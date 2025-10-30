Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
30. 10. 2025,
7.53

Osveženo pred

11 minut

lepotno tekmovanje mis Hrvaške

Četrtek, 30. 10. 2025, 7.53

11 minut

Izbrali so najlepšo Hrvatico

Avtor:
N. V.

mis Hrvaške | Foto Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvaško bo na 73. izboru mis sveta predstavljala 23-letna Zagrebčanka.

V sredo so v Zagrebu izbrali novo mis Hrvaške, naziv je odnesla Ema Helena Vičar, 23-letnica iz Zagreba, ki trenutno živi v Monaku, kjer študira menedžment luksuznih blagovnih znamk.

mis Hrvaške | Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ima tudi svojo modno znamko ter je članica podjetniškega in prostovoljskega kluba, o njej poročajo hrvaški mediji, sicer pa redno telovadi. Njen glavni cilj? "Motivirati mlade ženske, da verjamejo vase, vlagajo v znanje in ne glede na pritiske ostanejo avtentične."

Oglejte si še:

Miss Universe Hana Klaut
Trendi Nova mis Universe Slovenije je Hana Klaut
thumb
Trendi Slovenska misica dopolnila 40 let in se poročila
