korakih, prva dva že pri vašem frizerju.

PRVI KORAK: ChromaTech PRIME

Začne se v frizerskem salonu, in sicer z uporabo izdelka ChromaTech PRIME, ki ga bo frizer na vaše lase nanesel že pred barvanjem.

Izdelek pomaga povečati nalaganje barve in uravna poroznost za enakomernejše rezultate, hkrati pa nežno pomirja lasišče za minimizacijo neugodja med barvanjem.

Moroccanoil ChromaTech PRIME ustvari primerno platno za lase in lasišče pred nanosom barve. Zmanjšuje občutljivost lasišča in pri tem poenoti prepustnost lasnih vlaken za enakomernejše odlaganje barve in najboljše rezultate.

DRUGI KORAK: Moroccanoil ChromaTech POST

Po končanem barvanju las vam bo frizer nanesel še izdelek ChromaTech POST, ki barvo zapre v las in s tem zagotovi dolgoročno obstojnost v kombinaciji s kemičnim in mehanskim obnavljanjem las.

Izdelek vsebuje NOVO patentirano revolucionarno tehnologijo COLORLINK™ in pomaga ustvariti posebne vezi v keratinski strukturi las, ki pomagajo ujeti barvo znotraj lasu in hkrati tvorijo zaščitno plast, ki preprečuje bledenje barve.

Moroccanoil ChromaTech POST je visokokoncentriran izdelek za tretma po barvanju, ki se bojuje proti škodljivim učinkom barvanja las s pomočjo kemične in fizične obnove, s čimer poskrbi za dolgoročno izboljšano vitalnost barve.

TRETJI in ČETRTI KORAK: Šampon in balzam Moroccanoil Color Continue (250 ml)

Negovalni režim Moroccanoil se v zadnjih treh korakih nadaljuje doma. Najprej s šamponom in balzamom Moroccanoil Color Continue, ki obnavljata in popravljata lase po barvanju.

Izdelka se dopolnjujeta in tako ustvarita še močnejši učinek intenzivnega hranjenja in izboljšanja kakovosti las, kar se kaže v izboljšani obstojnosti barve.

Šampon in balzam Moroccanoil Color Continue s pomočjo tehnologije COLORLINK™ nenehno obnavljata lase tako kemično kot fizično in lasem vrneta kakovost ter hkrati poskrbita za boljše zadrževanje barve ob vsaki uporabi.

PETI KORAK: Razpršilo Moroccanoil Protect & Prevent (160 ml)

Razpršilo Moroccanoil Protect & Prevent deluje kot balzam, ki ga ne spiramo, in ustvarja zaščitno plast za nevtralizacijo prostih radikalov, ki nastajajo zaradi onesnaženja in okoliških dejavnikov, ter hkrati absorbira škodljive žarke UV.

Z vsako uporabo lase napolnimo s sijajem in barvo, ki ostane sveža in sijoča.

Pršilo Moroccanoil Protect & Prevent je balzam brez izpiranja, ki pomaga takoj razvozlati lase in jih naredi mehkejše, hkrati pa preprečuje pojav nezaželenih rumenih odtenkov in bledenje barve, kar doseže z zaščito pred škodljivimi okoljskimi vplivi, kot so žarki UV in onesnaženost.