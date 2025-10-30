Četrtek, 30. 10. 2025, 7.53
11 minut
Izbrali so najlepšo Hrvatico
Hrvaško bo na 73. izboru mis sveta predstavljala 23-letna Zagrebčanka.
V sredo so v Zagrebu izbrali novo mis Hrvaške, naziv je odnesla Ema Helena Vičar, 23-letnica iz Zagreba, ki trenutno živi v Monaku, kjer študira menedžment luksuznih blagovnih znamk.
Ima tudi svojo modno znamko ter je članica podjetniškega in prostovoljskega kluba, o njej poročajo hrvaški mediji, sicer pa redno telovadi. Njen glavni cilj? "Motivirati mlade ženske, da verjamejo vase, vlagajo v znanje in ne glede na pritiske ostanejo avtentične."
